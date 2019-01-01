Свечуны

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:29

Шерри Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:29 by

Практически каждый знает, что реинкарнация души — это ее переселение в другое физическое тело после смерти. То есть, если верить теории о переселении душ, после смерти нематериальная составляющая человеческого тела не умирает вместе с физическим телом. Она проживает следующую инкарнацию.Зафиксировано немало фактов, которые указывают на то, что переселение душ — не выдумка эзотериков, а реально существующее явление. Это явление категорически не совместимо с христианским мировоззрением — христиане верят, что жизнь у человека может быть только одна. В целом, отношение к реинкарнации разных религий — отдельная тема.В клубе реинкарнационных исследований раскрывается всё больше и больше тайн мироздания! Одной из тем была магия древних славян дохристианского периода, в которой исследовали всё, что являлось бы магическим.Меня удивило, что в тёмное время суток в домах у них довольно светло. Конечно же, они пользовались светом печи и свечами, но кроме этого был и какой-то другой источник света, ярче и без огня. Это не было газовой горелкой или атмосферным электричеством. Это было нечто иное. Оказалось, что в каждой избе имелись необычные штучки, освещавшие пространство, которые назывались свечунами (светунами). Это было нечто среднее между растительной и животной формой жизни.Молодая особь выглядела как сероватая бархатистая и упругая субстанция, напоминающая по форме тесто овальной формы, лежащее на столе. Для того, чтобы его задействовать достаточно было желания и импульса руки. Надо сказать, что тогда у славян было много телесных техник передачи и получения энергии в разных формах, в том числе сила слова. Это-то и проявлялось, как бытовая магия, но сейчас не об этом. Обычно свечун лежал на полке или на столе, куда не попадал прямой солнечный или лунный свет, который мог ему повредить. На улице свечуна не использовали. Мягко проведя по поверхности свечуна и передав ему импульс, человек получал в ответ легкое лучистое устойчивое свечение почти естественного дневного света. Оттенки слегка варьировались в зависимости от возраста особи. Этого освещения было достаточно для небольшой комнаты. При этом можно было, не напрягаясь, вышивать или заниматься работой, требующей хорошего света. Если свет больше был не нужен, то выключали его так же, проведя рукой по поверхности свечуна и думая о том, что свет больше не нужен. Изначально свечунов завезли и подарили некие внеземные существа, похожие на самих славян. Свечуны не умели двигаться, были однополыми и размножались почкованием раз в несколько лет по одной особи. Это было большой радостью для всей семьи. Маленького свечуна поначалу не отделяли от материнского организма, пока он не подрастёт в диаметре сантиметров до 5-6. При транспортировке его помещали в отдельное лукошко, завернув в красную тряпочку, что было важно. И таким образом свечунов переносили при необходимости туда, куда было нужно.Этих особей не требовалось кормить или поить. Энергию для роста и существования они получали из воздуха и от человека, который обращался к ним. Поэтому было важно регулярно разговаривать со свечуном. Он не имел способности отвечать, но его свойства усиливались благодаря вниманию человека. Чаще со свечунами разговаривали женщины, чем мужчины. Чем больше со свечуном взаимодействовали, разговаривали и включали-выключали, тем ярче он со временем светил. Жили эти особи несколько десятков лет, вырастая примерно до 15 см в диаметре. Постепенно, с возрастом, серая окраска несветившегося свечуна становилась светлее, белее и прозрачнее, а структура совершенно гладкой. К концу своей жизни свечун становился совершенно прозрачным. Конечно же, это не магия в нашем понимании, а взаимодействие с особой формой жизни, но, тем не менее, этих свечунов сейчас в нашем мире нет. Постепенно атмосфера, какие-то вибрации и энергии свечунам больше не подходили. От этого они переставали размножаться и постепенно вымерли.Автор - Гебель Татьяна.

Ключевые слова: Реинкарнация свечун освещение Древняя Русь

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