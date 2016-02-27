Русский эксперимент со сном

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:05

Prochor Alexeev Просмотров: 133 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 09:05 by

Иван Белинский, Владимир Рудской, Николай Анисимов и Семен Смирнов. Этих людей наверняка сейчас никто не вспомнит, а даже если и найдет в Википедии, то не тех, о которых пойдет наша с вами речь.Русские исследователи в конце 1940-х держали 5 человек без сна в течение 15 дней, используя экспериментальный газ-стимулятор.Этих людей содержали в запертой камере, чтобы следить за балансом кислорода в камере, так как газ в больших дозах был токсичен. В то время еще не было видеокамер для наблюдения, так что все, что могли себе позволить экспериментаторы - микрофоны внутри помещения с испытуемыми и отверстия в стенах, закрытые толстым пятидюймовым стеклом.В камере были книги, кровати для сна без постельных принадлежностей, водопроводная вода, туалет и достаточно сухой еды, чтобы жить в течение месяца. Испытуемые были политическими заключенными во время второй мировой войны.Заранее скажем, что СССР в период разрухи и голода, так как Великая Отечественная Война по большему счету уже прогрессировала в стадии смертельной опасности - этот эксперимент был настоящим 5-ым колесом в экономике СССР.Но наши четверо ученых дали клятву, что все пройдет, как по маслу. И теперь они просто боялись провала эксперимента, ибо сам Сталин, разрешив данное занятие, добавил: "Так и знаете - не выйдет, пойдете туда, откуда не вернетесь".А теперь к эксперименту: В первые 5 дней все было нормально, испытуемые едва ли жаловались, так как им пообещали (солгав), что выпустят на свободу по окончанию срока эксперимента, если они не заснут в течение месяца. Все их переговоры и действия были под наблюдением. Было отмечено, что со временем в их разговорах стали все больше и больше преобладать мрачные темы, связанные с неприятными воспоминаниями.Спустя пять дней они стали жаловаться на события, приведшие их к текущему состоянию и начали демонстрировать сильную паранойю. Перестав общаться друг с другом, они стали шепотом докладывать на своих сокамерников в микрофоны. Довольно странно, что они решили, будто смогут завоевать доверие экспериментаторов, выдавая своих друзей. Первое время ученые думали, что это было действием самого газа.На десятый день один из них начал кричать. Он бегал по всей камере, время от времени крича в течение трех часов, и пытался кричать и дальше, но, видимо, повредил голосовые связки. Самое удивительное то, что остальные на это никак не реагировали. Они продолжали шептать в микрофоны до тех пор, пока второй из них не последовал примеру первого и не стал кричать. Остальные вырвали листы их книг и, намочив их слюной, залепили окна в камере. На время крики и шепот в микрофоны прекратились.Также были слышны редкие почавкивания чем-то. На печенье и хлеб это похоже не было, ибо они бы издавали лишь слабый хруст, а тут был откровенное чавканье чем-то твердым, но в тоже время мягким.Ещё через день было замечено, что никто из заключенных не стал посещать туалет, при чем не только по-большому, но даже и по-маленькому.В течение следующих трех дней ни одного звука не донеслось из камер. Исследователи не прекращали наблюдение за уровнем потребления кислорода, а он был высок, будто все пятеро занимались физкультурой. На утро четырнадцатого дня исследователи решились на шаг, который они не собирались делать, чтобы добиться реакции со стороны испытуемых, - они обратились к ним посредством динамиков, установленных в камере, так как, опасались, что те либо умерли, либо находятся в коме.Исследователи сообщили: "Мы открываем камеру, чтобы проверить микрофоны. Отойдите от дверей и лягте на пол или будете застрелены. Сотрудничество приведет к освобождению одного из вас."К их удивлению единственным ответом была фраза: "Мы больше не нуждаемся в свободе".Ученые были в недоумении. Из всех фраз, что они ожидали услышать - эта не входила и в первую сотню.