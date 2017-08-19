"Реальная" мистика в жизни. 16-й президент США и освободитель рабов Авраам Линкольн

Летяга Просмотров: 60 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:27 by

Жизнь Авраама Линкольна, американского государственного деятеля и национального героя американского народа, была буквально насыщена мистицизмом. Достаточно сказать, к примеру, что Линкольн, будучи большим поклонником спиритизма, проводил немало времени в общении с потусторонними силами и, став настоящим профессионалом в этой области, – для контакта с иным миром ему впоследствии не требовались ни доска, ни свеча, ни другие магические атрибуты, достаточно было закрыться в комнате в полной темноте, закрыть глаза и «настроиться», принялся обучать основам вызова духов множество своих последователей – со временем, говорят, их были сотни. Во время одного из своих погружений он узнал у духов дату собственной смерти и незадолго до кончины дал наказ своим ученикам: когда они в будущем будут налаживать контакты с миром мертвых за спиритической доской, первым делом вызывать именно его дух, а он, в свою очередь, сделает все, чтобы прийти из другого мира на землю, вступить в контакт и ответить на все вопросы. К слову, по сей день медиумы во всем мире утверждают, что дух бывшего американского президента – самый контактный и общительный, новичкам, делающим свои первые шаги в области спиритизма, рекомендовано начинать свои практики именно с него. И все это – далеко не единственная загадка Линкольна. Во многом благодаря голливудскому кинематографу мы знаем, что этот человек был одним из самых известных… охотников на вампиров…Интерес к спиритизму проявился у Авраама Линкольна еще в самом начале его политической карьеры. После смерти горячо любимого сына Уилли он сильно тосковал и, как говорят, не мог ни есть, ни пить, все время ходил грустный и бледный, а иногда и вовсе целыми днями мог пролежать в кровати, не вставая. И тогда кто-то посоветовал ему посетить сеанс медиума и вступить в общение с духом Уилли. Большинство историков предполагают, что этим советчиком были его жена Мэри Тодд, однако есть свидетельства, что Линкольн и сам, независимо от Мэри, ранее интересовался спиритизмом, а трагедия в семье стала лишь поводом для «погружения» в эту тематику с головой. В письме своему другу Джошуа Ф. Спиду, написанном в 1842 году, Линкольн отмечает, что его «всегда сильно влекло к мистицизму», и что он всегда ощущал, что его направляет «не собственная воля, а какая-то иная сила, которая подталкивает к миру мертвых, общение с которым возможно лишь посредством говорящей доски с буквами, цифрами и указателем, которым управляют духи».Историки считают, что опыт общения Линкольна с несколькими медиумами, а также собственные сеансы повлияли на весь ход мировой истории. Ведь именно на спиритических сеансах президенту пришла идея нестандартной по тем временам меры, благодаря которой он вошел историю. Можно сказать, с легкой руки духов в 1863 году был опубликован манифест об освобождении рабов в Америке. Один из известных медиумов того времени, миссис Кранстон Лори, написала в своих воспоминаниях о том, что президент всегда занимал твердую антирабовладельческую позицию, считая рабство злом и выступая против распространения этой системы на всю территорию США, а потому на сеансах он постоянно спрашивал, возможна ли отмена рабства, и чем это может быть чревато.За время своего президентства Линкольн проводил сеансы с разными медиумами, к числу их принадлежали Дж. Б. Конклин, Нетти Коулберн, миссис Миллер, Кора Мейнард и многие другие. К слову, Мейнард ставила себе в заслугу манифест об освобождении рабов, утверждая это в своей автобиографии. Нетти Коулберн тоже приписывала себе эту честь, ссылаясь на то, как она в состоянии транса полтора часа убеждала Линкольна, что война не кончится до тех пор, пока он не отменит рабства. Позиция Линкольна по отношению к рабству повлекла за собой его убийство – и это, по некоторым данным, было также предречено президенту на одном из сеансов. 14 апреля 1865 года Джон Уилкс Бут выстрелил Линкольну в затылок, когда они с женой сидели в ложе столичного вашингтонского театра Форда. Через несколько часов Линкольн скончался.