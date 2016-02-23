Взгляд по ту сторону

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:52

Стибн Просмотров: 408 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:52 by

Клаус крепко сжимал в руках карабин, еле дыша он лежал в валежнике, выискивая цель.Был густой туман, который мешал его обзору в оптический прицел. Несмотря на разодранную голень, он не хотел бежать.До рассвета оставалось где-то около двух часов. Задание было провалено. Его диверсионная группа была уничтожена, всех убили, кроме него.Оглядываясь, он отступал в глубь рощи. Сняв с убитого товарища K-98, он залег в воронку и стал ждать преследователя.Впервые в жизни этому бесстрашному и храброму воину было по-настоящему страшно. Вновь и вновь он прокручивал в голове события минутной давности.Пробравшись через блокпост, диверсионная группа "Lieben", которая была под началом Маркуса Штутгарта, должна была заминировать дорогу, ведущую в город. После подрыва моста должно было начаться наступление. Этот квадрат очень важен для фюрера. Из Берлина прибыли командующие полка "Anennerbe". Эти ребята занимаются мистикой и поиском оружия Бога для победы в этой войне.Не вдаваясь в подробности, Маркус взял на себя роль командира. Все должно было пройти гладко, но что-то пошло не так. В мгновение ока их отряд был уничтожен. Клауса тоже зацепило, нога была разорвана, как от лап тигра. Все, абсолютно все его товарищи сейчас лежали на земле, разорванные на куски.Схватив карабин со сломанным магазином, он стал быстро отступать, насколько это было возможно.На Клауса накатывали волны истерики и плача. Выбрав лёжку, Клаус упал на землю и, достав ПП, обработал рану и перевязал, вколов себе полную ампулу морфина. Он перезарядил карабин и стал выискивать нападавшего.Пролежав около одиннадцати минут, он заметил движение рядом с трупами. Кто-то полз по направлению к трупу Стефана.Его взбесило, что эти свиньи решили помародерствовать над трупами его друзей. Вскинув карабин, Клаус прицелился, магазин был повреждён так, что выстрел и шанс у него один. Он дал залп примерно в то место, где должна была находится голова мародёра. Раздавшийся хлопок раздался эхом по округе. Раздался рёв, который в разы был громче выстрела, от него у Клауса заложило уши. Взглянув в прицел, Клаус замер. Рядом с телом Стефана стояла фигура человека, который был ростом не меньше восьми футов. Судя по всему, он был одет в "лешего", а с рук свисало что-то похожее на маскировочную ткань. Клаус решил пойти ва-банк. Достав сигнальный пистолет, он вскинул его перед собой и выпустил сигнальную ракету в мародёра. Раздалась вторая волна оглушающего рёва, только на это раз фигура стала метаться в разные стороны, явно ища место, откуда был произведен выстрел. Приникнув к прицелу, Клаус уже отчетливо видел нападавшего благодаря сгорающей сигнальной ракете. Палец застыл на курке, Клаус оцепенел. Это был явно не человек, да и никогда оно им и не было! Существо, да, пожалуй, существо подходило для него больше. Оно смотрело на Клауса двумя яркими, отражавшими свет, как у кошки, глазами. По ту сторону на него смотрела его смерть, его палач, его Дамоклов меч. Клаус не знал молитв, он смотрел сквозь прицел и тихо просил Бога сохранить ему жизнь. Клаус зажмурился от страха. Раздался шелест травы, подул ветерок, запахло тиной и тухлой рыбой. Клаус боялся открывать глаза, но он переборол страх и открыл правый глаз. В прицеле, где-то в двух метрах, на него смотрело нечто. Открыв рот, полный острых зубов, существо оскалилось и в последний раз издало рёв.На землю упало безжизненное тело.Ранним утром в сельский райком пришёл дед. Медленно поднимаясь по ступенькам, он отворил дубовую дверь и вошёл внутрь.Посреди комнаты сидели два офицера и старшой села, они яро обсуждали какие то дела по поводу поля. Заметив дедка, старший лейтенант Самойлов прекратил дискуссию.- Чего угодно, отец? - спросил старлей.- Да, так. Последний раз хотел вам сказать, что уйти надо отседова, - сказал дедуля, подходя ближе.- Некуда нам уходить. Точка, - рявкнул Самойлов.- Как хотите, - сказал дед и кинул мешочек на стол. - Хозяин леса последнее предупреждение сделал.С этими словами дед развернулся и удалился прочь.Открыв мешочек, Самойлов достал пять жетонов смерти немецких диверсантов.

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