Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Как пропадают люди.

«В России в год пишется около 200 тысяч заявлений о пропавших без вести. Это сейчас, в мирное время. А находятся каждый год около 100 тысяч человек. То есть именно находятся (живыми и мертвыми) — опознаются теми, кто писал заявление о пропаже, или сами «потеряшки» заявляют, что они — это они. Вопрос: куда деваются остальные 100 тысяч?»

Расскажу о случившемся в конце прошлого года происшествии, сам я участия в нём не принимал, но видел записи с камер наблюдения. И до сих пор воспоминания о них заставляют меня сильно нервничать.

Знакомый мой (назовём его Игорь) работал на одном небольшом предприятии начальником охраны (правда, в подчинении у него был только один охранник, предприятие действительно небольшое).
Занимался он контролем СКУД (система контроля и управления доступом). Грубо говоря, он проверял, кто из сотрудников прошел турникет, работникам выдавались карточки, с помощью которых они и попадали на территорию предприятия, а затем в свой цех, и, например, работник, у которого есть допуск в цех номер 1, не мог попасть в цех номер 2, карточки были именные и к тому же практически все помещения просматривались с помощью камер, слепых зон не было.

В один прекрасный день он заметил, что одна из сотрудниц, которая, судя по данным с турникета, пришла к началу рабочего дня на рабочее место, к концу рабочего дня это место не покинула, что странно, ибо это было строжайше запрещено. Попытка найти её на территории с помощью камер (видео в режиме online было доступно) ни к чему не привела, нет её!

Тогда Игорь решил проверить четыре оставшиеся без наблюдения помещения. Два мужских и два женских туалета, попросив помощи у уборщицы (дабы не случилось конфузу при проверке женских уборных), вышеозначенные помещения были обследованы, но пропавшую они не нашли…

Не особо волнуясь, Игорь вернулся на пост. Не волновался он из-за того, что подобные случаи уже имели место в его практике, рабочие иногда теряли свою карту – ключ и с помощью своих коллег, используя их карту, покидали территорию через турникет на проходной, идя «гуськом» друг за другом, как иногда делают в метро. За это, конечно же, полагался штраф, но ситуация эта была рядовая и беспокойства не вызывала.

Волноваться Игорь начал после того, как датчик движения показал активность возле входа с улицы, по камере он увидел мужчину с ребёнком на руках. Как оказалось, это был муж пропавшей сотрудницы, он не дождался свою жену с работы, пытался звонить ей на сотовый, но он был выключен.
Игорь объяснил ему, что его жены на территории нет, и порекомендовал идти в полицию, писать заявление о пропаже. Сам же решил сделать запрос на получение видео с камер за прошедший день, процесс этот занимал несколько часов, в дневное рабочее время, ожидать видео с сервера, можно было через 1.5 – 2 часа, но за окном ночь и поэтому пришлось ждать утра. Сам же сделал обход и проверил все помещения и места, где теоретически мог поместиться человек, но никого не нашел.

Утром на своё рабочее место пропавшая сотрудница так и не вернулась. Игорь уведомил о происшествии своё руководство, через некоторое время зам. директора предприятия и полицейские были на базе и, дождавшись видеозаписи с камер, принялись за просмотр.

Учитывая то, что передвижения сотрудников в рабочее и даже обеденное время сведены к минимуму, достаточно быстро выяснилось, что пропавшая сотрудница покидала рабочее место лишь дважды, она посещала уборную, и оба раза благополучно возвращалась к рабочему процессу.
Самое интересное было обнаружено почти в конце видеозаписи.

Покинув свой цех, сотрудница направилась в сторону проходной, путь её лежал через длинный Г-образный коридор, который так же просматривался двумя камерами, одна располагалась в начале коридора, другая в конце.
И судя по камерам, пропавшая сотрудница, дошла до поворота коридора, а больше никуда не дошла…

Она просто исчезла и на первой камере видно, как она поворачивает за угол, а на второй ни намёка на то, чтобы она двигалась дальше по коридору…
Очень интересно то, что в то время, когда пропавшая начала движение по коридору, со стороны проходной, ей навстречу шел охранник, подчиненный Игоря, и разминулись они буквально на пару секунд. Но охранник утверждал, что никого на своём пути не встретил. Еще следует учесть то, что коридор «глухой», никаких окон, дверей, проходов, лазов и т.д. Их даже искали, но ничего не нашли.

Предприятие занималось изготовлением какого-то специфичного набора химикатов, и некоторые из них были весьма популярны у наркоторговцев, ибо являлись компонентами для изготовления наркотиков, отсюда и такой строгий контроль за сотрудниками.
Насколько я знаю, эту женщину так и не нашли, моего знакомого Игоря и его подчиненного до сих пор вызывают на допросы, а видеозапись признали подлинной.

P.S.
Добавлю, еще тогда, когда мне показывали запись (я на начальном этапе следствия был приглашен в качестве эксперта, хотя в этих вопросах я не смог помочь), я несколько раз спрашивал у Игоря, не разыгрывает ли он меня? Но после беседы со следователем все сомнения пропали.

Сегодня, 12:04 by GorodekoПросмотров: 708Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Пропавший человек без вести пропавший сотрудница охрана видеонаблюдение коридор исчезновение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: swandance
Сегодня, 13:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 76
Я уже выкладывал подобную историю, в которой объяснял куда пропадают люди.

И таких историй уже много на этом сайте.

https://4stor.ru/strashno-interesno/107913-kuda-propadayut-lyudi-sotni-tysyach-
lyudey-propadayut-bez-vesti-ezhegodno-po-vsemu-miru.html
Зарегистрирован: 28.10.2012
#2 написал: Gorodeko
Сегодня, 14:21
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 11
Цитата: swandance
И таких историй уже много на этом сайте.


Вот у меня от этого и мурашки размером с лошадь, объяснить увиденное на записи я не могу, разве что сговор с охранником и человеком из столицы, который заведует сервером на котором хранятся записи. Но тогда это все напоминает фильм про Джеймса Бонда. Сфабриковать эту запись настолько СЛОЖНО, что оно того просто не стоит. К тому же эксперты признали видео подлинным.

Блин, идешь себе домой, думаешь, щас душик приму, пельмешек сварю... поворачиваешь за угол и нет тебя...
Зарегистрирован: 15.07.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:32
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2340|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 089
Цитата: Gorodeko
поворачиваешь за угол и нет тебя...

В этом мире, есть в каком то другом в лучшем случае. А вдруг на самом деле просто стирает тебя с концами - вот это ужас. За историю +
Здесь есть история, в которой молодая девушка вернулась из такого попадания, причем в прошлое. Жила в деревне и занималась непосильным трудом, когда вернулась, то выглядела изможденой женщиной, вроде померла через какое-то время. Но рассказать успела.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 16:38
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1197|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 643
сегодня прям все темы для меня интересные....
страшно все это. каждый раз когда затрагивается тема пропажи людей, вспоминаю рассказ Ананды, как нашли мужика после пропажи, а у него все органы были внутри искромсаны при "целостности упаковки".
страшно все это, товарищи! Ужас
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:59
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 92
Комментариев: 5 758
Меня смущает таки продукция предприятия. При желании всё можно провернуть. Да так, что комар носу не подточит.
Читала вчера только вновь про Элизу Лэм. Похоже всё просто, а мистику раздули.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 17:10
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 541
Думаю эти люди попадают просто в другое место. Вот так идёшь, думаешь щас ванну приму, сигарету покурю... и вдруг раз, и ты в Африке в самой гуще тамошнего леса! Ужас! Вот оттуда выбраться невозможно!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.