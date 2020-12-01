Темная сторона Рождества: кто приходит мучить детей в «святую ночь»

Йольский кот

Фрау Пехта

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 17:26

Spirit Forester Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:26 by

У Санта-Клауса издавна существует злой спутник — в некоторых вариантах это его брат-близнец. В современном политкорректном обществе о нем принято забывать. Однако в прошлые времена родители активно использовали Рождество как средство устрашения и воспитания. Поэтому к детям приходил не только добрый Дед Мороз, но и его «помощник». Выглядел он обычно как сам Сатана.Одна из легенд гласит, что у Санта-Клауса был брат-близнец, Клод Клаус. Их мать пошла к предсказателю, и тот сообщил ей, что Санта-Клаус хороший мальчик, а Клод — плохой. Тогда непутевая мамаша оставила Санту себе, а Клода подбросила на паперть церкви. Там его подобрали и усыновили плохие люди — муж и жена. Они издевались над маленьким Клодом, и, когда он вырос, он их убил.С тех пор Клод Клаус летает в черных санях, запряженных адскими псами и волком-оборотнем. Он является людям каждое 26 декабря — это так называемое темное Рождество. А если он сталкивается в небе с братом, то устраивает драку, а мы видим в это время шикарные фейерверки.Другой антагонист Санта-Клауса — Бельсникель. Сказки о нем рассказывают во Франции, Германии, Швейцарии. Он приходит к детям в декабре. Выглядит Бельсникель как бомж — он по самые глаза зарос нечесаной бородой, а одет в драную шубу из кусочков меха. В одной руке у него мешок с конфетами, в другой — палка.Когда вы открываете дверь Бельсникелю, он рассыпает по полу конфеты. Но если ребенок нагнется за ними, монстр начинает избивать его своей палкой. Правильное дитя должно не обращать внимания на сладости, а хорошо рассказать заученный стишок. Тогда Бельсникель уйдет, а конфеты останутся.Голландский аналог Бельсникеля — Крампус. Его день активно празднуется 5 декабря, накануне Дня святого Николая. Крампус одет в звериные шкуры, у него бородка и рога на голове, словом, он очень похож не то на языческого Пана, не то на самого Сатану. Своим длинным красным языком Крампус хватает непослушных детей. Дальше он или сечет их розгами, или засовывает в мешок и топит в реке.Точно так же, как Крампус, вплоть до XIX века выглядел и Йолупукки — финский рождественский дед. У него были рога, и весь он выглядел как «рождественский козел» — именно так переводится его имя.Все эти адские твари живо напоминают своих прототипов — древних языческих богов природы. Однако позднее в сознании людей, пропитанном христианством, они превратились в натуральных чудовищ.Интересно, что многие фантастические твари, пугающие детей на Рождество, имеют реальных прототипов. В Германии, например, до сих пор пугают детей Гансом Траппом. Его прототип жил в Эльзасе в XV веке, и звали его Ганс фон Тротта.Скорее всего, этот человек пал жертвой черного пиара. Ганс фон Тротта, известный вельможа и дипломат своего времени, впутался в имущественный спор с аббатом соседнего монастыря. Тот добился его отлучения от церкви и распустил про него страшные слухи.Говорили, что после отлучения Ганс фон Тротта ушел жить в лес. Там он притворялся соломенным пугалом и хватал близко подходивших к нему детишек. Потом он тащил ребенка к себе в землянку, убивал его и готовил себе на обед. Страшным слухам много способствовала необычная внешность рыцаря — Ганс фон Тротта был около двух метров ростом. Документальных подтверждений его злодейств не существует.Однако в народной фантазии прочно поселился страшный людоед Ганс Трапп, который под Рождество ворует непослушных детишек и съедает их у себя в лесу.Его французский коллега — Пер Фуэтар — ведет происхождение от хозяина гостиницы, который жил где-то в начале Средних веков. Однажды у него остановились трое набожных мальчиков, ехавших в церковную школу на обучение. Алчный хозяин и его жена опоили детей снотворным, потом перерезали им глотки, разрезали трупы на части, поджарили их и готовы были уже их съесть.Однако в то же самое время в гостинице проживал святой Николай — будущий Санта-Клаус. Он быстренько оживил мальчиков, а изверга-хозяина почему-то взял к себе в помощники. С тех пор Пер Фуэтар (буквально «Хлещущий Папа») всюду ходит с Санта-Клаусом и сообщает ему, кто из детишек плохо себя вел в уходящем году. У Пера Фуэтара есть мешок, куда он прячет непослушных детей, и кнут, которым он их бьет.В Исландии плохих детишек ест Йольский кот. Его имя недаром созвучно имени Йолупукки. Оба ведут происхождение от древнего языческого праздника солнцестояния Йоль, во время которого предки современных европейцев баловались свальным грехом и человеческими жертвоприношениями.Йольский кот следит за тем, купили ли ребенку на Рождество новую шерстяную одежду, например свитер с оленями. Если не купили (или купили, но ребенок этот мерзкий свитер не надел), значит, дитя было ленивым и непослушным на протяжении всего года. Таких детей Йольский кот утаскивает к себе и сжирает заживо.Так же поступает с плохими детишками и фрау Перхта — наследница древнегерманской богини плодородия. Если детеныш плохо вел себя, она вырывает ему кишки, набивает его выпотрошенное тельце соломой и камнями и пожирает останки.Некоторые антропологи видят в этих навязчивых мотивах каннибализма наследие родовой травмы гомо сапиенса. Советский историк Борис Поршнев выдвинул экзотическую теорию о том, что наши непосредственные предки вынуждены были приносить в жертву своих детей неандертальцам, которые их натурально поедали. Вполне может быть, что в устрашающих рождественских тварях наше подсознание отыгрывает психологическую травму, нанесенную нам десятки тысяч лет назад.Автор - Виктория Никифорова.

Ключевые слова: Санта-Клаус брат Рождество фрау Пехта Крампус Йольский кот

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