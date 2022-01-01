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Кто его знает?

Всем доброго времени суток!
Не хочется вас, мои гости, загружать моими гипотезами ваши умные головы о происхождении человека на нашей планете. Вы и так знаете очень много вариантов. Но то, что мы родом с других планет, я убеждаюсь с каждым разом все больше и больше. Да вы и сами, друзья, это замечаете, но не обращаете на это внимания и не придаете этому такого значения. Ну вот, допустим, некоторые примеры вам.
Вот, допустим, сейчас зима. В травмпунктах кто сидит - только люди. Спросите: а кто еще?) Вот только люди и травмируются, ломают руки-ноги. Животные наши, когда падают, ничего не ломают. Отсюда напрашивается логический вывод: гравитация земная не для людей, притяжение земное не подходит человеческому организму.
Или вот еще: все мы жалеем, огорчаемся, что лето такое короткое. Хочется, как в песне, чтобы лето не кончалось. Гены наши не проведешь-они помнят, что на нашей родине лето намного длиннее. Чем вам не доказательства?
Жду ваши комменты и адрес нашей планеты))))

Вчера, 16:19 by andreyydokПросмотров: 51Комментарии: 0
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Ключевые слова: Человек пришельцы гравитация авторский текст

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