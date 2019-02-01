Потусторонние соседи Трампов: какие призраки обитают в Белом доме

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:40

Pmariam Просмотров: 54 Комментарии: 0 +2 Вчера, 13:40 by

Однажды в 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн, как обычно, лег спать около девяти часов вечера. Однако приблизительно через шесть часов – прямо посреди ночи – он услышал громкий стук в дверь, от которого незамедлительно проснулся. Но кто же посмел прервать сон президента? «Я вскочил и надел халат, – вспоминал о событиях той ночи Трумэн в письме своей жене. – Открыл дверь, но там никого не оказалось. Выглянул в коридор, осмотрел холл, твою комнату и комнату Марджи [дочери] – пусто. Вернулся обратно в кровать, предварительно заперев дверь. Но вдруг уже в твоей комнате послышались шаги. Я вновь выскочил [в коридор] и осмотрелся – никого там не было. Это чертово место определенно кишит потусторонними силами. Лучше бы вы с Марджи поскорее вернулись, пока эти призраки меня не утащили». Впоследствии служба охраны доложила, что в тот момент, когда сон президента был так бесцеремонно нарушен, никто не поднимался на его этаж. Кроме самого Трумэна там не было ни одного человека. По крайней мере, из мира живых.Если верить многочисленным бывшим лидерам США, их женам и обслуживающему персоналу, потустороння жизнь в Белом доме едва ли не более насыщенная, чем реальная. За два века его существования были задокументированы десятки случаев, когда призраки внезапно возникали в знаменитом здании на Пенсильвания-авеню. То почивший более 150 лет назад президент в задумчивости разгуливает по своей бывшей комнате, когда страна находится перед лицом очередного кризиса, то солдат в одежде времен Англо-американской войны пробирается с факелом по темным коридорам Белого дома, то черный кот с горящими в ночи глазами доводит до сумасшествия охранников, которые пытаются по нему стрелять – но все безрезультатно. Каких только потусторонних сущностей ни встречали тут в разные годы!Джаред Броч – основатель компании Nightly Spirits, которая предлагает туры по самым мистическим домам Америки – считает прогулку по окрестностям Белого дома одной из самых увлекательных программ для поклонников паранормальных явлений. И разумеется, она пользуется большим спросом у туристов. «Белый дом – кладезь историй о призраках, – говорит он. – Честно говоря, при желании мы могли бы сделать этот тур и 10-часовым». На вопрос, верит ли он в потусторонних сущностей, Бронч отвечает «конечно». «Если бы я ответил “нет”, то тем самым назвал бы лжецами как минимум восемь президентов», – добавляет он.Одним из самых знаменитых призраков Белого дома стал Авраам Линкольн – национальный герой и лидер страны, который жил в стенах роскошной резиденции в начале 1860-х. Практически сразу же после его смерти сотрудники Белого дома стали замечать странные вещи – по их словам, они слышали шаги в пустых коридорах, а в комнате бывшего президента ощущалось чье-то незримое присутствие. Но первая встреча с призраком Линкольна произошла через 40 лет, после того, как его не стало. Лицом к лицу (если можно так сказать) с ним столкнулся Теодор Рузвельт. «Я встречаю его в разных комнатах и залах», – признавался он. Впрочем, неудивительно, что именно с ним призрак Линкольна решил «подружиться» – как известно, Рузвельт был большим поклонником своего предшественника и героя Гражданской войны, а также часто цитировал его в своих сочинениях и публичных выступлениях.На протяжении следующего столетия с призраком Линкольна встречались не только обитатели Белого дома, но и их высокопоставленные гости. Так, например, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль посетил с визитом США в 1940 году, он был приглашен в президентскую резиденцию. Как и другим гостям мужского пола, ему предложили остановиться в комнате покойного президента Линкольна. Но даже такой бесстрашный и серьезный человек как Черчилль чувствовал, что там происходит что-то подозрительное. А однажды, когда он вышел из ванны в одном халате и с неизменной сигарой в зубах, он увидел худого человека, склонившегося над камином. Неожиданный гость обернулся, и британский политик узнал в нем Авраама Линкольна. На несколько секунд воцарилось неловкое молчание. «Добрый вечер, господин президент, – наконец решил прервать паузу Черчилль. – Кажется, вы застали меня врасплох». Но призрак, очевидно, был не в настроении вести беседы, поэтому тут же растворился в воздухе.