Герои славянской мифологии от художницы Василины

Lynx Просмотров: 124 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:34 by

Славянская мифология — совокупность мифологических воззрений, верований и культов славянских народов. В данной статье рассматривается славянская мифология до принятия славянскими народами христианства. Данные иллюстрации представлены художницой Василиной.Семаргл защищает мир смертных, не пуская в него зло. Каждую ночь бог стоит на страже с огненным мечом в руках, готовый отразить любую атаку сил тьмы. Согласно преданиям, после того, как Сварог ударил магическим молотом о камень Алатырь, высеклись искры, из разгоревшегося пламени которых предстал огненный бог Семаргл. Новоявленное божество восседало на златогривом коне серебристой масти. Где бы ни появлялся, где бы ни проезжал бог огня, везде оставался выжженный след.Сирин — в средневековой мифологии райская птица-дева, образ которой восходит к древнегреческим сиренам. В русских духовных стихах она, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей своим пением. В западноевропейских легендах — воплощение несчастной души. Часто Сирин упоминают с похожими на нее мифическими птицами Гамаюн и Алконост.Русалки - В славянской мифологии существа, как правило, вредоносные, в которых превращаются умершие девушки, преимущественно утопленницы, некрещёные дети. Представляются в виде красивых девушек с длинными распущенными зелёными волосами, реже - в виде косматых безобразных женщин. В русальную неделю, следующую за троицей, выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях, могут защекотать встречных до смерти или увлечь в воду. Особенно опасны в четверг - русальчин велик день.Родилась из Любви РОДа и лучей золотистых звёзд. Супруга Вышня, мать Крышня и Ясного Месяца. В другую эпоху она Майя Златогорка, могучая воительница, Богиня Лета, дочь Святогора, от Дажьбога родила Коляду.Злата Майя – Золотая Мать Мира, энергия Всевышнего. Она владычица священной прародины, утерянного рая, откуда ушли наши далекие предки.В некоторых источниках она же Золотая Баба, но не всегда образы Золотой Майи и Золотой Бабы совпадают.С виду это молодые красивые девчата, сидящие на ветвях и расчесывающие свои золотистые волосы. Вужалки так похожи на людей, что с ними можно было бы весело проводить время, если бы не одно но: вместо ног у вужалок змеиный хвост. Хотя, может, оно и к лучшему: несмотря на то что сами вужалки не делали человеку никакого зла, вокруг места, где они сидели, кишмя кишели разные гады — таким образом ужиный князь охранял своих дочек.Мара - в славянской мифологии - могучее и грозное Божество, Богиня Зимы и Смерти, жена (дочь) Кощея и дочь Лады, сестра Живы с Лелей. Имя Морана (Морена) действительно родственно таким словам, как "мор", "морок", "мрак", "марево", "морочить", "смерть".Легенды рассказывают, как Морана со злыми приспешниками каждое утро пытается подкараулить и погубить Солнце, но всякий раз в ужасе отступает перед его лучезарной мощью и красотой.Змей-Горыныч – общее название драконоподобных существ. Хотя к драконам он и не относится, а по классификации принадлежит к змиям, во внешнем виде Горыныча много драконьих черт.Внешне Змей-Горыныч похож на дракона, однако обладает многоголовостью. В разных источниках указывает разное количество голов, но чаще всего встречается три головы. Впрочем, большее количество голов скорее указывает на тот факт, что этот змий уже неоднократно участвовал в битвах и терял головы, на месте которых вырастало большее количество новых.Домовой – добрый дух, хранитель дома и всего, что в нем находится. Выглядит домовой как маленький старик (ростом 20—30 сантиметров) с большой бородой. Считается, что чем старше домовой, тем моложе он выглядит, так как рождаются они стариками, а умирают младенцами. Покровительствует домовым бог Велес, от которого духам досталось несколько способностей, например, возможность предсказывать будущее, но главное, конечно, это мудрость и умение лечить людей и животных.Волколак – человек, способный превращаться в волка (медведя). Волколаком можно стать добровольно и против своей воли. Колдуны часто превращают себя в волколака, чтобы обрести силу зверя. Они способны превращаться в волка и обратно в человека по собственной воле. Для этого колдуну достаточно перекувыркнуться через пень, или 12 ножей, воткнутых в землю острием, при этом если за то время, пока маг был в обличии зверя, кто-то вынет хотя бы один нож из земли, то колдун уже не сможет вернуться обратно в человеческое обличие.

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