Как пропадают люди.

Gorodeko Просмотров: 708 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 12:04 by

Расскажу о случившемся в конце прошлого года происшествии, сам я участия в нём не принимал, но видел записи с камер наблюдения. И до сих пор воспоминания о них заставляют меня сильно нервничать.Знакомый мой (назовём его Игорь) работал на одном небольшом предприятии начальником охраны (правда, в подчинении у него был только один охранник, предприятие действительно небольшое).Занимался он контролем СКУД (система контроля и управления доступом). Грубо говоря, он проверял, кто из сотрудников прошел турникет, работникам выдавались карточки, с помощью которых они и попадали на территорию предприятия, а затем в свой цех, и, например, работник, у которого есть допуск в цех номер 1, не мог попасть в цех номер 2, карточки были именные и к тому же практически все помещения просматривались с помощью камер, слепых зон не было.В один прекрасный день он заметил, что одна из сотрудниц, которая, судя по данным с турникета, пришла к началу рабочего дня на рабочее место, к концу рабочего дня это место не покинула, что странно, ибо это было строжайше запрещено. Попытка найти её на территории с помощью камер (видео в режиме online было доступно) ни к чему не привела, нет её!Тогда Игорь решил проверить четыре оставшиеся без наблюдения помещения. Два мужских и два женских туалета, попросив помощи у уборщицы (дабы не случилось конфузу при проверке женских уборных), вышеозначенные помещения были обследованы, но пропавшую они не нашли…Не особо волнуясь, Игорь вернулся на пост. Не волновался он из-за того, что подобные случаи уже имели место в его практике, рабочие иногда теряли свою карту – ключ и с помощью своих коллег, используя их карту, покидали территорию через турникет на проходной, идя «гуськом» друг за другом, как иногда делают в метро. За это, конечно же, полагался штраф, но ситуация эта была рядовая и беспокойства не вызывала.Волноваться Игорь начал после того, как датчик движения показал активность возле входа с улицы, по камере он увидел мужчину с ребёнком на руках. Как оказалось, это был муж пропавшей сотрудницы, он не дождался свою жену с работы, пытался звонить ей на сотовый, но он был выключен.Игорь объяснил ему, что его жены на территории нет, и порекомендовал идти в полицию, писать заявление о пропаже. Сам же решил сделать запрос на получение видео с камер за прошедший день, процесс этот занимал несколько часов, в дневное рабочее время, ожидать видео с сервера, можно было через 1.5 – 2 часа, но за окном ночь и поэтому пришлось ждать утра. Сам же сделал обход и проверил все помещения и места, где теоретически мог поместиться человек, но никого не нашел.Утром на своё рабочее место пропавшая сотрудница так и не вернулась. Игорь уведомил о происшествии своё руководство, через некоторое время зам. директора предприятия и полицейские были на базе и, дождавшись видеозаписи с камер, принялись за просмотр.Учитывая то, что передвижения сотрудников в рабочее и даже обеденное время сведены к минимуму, достаточно быстро выяснилось, что пропавшая сотрудница покидала рабочее место лишь дважды, она посещала уборную, и оба раза благополучно возвращалась к рабочему процессу.Самое интересное было обнаружено почти в конце видеозаписи.Покинув свой цех, сотрудница направилась в сторону проходной, путь её лежал через длинный Г-образный коридор, который так же просматривался двумя камерами, одна располагалась в начале коридора, другая в конце.И судя по камерам, пропавшая сотрудница, дошла до поворота коридора, а больше никуда не дошла…Она просто исчезла и на первой камере видно, как она поворачивает за угол, а на второй ни намёка на то, чтобы она двигалась дальше по коридору…Очень интересно то, что в то время, когда пропавшая начала движение по коридору, со стороны проходной, ей навстречу шел охранник, подчиненный Игоря, и разминулись они буквально на пару секунд. Но охранник утверждал, что никого на своём пути не встретил. Еще следует учесть то, что коридор «глухой», никаких окон, дверей, проходов, лазов и т.д. Их даже искали, но ничего не нашли.Предприятие занималось изготовлением какого-то специфичного набора химикатов, и некоторые из них были весьма популярны у наркоторговцев, ибо являлись компонентами для изготовления наркотиков, отсюда и такой строгий контроль за сотрудниками.Насколько я знаю, эту женщину так и не нашли, моего знакомого Игоря и его подчиненного до сих пор вызывают на допросы, а видеозапись признали подлинной.P.S.Добавлю, еще тогда, когда мне показывали запись (я на начальном этапе следствия был приглашен в качестве эксперта, хотя в этих вопросах я не смог помочь), я несколько раз спрашивал у Игоря, не разыгрывает ли он меня? Но после беседы со следователем все сомнения пропали.

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