За десять дней до убийства Линкольну привиделся пророческий сон, где как наяву он увидел свою собственную смерть. Он так записал в своем дневнике, сохраненном в музеях по сей день: «Я поздно лег спать. И вскоре стал грезить. Казалось, вокруг меня разлилась гробовая тишина. Затем послышались сдавленные рыдания, будто плакало множество людей. Мне казалось, что я встал с постели и медленно спустился по лестнице вниз. И здесь тишину нарушало то же самое скорбное рыдание, но оплакивающих не было видно. Я переходил из комнаты в комнату, но мне не попадалась на глаза ни единая живая душа, хотя на всем пути меня встречали все те же горестные звуки печали. Все комнаты были освещены, каждый предмет мне был знаком, но где же все эти люди, которые скорбят так, будто сердца их разрываются от горя? Меня это озадачило и насторожило. Что бы это значило? Полный решимости выяснить причину происходящего, – чего-то таинственного и ужасного, – я продолжал идти дальше, пока не дошел до Восточных апартаментов, куда я и вошел. Предо мной оказался катафалк, на котором покоилось тело, облаченное в погребальный наряд. Вокруг него стояли солдаты в почетном карауле и толпилась масса народу, – кто-то скорбно взирал на тело, лицо его было закрыто, остальные же горько плакали. «Кто умер в Белом Доме?» – спросил я у одного из солдат. «Президент», – последовал ответ. И тут толпу прорвало в громком горестном вопле, который и пробудил меня ото сна. В ту ночь я больше не уснул, и хотя это был всего лишь сон, с тех пор меня не покидает странное беспокойство».Вечером накануне убийства Линкольн сказал членам своего кабинета, что видел сон, как на него будет совершено покушение наемным убийцей. В день покушения Линкольн поделился со своим телохранителем У. Г. Круком, что уже три ночи кряду ему снится, что его убьют. Крук настоятельно просил его не ходить в этот вечер в театр Форда, однако Линкольн возражал, говоря, что судьба неизбежна, и если ему суждено умереть – пусть так оно и будет. «А еще я обещал жене, что схожу с ней в театр, а обманывать женщин нехорошо», – пошутил он, после чего эта его фраза вошла в число цитат великих личностей. Отправлять в театр, вместо привычного «всего хорошего» он сказал Круку «прости и прощай». Все историки убеждены: он знал, что будет застрелен в этот вечер.Траурный поезд доставил тело Линкольна домой в город Спрингфилд штата Иллинойс, чтобы предать его там земле. Говорят, что с тех самых пор ежегодно в апреле, в годовщину убийства Линкольна, призрак траурного поезда движется по рельсам того пути, по которому из столицы страны – Вашингтона – через штат Нью-Йорк и далее на запад, в Иллинойс, следовал настоящий траурный поезд. Однако поезд-призрак никогда не доходит до цели своего назначения.Вместе с тем ходят рассказы, будто существует два призрачных поезда. У первого паровоз тянет несколько задрапированных черным вагонов и выбрасывает черный дым. Один из вагонов – военный и оттуда доносятся звуки траурной музыки. У второго же, паровоз тянет одну лишь платформу с гробом президента. Американская газета, журналисты которой были убеждены, что история с поездом просто легенда, и провели собственное расследование, опубликовала однажды такой материал: «Из года в год в апреле месяце где-то около полуночи воздух на путях становится каким-то пронизывающим, пробирающим до костей, хотя по обеим сторонам от пути он остается теплым и недвижным. Любой наблюдатель, ощутив такой воздух, тут же старается быстро убраться с путей и пристроиться где-нибудь, посмотреть. Вскоре проходит увитый длинными черными лентами головной локомотив траурного поезда с оркестром черных инструментов, играющих траурную музыку, а повсюду сидят скалящиеся скелеты. Он проходит бесшумно. Если ночь лунная, то в тот момент, когда проходит поезд-призрак, облака, затеняют луну. Когда проходит головной локомотив, за ним стремительно врывается траурный поезд с флагами и лентами. Рельсы кажутся покрытыми черным ковром, в центре вагона виднеется гроб, при этом весь воздух вокруг него и весь поезд позади него заполнен бесчисленным множеством людей в синей военной форме, одни из них несут свои гробы на плече, другие же на них опираются. Если же в это время случится идти настоящему поезду, то шум его стихает, как будто его поглощает поезд-призрак. Когда проходит поезд-призрак, останавливаются все часы, – от карманных до напольных. И если потом взглянуть на них, то все они отстают на пять-восемь минут. Замечено, что в ночь на 27 апреля вдруг оказалось, что на всем пути следования все часы отстают». Уже в наши дни уфологии со всего мира, побывавшие на месте появления поезда, сошлись в едином мнении: он существует! Его прохождение было зафиксировано множеством приборов, однако сфотографировать или снять на видео поезд пока никому не удалось – на пленке и в цифровом формате не отображается ничего.Спустя некоторое время после смерти Линкольна его вдова Мэри Тодд решила устроить для себя фотосессию, пригласив известного фотографа Уилльяма Мамлера. Снимок, который вышел у него, стал историческим. На черно-белом фото и получился не только портрет жены президента, но просматриваются и расплывчатые очертания, напоминающие лицо самого покойного президента.