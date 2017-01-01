Сибирские траппы и портал в прошлое

Сибирские траппы и портал в прошлоеСибирь - древняя земля, обширные территории, бескрайняя вековая тайга, чистые реки и озера, горные хребты со снежными вершинами, такой мы ее знаем сегодня. Но Сибирь не всегда была такой.
Миллионы лет тому назад на этой территории росли тропические растения, омывали берега воды теплых тропических морей, а на бескрайних просторах паслись… нет, не динозавры, они не ступят на землю еще минимум 20 миллионов лет, это были травоядные «скутозавры» и хищные «горгонопсы». Представьте, как 250 миллионов лет назад на сибирской равнине паслось стадо огромных скутозавров, ну а если травоядные выглядят такими крепкими, то плотоядные должны быть очень злобными. И это горгонопс - идеально сконструированная доисторическая машина смерти, он нападает и своими саблевидными зубами ранит скутозавра.
Хищник наблюдает, как его жертва слабеет от потери крови, постойте-ка, он отступает от своей жертвы, происходит нечто странное, почва под ногами хищника становится все горячее и горячее. Земля начинает дрожать, животные в панике разбегаются в разные стороны, под землей создается огромное давление. И вот почва начинает трескаться, а из этих трещин на поверхность выбрасывается расплавленная лава, трещины в земной коре становятся все длиннее и шире, землетрясения сопровождаются взрывами и выбросами лавы. Но этот вулкан не один, извергается весь ландшафт, это огромное базальтовое извержение. Огромная мантийная струя поднимается из недр Земли, выбрасывая расплавленную породу через разломы в земной коре, ширина только одного разлома достигает нескольких километров, а длина некоторых разломов равна двум тысячам километров. Так плодородный рай становится безжизненным адом, скутозавры и горгонопсы погибают.
Они стали первыми жертвами величайшего массового вымирания, когда-либо случавшегося на планете, - пермского вымирания. Пепел от извержений в Сибири выпадал не только на другом конце Гондваны, за 16 тысяч километров от места извержений, но и по всей планете. Постепенно животные по всей земле начинают умирать от удушья, в атмосфере полно сернистого газа от извержений, вот пошел дождь, газ превращается в серную кислоту, которая сжигает все, на что попадает. Катастрофа, поначалу казавшаяся локальной, принимает мировые масштабы. Из-за извержений в Сибири растет уровень углекислого газа на земле, атмосфера становится горячее, вода испаряется, растительность погибает. Сибирские извержения преобразовывают всю планету, всё, включая самые глубокие участки океанского дна в пределах их досягаемости, сейчас даже те существа, которым удалось продержаться до сих пор, обречены.
Прошло 500 тысяч лет с начала извержений, все это время полмиллиона лет лава выливалась наружу. И сейчас она уже покрывает территорию, равную США, слоем расплавленной породы глубиной почти 6 километров. 95% всего живого погибло, выжить удалось лишь горстке существ, зарывающихся под землю и питающихся, чем придется, все же остальное погибло. Тогда, 250 миллионов лет тому назад, на границе палеозоя и мезозоя, а именно пермского и триасового периодов, все вернулось к тому, с чего все и началось, - к почти безжизненной планете. Но прошло почти 50 миллионов лет с тех пор, как почти все формы жизни на земле были истреблены, планета стала снова преображаться. Прошло еще 200 миллионов лет, Земля и Сибирь стали такими, какими мы их знаем сегодня. Но Сибирские извержения заросли тундрой и вековыми деревьями бескрайней тайги, оставив нам в наследство не только минеральные озера, чистейшие реки, но и геопатогенные зоны, которые оказывают свое влияние на весь окружающий мир и по сей день.
Здесь, в открывающихся порталах, пропадает техника и люди, появляются НЛО и творятся необъяснимые вещи. Что, если тогда, 250 миллионов лет тому назад, Сибирские извержения не только уничтожили 95% всего живого на земле, но и открыли врата в другие измерения и пространства, которые действуют и по сей день? С развитием техники и неверием людей в потусторонние силы случаются и трагические случаи. В тайге пропадают люди, техника и даже вертолеты. В марте 2014 года в тайге пропал вертолет Ми-8 с 12 VIP пассажирами на борту, которые решили то ли порыбачить, то ли поохотиться, то ли в баньку слетать, а может, и то, и другое, и третье, но до пункта назначения вертолет не долетел, его искали полгода, но так и не нашли. Это, пожалуй, самое громкое и недавнее происшествие, а сколько в тайге пропадает простого люду, точно сказать никто не может, ушел человек на охоту, рыбалку или за грибами, и все, больше его никто не видел.