Было созвано совещание среди ученых и военных, финансировавших исследование. Поскольку ни одного ответа со стороны испытуемых не последовало, было решено открыть камеру на пятнадцатый день.Из камеры вывели весь газ-стимулятор и наполнили свежим воздухом. Сразу же после этого три голоса из камеры стали молить о возвращении газа так, как будто от этого зависела их жизнь. Камера была открыта и туда были посланы солдаты, чтобы вывести испытуемых. Те стали кричать громче, чем раньше, а вскоре к крикам присоединились и солдаты.Запасы еды с пятого дня были нетронуты. Кусками мяса с груди и ног тела пятого были заткнуты дренажные отверстия в камере, так что камера была затоплена на четыре дюйма и было сложно сказать, сколько из них занимает кровь. У всех четверых "выживших" также не доставало значительного количества мышц и кожи, оторванных с их тел. Судя по повреждениям и обнаженным костям, на пальцах рук можно было сказать, что они сделали это руками, а не зубами, как предполагалось изначально. Дальнейшие исследования указали на то, что большинство, если не все, повредили себя сами.Внутренние органы ниже грудной клетки у всех четверых были вырваны. В то время, как сердце, легкие и диафрагма оставались на месте, кожа и большая часть мышц на ребрах были оторваны, так что были видны легкие. Все вынутые органы и сосуды были целы и просто лежали на полу вокруг тел все еще живых испытуемых. Пищеварительный тракт их еще работал, переваривая пищу. Стало понятно, что все это время они питались собой.Большая часть солдат были русскими спецназовцами, но, тем не менее, многие отказались возвращаться в камеру, чтобы вынести испытуемых, в то время как последние продолжали кричать и просить возвращения газа, чтобы не заснуть...Ко всеобщему удивлению испытуемые оказали яростное сопротивление, когда их попытались вынести из камеры. Один из солдат погиб из-за того, что ему перегрызли горло, другой получил смертельное ранение, так как ему откусили детородный орган и серьезно повредили артерию на ноге. Остальные пятеро солдат покончили с собой спустя несколько недель, по некоторым данным.В драке один из четверых испытуемых повредил селезенку и почти сразу умер от потери крови. Медики пытались ввести ему успокаивающее, но оказалось, что это невозможно. Ему ввели десятикратную дозу морфина, но он все еще дрался как загнанный зверь, сломав ребра и руку одному из докторов. Его сердце билось в течение 2 минут после того, как он стал настолько обескровлен, что в его сосудах было больше воздуха, чем крови. Даже после остановки сердца он все еще кричал в течение 3 минут, пытаясь ударить всех, кто подходил и просто повторяя "ЕЩЕ", снова и снова, все слабее и слабее, пока наконец не замолк. Вскоре, после чего он заснул... И больше не проснулся, ибо весь газ по теории вышел из его легких.Но все равно все были в недоумении, он лишь поспал, что могло стать причиной смерти?Оставшиеся трое были крепко связаны и перемещены под медицинское наблюдение, в то время как двое из них, не повредившие еще голосовые связки, продолжали требовать газ, чтобы не заснуть...В этой ситуации даже было непонятно кому страшнее, испытуемым без газа или ученым и солдатам видеть это.Получивший наибольшие повреждения, был отправлен в единственную операционную в комплексе. В процессе подготовки к возвращению его органов на место выяснилось, что он тоже не реагирует на успокаивающее. Он яростно пытался избавиться от ремней, связывавших его и почти разорвал те, что удерживали его запястья, несмотря на солдата весом в 200 фунтов, который его держал. Тем не менее потребовалось лишь немного больше анестетика, чем обычно, чтобы отключить его. Как только глаза испытуемого закрылись, его сердце остановилось. В заключении о вскрытии было сказано, что уровень кислорода в его крови был в три раза выше обычного. Те мышцы, что все еще были на его костях, получили сильные повреждения, а девять костей в процессе драки были сломаны, по большей части усилием мышц.