Княгиня Элеонора: история вампира голубой крови

Княгиня Элеонора фон Шварценберг жила в тот период, когда панический ужас перед вампирами прочно владел умами жителей Австрийской империи. О княгине Элеонор ходила дурная слава, она интересовалась оккультными науками и магией. Современники не любили ее излишнюю яркость при жизни и превратили ее в вампира после смерти.



Княжна Элеонора Елизавета Амалия Магдалена фон Лобковиц родилась в замке Мельник неподалёку от Праги 20 июня 1682 года. В 1701 году Элеонора стала супругой австрийского обер-гофмаршала, наследного принца и впоследствии князя Адама Франца Карла Эвсебия фон Шварценберга и поселилась в чешском Крумлове (по-немецки Крумау). Молодая аристократка слыла высокообразованной женщиной, сильной и энергичной. Она оказывала на жизнь города не меньшее влияние, чем её не менее одаренный супруг. В период её правления был перестроен замок, именно при Элеоноре он приобрёл архитектурный облик, дошедший до наших дней. По её требованию построили в замке театр. Княжеская чета принимала у себя в замке выдающихся учёных, инженеров, артистов. При дворе и на улочках города царило смешение языков: кроме чешской и немецкой речи, звучала также итальянская, испанская, французская. Княгиня отличалась весёлым нравом и изобретательностью, умела придумывать забавные и утончённые развлечения.

Ещё в молодые годы Элеонору постигло страшное разочарование. Князь хотел иметь наследника, и княгиня страстно мечтала о ребёнке, но... детей не было. Увлекающаяся мистикой княгиня вспомнила легенду о братьях Ромуле и Реме, основателях Рима, вскормленных молоком волчицы. Элеонора желала, во что бы то ни стало зачать ребёнка, поэтому она приказала поселить на хозяйственном дворе замка несколько семейств волков. Волчиц доили, и Элеонора пила их молоко. То ли лечение помогло, то ли природа сжалилась, но сын родился, когда матери было уже немало лет даже по сегодняшним меркам, а точнее – 41 год.



Волки, должно быть, выли по ночам, и люди в округе слышали доносившийся из замка волчий вой. Им было страшно, и суеверные сельские жители привыкли считать замок зловещим местом. Так была положена печальная известность замка.



Вместе со своим мужем Элеонора составила при дворе центр культурной жизни имперской столицы. Придворное общество увлекалось, главным образом, охотой. Торжественные официальные приёмы и чинные придворные балы чередовались с пышными шумными пирами. И князь, и княгиня обожали охоту, которая, собственно, и свела в могилу гофмаршала.



Супруг Элеоноры после 31 года совместной жизни погиб от несчастного случая на охоте в императорских владениях на Эльбе. Смертельный выстрел сделал сам император Карл VI - князь фон Шварценберг по ошибке оказался как раз на линии огня: когда олень выбежал на луг, император сделал выстрел, промахнулся, и пуля попала князю в правую почку. Охота была тотчас же прекращена, князя перенесли в расположенный неподалеку замок Брандыс, и раненым занялся императорский хирург, однако рана оказалась смертельной, и спустя 12 часов после происшествия князь скончался. Опечаленный Карл VI забрал к себе в Вену ко двору сына Элеоноры, кроме того, он назначил вдове ежегодное денежное содержание в размере 5 тысяч гульденов.



После трагической гибели супруга княгиня уединилась в своем замке в Крумлове. Она увлеклась оккультными науками, приготовлением ядов и охотой на крупных зверей. Не подлежали отстрелу только волки. С ними у Элеоноры были "особые отношения".



На плечи вдовы свалилась тяжёлая ноша - ей пришлось самостоятельно управлять большим и сложным хозяйством. Шварценберги владели шахтами и стекольными заводами, деревообрабатывающими предприятиями, пивоварнями, сельскохозяйственными угодьями, системой искусственных прудов. Элеонора фон Шварценберг сама вникала во все дела и хорошо разбиралась в технических и финансовых вопросах. Хозяйство при ней процветало, а вот подданные ее не любили – она была слишком необычной. Среди современниц Элеоноры фон Шварценберг трудно найти другую даму, которая столь успешно справлялась с «мужской работой» по управлению имением. Это говорит не только о решительном и властном характере, но и об её уме и необычной для избалованной аристократки образованности.



Княгиня Элеонора прожила после смерти мужа десять лет. В конце жизни она тяжело болела, и в замке регулярно происходили спиритические сеансы, с помощью которых Элеонора надеялась отогнать от себя злые силы. Она прибегала к всевозможным, самым необычным, средствам исцеления, призывала к себе в замок Крумлов знаменитых алхимиков и оккультистов. Некоторые являлись даже без приглашения и предлагали богатой правительнице испытать на себе их целительные силы. Она принимала всех и прислушивалась к их советам. Элеонора была заядлой курильщицей и верила, что табак оказывает лечебное действие. В великолепно убранном, хотя и несколько мрачном, замке висели по стенам картины немецких и голландских художников, подобранные по тематике. Хозяйка отдавала предпочтение картинам, сюжеты которых связаны с колдовством, вампирами, магией.



Смерть Элеоноры окутана таинственностью. Она скончалась вечером 5 мая 1741 года, неожиданно, потому что весь день чувствовала себя лучше, чем накануне. В ту же ночь тело усопшей тайно увезли в Вену для медицинского вскрытия, что было нонсенсом в те времена: женщину такого ранга подвергать вскрытию! Письменный отчёт о вскрытии сохранился в Государственном архиве. Франц фон Гершторфф, придворный медик императора Карла VI, сделал вскрытие, на основании которого установлена причина смерти – рак шейки матки. Симптомы этой страшной болезни, в то время абсолютно неизлечимой, врачи приписывали укусам вампира. Медики были уверены, что они разгадали дальнейшую судьбу страдалицы - стать после смерти вампиром.



Элеонора умирала в страшных мучениях, метастазы и резкая потеря веса в последние месяцы - это всё больше убеждало окрестных жителей в справедливости их догадки. Почти никто не сомневался, что смерть ее была связана с укусом вампира. Что же делать с трупом? Это не простая горожанка. Она особа голубой крови. На всякий случай ее тело не погребли в семейном склепе в Вене (Элеонора – единственная из рода, кто не похоронен в общей усыпальнице Шварценбергов в Вене), а срочно и опять же тайно отвезли в Чешский Крумлов и захоронили в особой камере в храме Св. Витта. При этом соблюли "антивампирские меры безопасности" – вбили ей в грудь массивный заострённый деревянный кол. Княгиня Элеонора официально была признана вампиром.



Если заглянуть вглубь часовни, то по левой стороне будет место, где похоронено сердце Адама-Франциска Шварценберга, а ниже – надгробье, которое венчает княжеская корона. Здесь же череп с костями и надпись по-немецки: «Здесь лежит бедная грешница Элеонора, помолитесь за нее».

После смерти Элеоноры население Крумлова и окрестных деревень жило в панике перед ходячими мертвецами. Любого подозрительного умершего прокалывали колом. Вампирская истерия приняла такой размах, что Мария Терезия отправила в Чешский Крумлов своего личного лекаря, и тот после нескольких экспертиз и разговоров с якобы очевидцами произнес окончательный вердикт: "Вампиры появляются там, где правит невежество". Заручившись поддержкой эскулапа, эрцгерцогиня издала указ, согласно которому все непристойные манипуляции с покойниками были запрещены.

Для бедной княгини Элеоноры это уже не имело никакого значения. Ее «превратили» в вампира надолго, на столетия.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:18

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