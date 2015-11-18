Ритуальное убийство в церкви

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

SAMIDARA Просмотров: 119 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:10 by

Как удалось установить следователям, в 1993 году Руслан Любецкий проходил воинскую службу в одной из частей связи Новосибирской области. Служба связисту не понравилась — по его словам, в подразделении процветала "дедовщина". Не выдержав, солдат убежал в тайгу.Пять лет дезертир жил в лесу, промышляя охотой. В это время он занимался разного рода мистическими опытами. По словам самого Любецкого, еще до армии он не только изучал Библию и христианские догматы, но и увлекался оккультизмом, чтобы "развить в себе мистические силы". Мистические опыты и стали для дезертира основным занятием во время жизни в лесу. В разговоре со следователем убийца утверждал, что, блуждая по таежным болотам, "встретил своего духовного наставника, от которого узнал о Кришне, после чего голос Кришны стал главной темой его озарений".Именно "голос Кришны" якобы и привел Любецкого в 1998 году в поселок Тура. Поселившись в частной гостинице под именем Романа Гаврилова, он стал встречаться с местными православными и баптистами, причем представлялся членом некоей "конспирированной организации воинов Кришны", никак не связанной с существующими в России общинами кришнаитов. После допросов у следователей сложилось мнение, что все "воинство" состояло из одного Любецкого. Убийца много общался со своей будущей жертвой — отцом Григорием и пользовался его помощью — священник нашел ему жилье и подкармливал.За два дня до преступления, изрядно напившись, Любецкий рассказывал соседке, что хочет убить священника за "неправедность" — якобы отец Григорий преследует одну из баптистский семей. Соседка не придала значения пьяной болтовне, тем более, что священника в поселке очень уважали и любили. Однако Любецкий выполнил угрозу. В ночь на 21 марта он постучал в дверь дома отца Григория. А когда священник открыл, нанес ему удар ножом в сердце и два — в шею. Затем отрезал мертвому голову и отнес ее в церковь. Там он пронес голову вокруг престола так, чтобы капающая кровь образовала на полу круг, и затем положил голову отца Григория на престол.Поначалу следователи сочли, что убийство было ритуальным. Однако уже после первых допросов следователи пришли к выводу, что Любецкий имеет слабое представление о настоящих кришнаитских обрядах и в кришнаитских общинах никогда не состоял. Сейчас убийца направлен на психиатрическую экспертизу — у следователей сложилось впечатление, что он психически нездоров.

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