Второй выживший был тот, что первым начал кричать. Его голосовые связки были повреждены, так что он мог лишь мотать головой, отказываясь от анестетика. Когда кто-то предложил оперировать его без анестезии, он кивнул головой, и никак не реагировал за все шесть часов операции по возвращению органов и восстановлению остатков кожи. Хирург несколько раз повторял, что медицински невозможно быть живым в таком состоянии. Одна из медсестер в ужасе заявляла, что пациент улыбался, когда их глаза встречались.По окончанию операции пациент начал громко хрипеть и вырываться, глядя на врача и пытаясь что-то сказать. Предположив, что он хочет сообщить что-то крайне важное, ему дали ручку и бумагу. Сообщение было простым: "Продолжайте резать".Остальные двое испытуемых прошли ту же операцию по возвращению органов, тоже без анестезии. Им пришлось ввести парализующее, так как они постоянно смеялись. Однако оно неожиданно быстро вывелось из их организмов, и вскоре они снова стали пытаться освободиться. Как только способность говорить вернулась, они начали просить возвращения стимулирующего газа. Исследователи спросили их, почему они повредили себя, зачем лишили себя органов и почему им нужен газ.Ответ был дан один - "Мы не должны засыпать."Все трое были связаны еще крепче и помещены обратно в камеру на время принятия решения, что с ними будут делать дальше. Исследователи, боясь гнева со стороны финансистов из армии, предлагали устроить им эвтаназию, однако командир, бывший КГБшник, увидел потенциал этих троих и решил посмотреть, что будет, если вернуть им газ. Исследователи высказали сильный протест, но были проигнорированы.Во время приготовлений к очередному заключению в камере, испытуемые были подключены к ЭЭГ (электроэнцефалограмма), а их оковы были ослаблены, так как предполагалось, что они будут связаны надолго. Ко всеобщему удивлению, как только прошел слух, что газ вернут, сопротивление прекратилось. Стало ясно, что они изо всех сил пытались не заснуть. Один из тех, кто мог говорить, просто издавал громкие звуки, немой терся ногами о ремни, чтобы сфокусировать свое внимание на чем-то. Третий держал голову, поднятой над подушкой, и быстро моргал. Так как он был первым подключенным к ЭЭГ, именно за ним наблюдали исследователи и обнаружили, что по большей части его энцефалограмма была нормальна, но с промежутками пустоты, будто его мозг периодически испытывал смерть. Поскольку все ученые наблюдали за бумагой, выходящей из ЭЭГ, только одна из медсестер заметила, что в тот же самый момент, как он закрыл глаза и коснулся подушки, его ЭЭГ переключилась в режим глубокого сна, затем смерти. В тот же момент его сердце остановилось.Николай Анисимов был не в состоянии смотреть на это и вырубил газ без разрешения военных.Единственный способный говорить, испытуемый стал кричать, прося вернуть газ немедленно. Генерал спросил Николая: "На каком основании, товарищ?!""Я так больше не могу, я не могу смотреть на этих существ! Они заставляют меня сходить с ума!"Генерал просил увести его и включить газ, тогда Николай сделал то, чего никто не ожидал. Схватив пистолет, он просто убил Генерала без всякой на то причины.Военные тут же увели обезумевшего ученого, сломав ему руку, в которой был пистолет.В комнате остались лишь трое ученых и один пистолет.Иван Белинский, взяв его, совершил два четких выстрела по испытуемым, что не могли общаться, оставив в живых лишь одного, что ещё мог говорить.И задал вопрос: "Товарищ, как вы объясните ваше сумасшедшее поведение?"Испытуемый улыбнулся."Неужели ты так быстро забыл? Мы - это вы. Мы - безумие, что таится внутри вас, которое стремится освободиться в любой момент во всей своей животной глубине. Мы - то, от чего вы прячетесь каждую ночь. Это нас вы пытаетесь усыпить и парализовать, скрываясь в убежищах, куда мы не можем проникнуть"Исследователь, немного поколебавшись, выстрелил в сердце оставшемуся испытуемому.ЭЭГ пропала, в то же время, как последний слабо прохрипел: "Так.. близко... к свободе".Автор - неизвестен.

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