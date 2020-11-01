Древний камень, разрезанный таинственным образом пополам
В Саудовской Аравии в 220 километрах к юго-востоку от города Табук в одноименной провинции находится оазис Tayma (относительно плоская равнина на западном краю пустыни Al Nafud), который знаменит на весь мир удивительным камнем Al Naslaa (Эл Наслаа). Удивительным тем, что он разделен на две половинки, очень ровно, словно гигантским фантастическим «резаком».
Данный мегалит был открыт в 1883 году Чарльзом Хувером (Charles Huver), и с тех пор среди исследователей древностей не прекращаются споры, кто и как мог сделать этот «каменный распил».
Ортодоксальная наука, естественно, склоняется к природному образованию этого уникального мегалита. Дело в том, что его половинки стоят на небольших каменных основаниях, которые со временем могли сместиться, мол, по высоте, что заставило этот огромный валун треснуть. Теория, в общем-то, с первого взгляда правдоподобная, но у нее есть слабые стороны:
- во-первых, этот «разлом» слишком ровный для естественного, природа, как правило, не любит идеальных геометрических фигур и линий;
- во-вторых, как утверждают геологи, предполагаемый «раскол» идет поперек слоев в камне, что просто невозможно в принципе;
- в-третьих, после «разлома», обратите внимание (смотрите снимки), половинки камня не сместились относительно друг друга, что противоречит самой идеи смещения опор по высоте. Кроме того, за столько веков половинки не заваливаются, не смотря на свои хрупкие опоры.
Отсюда вывод: кто-то в глубокой древности (судя по петроглифам на камне, которые представляют для археологов отчего-то куда большую ценность, чем загадочный распил, все это происходило за несколько веков до нашей эры) каким-то невероятным образом распилил или так ровно расколол этот валун. Наиболее смелые исследователи предполагают даже, что в то далекое время (петроглифы на этом валуне, скорее всего, нанесены были значительно позже) кто-то разрезал камень лазером.
Однако вблизи (на фотоснимках это незаметно) видно, что края разлома не идеально ровные, нет оплывов, что оставляет лазер, поэтому говорить о фантастических камнерезах древности с их внеземной технологией, наверное, не стоит.
Однако остается загадкой, как древние жители этого края (а ученые уже доказали, что здесь испокон веков жили люди, поскольку место в то время было благоприятным для жизни и ведения сельского хозяйства) сумели все-таки расколоть этот огромный валун, причем так ровно? И главное, для каких целей? Не для того же, чтобы поставить в тупик и удивить нас – своих потомков?..
Что касается удивления со стороны современных людей, то это у древних, судя по всему, получилось на все сто, хотели они того или нет. Дело в том, что посмотреть на фантастический мегалит в Саудовскую Аравию приезжают сотни тысяч туристов ежегодно. Конечно, не только на него, в стране немало и прочих достопримечательностей, и все-таки камень Al Naslaa – настоящая изюминка Саудовской Аравии…
Автор: bolivar-s
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Сегодня, 11:10 by ElfinПросмотров: 11Комментарии: 0
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