Говорят, что дух Линкольна продолжает бродить по Белому Дому. Впервые шаги, приписываемые призраку Линкольна, были отмечены служащими в коридорах второго этажа. Первым человеком, который, якобы, видел его призрак, была Грейс Кулидж, жена Кальвина Кулиджа, тридцатого президента Соединенных Штатов, находившегося у власти с 1923 по 1929 год. Она заметила силуэт Линкольна, стоявшего у окна в Овальном кабинете и смотревшего на реку Потомак. С тех пор его призрак видели в этой позе или ощущали на этом месте. Поэт Карл Сэндберг сказал однажды, что чувствовал (но не видел), как Линкольн стоял рядом с ним у окна. Явление призрака восстанавливает реальную сцену, которую довелось наблюдать однажды вечером во время президентства Линкольна военному капеллану Боуллзу. Боуллз прибыл в Овальный кабинет на встречу с Линкольном. Президент в этот момент печально смотрел в окно. «Мне подумалось, что никогда в жизни я не видел такой глубокой скорби на лице, а я повидал немало печальных лиц», – так писал Боуллз об этом случае.На страницах книги Сэта Грэма-Смита шестнадцатый президент Америки предстает в довольно-таки необычной роли – в роли охотника на вампиров. Все это можно было бы списать на фантазию автора, если бы не сноска на то, что книга составлена по материалам сохранившихся свидетельств, а также многочисленных фактов, подтверждающих это.Согласно книге, когда Авраам Линкольн был еще подростком, вампир Джим Стерджесс спас его жизнь. Линкольн и Стерджесс стали друзьями. Джим рассказывал Аврааму историю вампиризма, учил его отслеживать, сражаться и убивать вампиров.На самом деле, ни в каких ритуальных убийствах он не участвовал. Но все-таки в жизни будущего президента действительно присутствовал некий персонаж, который страдал редким заболеванием – порфирией. Эта болезнь портит кровь, нарушая воспроизводство гема. Симптомы больного соответствуют тому, что описано во множестве литературных произведений – постоянная тега к употреблению внутрь крови, раздражение от солнечного света, боязнь до безумства запаха чеснока… Страдающий всем этим знакомый юного Линкольна в своих разговорах с ним рекомендовал убивать таких, как он. Но вовсе не потому, что вампиры способны кусать других людей вдруг вырастающими клыками и упиваться их кровью, а потому что болезнь для них – мучения, а каждый день – страдания. Подросток хорошо запомнил эти нравоучения и периодически в жизни во время общения со знакомыми, во время публичных выступлений, пытался обратить внимание на данную проблему. Правда, не слишком активно, чтобы недоброжелатели не записали его в ряды «ненормальных». Никаких иных действий по отношению к вампирам Линкольн не предпринимал. По крайней мере, документальных свидетельств об этом не сохранилось. Но ходили слухи, которыми, как известно, полнится земля, что президент состоял в тайном обществе по уничтожению вампиров и в свободное от государственных дел время отправлялся не на охоту в лес, а на истребление кровопийц.Некоторое источники утверждают, что Линкольн верил не только в вампиров, но и еще в одних весьма загадочных существ. Правда, предположить, что они прилетели с других планет, он не мог, будучи уверенным, что люди, «путешествующие в облаках которые могут появиться где угодно, например, над поляной в лесу или в небе над домом» никто иные, как пришельцы из мира мертвых. В одном из своих дневников он написал: «Наблюдал сегодня, как на некотором расстоянии от меня в небе появилось облако правильной формы, от которого исходили лучи, как от солнца. Оно опускалось ниже, почти до самой земли, но как только появились люди, взлетело вверх и исчезло. Думается, это был очередной знак от умерших, которые хотели мне что-то сообщить, именно мне, поскольку я находился в непосредственной близости от этого места, и не видеть все это не мог». В другой своей записи Линкольн продолжает рассуждать на эту тему: «Их все больше и больше, их видят все чаще и чаще. Кто они и зачем прилетают? Как им удается перемещаться из мира мертвых в мир живых? Почему они не выходят на общение? Чего боятся? Может, мы еще не готовы к тому, чтобы вести с ними диалог, и они просто ждут? Пока у меня нет ответов, но я знаю совершенно точно, что они существуют, не являются сном, не придуманы мной и не явились видением вследствие приема лекарств и настоек. Если мне удастся пообщаться с ними, я непременно задам все вопросы, которые у меня накопились к ним».Автор - Денис Лобков.

Ключевые слова: Линкольн президент спиритизм отмена рабства предчувствие убийство дух

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