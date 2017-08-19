Оборотни в наши дни

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:45

Шерри Просмотров: 56 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 15:45 by

В реальной жизни существует множество доказательств, что во время полной луны с людьми могут происходить невероятные случаи, в том числе и оборотничество. Давно замечен факт того, что полнолуние крайне негативно влияет на людей с расстройствами психики, проявляющих излишнюю эмоциональность.Пример оборотничества во время новолуния произошел с жителем Великобритании Джоном Голлуэмом. В течение пары лет у мужчины начали прогрессировать приступы оборотничества в новолуние, которые заметила его жена.Однажды, по словам миссис Голлуэм, ее супруг обратился в клыкастого монстра и попытался убить ее. Сообщив в полицейский участок о поведении мужа, женщина ожидала спасателей. Прибывшая на место происшествия команда полицейских была поражена не только животным поведением мужчины, но и его сверхсилой.Примечательно то, что Джона удалось изловить только под утро и силой вколоть ему огромную дозу транквилизатора. Очнувшись после долгого сна, мужчина не мог поверить в происходящее, а уж тем более вспомнить о том, что натворил. Это заставляет поверить в то, что оборотни существуют.Женщина из штата Риу-Гранди-Ду-Сул пожаловалась в органы власти на жестокое нападение на ее личность. На момент обращения девушка была вся исцарапана, в синяках и кровоподтеках. По словам женщины, на нее напало некое существо, напоминающее волка или собаку, но оно передвигалось на прямых ногах.В августе 2010 года был зафиксирован случай с водителем грузового автомобиля. Передвигаясь вдоль лесного массива, он заметил что-то огромное на дороге, приблизившись вплотную, он ужаснулся. Посреди дороги лежала оленья тушка, которую ел больших размеров волк, стоявший на задних лапах.Англичанка Д. МакНилли в 2010 году на прогулке со своим псом столкнулась с оборотнем. Он выбежал прямо на них и хотел разорвать собаку, но, увидев хозяйку, остановился и долго смотрел на девушку, затем сорвался и убежал прочь. На вид существо выглядело как волк, но размером - с огромного медведя.Легенды и мифы древних стран насчитывают огромное количество мифических существ, но оборотни существуют в реальности, и тому есть подтверждения очевидцев. Хотя ученые смело опровергают факт существования оборотней, аргументируя это психологическими расстройствами людей, вызванными заболеванием ликантропией, множество свидетелей заставляет сомневаться в правдивости этих объяснений.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Оборотень новолуние страх превращение странность

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