Однажды августовским днем семейная пара Владимир и Наталья решили провести уикенд на природе всей семьей, дети уже выросли, дома их не удержишь, вот и решили провести выходной всей семьей на природе. Утром все семейство погрузилось в автомобиль и отправилось за город в тайгу, которая начинается буквально в нескольких километрах от города. Прибыв на место и расположившись на красивой лужайке в логу, семейство наслаждалось тем, что они здесь одни. Владимир решил посмотреть, есть ли грибы, и, если повезет, так они еще и грибов наберут, совместят, так сказать, приятное с полезным. Не углубляясь далеко в лес, мужчина нашел хорошую полянку с грибами, собрал, сколько смог, пришел и позвал все семейство. Придя на полянку, семья довольно быстро собрала все грибы и, увлеченная этим процессом, стала продвигаться вглубь тайги. Увлеченные разговорами о том, как они когда-то, когда ребятишки были еще маленькими, вот так всей семьей выезжали за грибами, вспоминали, кто и сколько грибов собрал.
Они так увлеклись, что удалились на приличное расстояние от полянки, где остался их автомобиль, но заблудиться никто не боялся, так как места они эти очень хорошо знали, не один десяток лет приезжали сюда. Вот и в этот раз, набрав грибов, решили возвращаться к машине, спустя время заметили, что они все идут и идут, а их поляны с машиной все нет и нет. Как такое может случится? Ведь они здесь не то что каждое дерево, а каждую веточку знают. Как они все могли здесь заблудиться? Присмотревшись к деревьям, Владимир заметил, что деревья стали выше и вовсе не похожи на сосны и кедры, это были секвойи. Владимир поделился своим наблюдением с семейством, все удивились, ведь секвойи в Сибири не растут. Откуда они здесь? Пройдя еще немного в том направлении, где должна быть их поляна, вдали семейство услышала некий трубный звук, напоминающий чем-то то, как трубят слоны. Спустя время семья подошла к поляне, на которой паслось стадо доисторических животных, тех самых скутозавров.
Вся семья Владимира была перепугана не на шутку, где они, где их поляна и автомобиль, куда они попали? Вопросов было много, а ответов мало. Владимир любил смотреть научно-познавательные каналы, много читал о паранормальном, увлекался мистикой, да и оставаться в мире динозавров никто не хотел, поэтому Владимир сказал, что знает, как им выбраться из чужого мира, пока они не стали добычей какого-нибудь горгонопса, хотя глава семейства в этом не был уверен. Одно дело посмотреть по телевизору передачу с предположениями, а совсем другое - испытать все это на практике, да еще и на самом себе и на своей семье. Так Владимир взял командование на себя, семья повернула снова в лес, идти пришлось долго, но вот вдруг все увидели, как глава семейства исчез, словно переступив некую линию, Наталья отправила вслед за отцом детей, а затем и сама шагнула за эту невидимую черту.
Спустя мгновение семейство осматривало друг друга, они обратили внимание на стволы и вершины деревьев, это был их лес. Немного отойдя в сторону так, чтобы не попасть снова в открывшийся портал, семейство продолжило путь к своей поляне, и спустя полчаса они увидели свою полянку и автомобиль. По дороге домой уже в машине все оживленно обсуждали то, что с ними произошло и как вообще такое могло произойти, ведь они здесь отдыхали и собирали грибы не один год, знали это место как своих пять пальцев. А тут вдруг попали во времена чудовищ, и это хорошо, что Владимир сообразил, и все быстро ретировались по той же тропе, по которой они шли сюда, тем самым попав в открытый портал, который еще не успел закрыться. Путешествие семьи Владимира и Натальи во времена первозданных чудовищ закончилось благополучно, но в мире пропадает очень много людей, которым так и не удается вернуться домой. Поэтому, выходя из дома, нужно быть бдительным, ведь никто из нас не знает, сможет ли вернуться обратно. Дорогие друзья, берегите себя!
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Источник: http://yellowpgs.ru.
Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22 by зелёное яблочкоПросмотров: 108Комментарии: 0
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