Но не все гости Белого дома отличались таким чувством юмора и невозмутимостью, как Черчилль. В 1942 году временное убежище в американской президентской резиденции получила королева Нидерландов Вильгельмина. Пока ее страна была в оккупации, ее согласился временно приютить у себя Франклин Рузвельт, выделив ей комнату на втором этаже – неподалеку от бывшей комнаты Линкольна. Однажды ночью Ее Величество проснулась из-за настойчивого стука в дверь. В полной уверенности, что случилось что-то серьезное (иначе зачем кому-то ее будить?), Королева подбежала к двери и распахнула ее. Перед ней стоял высокий бородатый мужчина в черном цилиндре и плаще. Осознав, что ее нежданным ночным посетителем был Авраам Линкольн, почивший почти 80 лет назад, она упала в обморок. Когда же Ее Величество пришла в себя, никого в коридоре уже не было.Но, как мы уже рассказывали, больше всего потусторонние сущности беспокоили президента Гарри Трумэна, который переехал в Белый дом незадолго до окончания Второй мировой войны. «Я сижу в этом старом доме, постоянная слушая, как призраки ходят вверх и вниз по лестницам», – говорил он.Когда в Белом доме поселилась чета Кеннеди, первое время они жили достаточно спокойно: духи их предшественников, видимо, присматривались к новым жильцам и не тревожили их. Нет никаких свидетельств того, что президент Джон Кеннеди когда-либо сталкивался с призраками. Между тем в 1961 году его супруга сказала, что президентская резиденция кажется ей «холодной и серой», и затеяла капитальный ремонт – и это не на шутку обеспокоило потусторонних обитателей старинного особняка. Именно во время глобальной реконструкции Белого дома Джеки Кеннеди стала сталкиваться с паранормальными явлениями. Очевидно, больше остальных переменами был недоволен дух Авраама Линкольна. Еще при жизни этот президент постоянно ссорился со своей супругой из-за того, что она тратила много денег на украшение «этого проклятого старого дома» – как он сам называл знаменитую резиденцию. Может быть, именно поэтому призрак Линкольна не жаловал Джеки Кеннеди, причиняя ей всяческие неприятности и пугая потусторонними звуками (читайте также: «Классика с личным акцентом: как первые леди США меняли Белый дом»).А еще пару десятилетий спустя Рональд Рейган обсудил паранормальные явления в Белом доме на пресс-конференции 1987 года. Он признался журналистами, что лично его дух Линкольна не беспокоит, но порой его собака ведет себя крайне странно. «Я сам его не видел, – рассказывал тогда Рейган. – Но время от времени наш маленький пес по кличке Рекс идет по этому длинному коридору и внезапно останавливается, глядя в пустоту, как будто видит там что-то». Он также добавил, что когда Рекс проходит мимо бывшей комнаты Линкольна, он всегда принимается громко лаять. Если же открыть дверь и предложить ему зайти в покои бывшего президента, пес только яростно рычит и отказывается переступать порог.Помимо призрака Авраама Линкольна в стенах Белого дома обитает дух другого американского президента – Эндрю Джексона, который еще при жизни прослыл ловеласом. Он никогда не показывается мужчинам, зато представительницы прекрасной половины человечества постоянно сталкиваются с его хулиганскими проделками. Например, одна из бывших сотрудниц Белого дома Лилиан Паркс вспоминала, как призрак Джексона однажды не на шутку ее напугал своим непристойным поведением. «В 1961 году в Розовой спальне я оправляла постель, предназначенную для королевы Елизаветы, приехавшей в Вашингтон с визитом – рассказывала она. – Я нагнулась и вдруг почувствовала прикосновение к моей спине и пониже чьих-то уверенных рук. Мои волосы встали дыбом, потому что в комнате никого не было. Но когда раздалось характерное хихиканье, я догадалась, чьи это проделки, и пулей вылетела из комнаты». По сей день симпатичные секретарши жалуются, что слышат игривый смех Эндрю Джексона, когда проходят мимо его бывшей спальни.В не меньшее замешательство приводит обитателей Белого дома призрак солдата с факелом. Как гласит легенда, это дух того самого мятежника, который в 1814 году поджег президентскую резиденцию. С тех пор призрачная сущность бродит по коридорам Белого дома, наводя ужас на всех обитателей особняка. Однажды призрак солдата до смерти напугал семейную пару (имена которой не уточняются), когда ночью забрел в их комнату и подошел к кровати. Как впоследствии рассказывали участники происшествия, он выглядел настолько правдоподобно, что они подумали, что он на самом деле собирается их поджечь.И, наконец, славу одного из самых «демонических» призраков Белого дома обрел черный кот с горящими в ночи глазами. Его так и называют – DC (от английского «Demon Cat»). Его можно встретить не только в коридорах знаменитого здания, но и на прилегающей к нему аллее. С первого взгляда он похож на безобидного котенка, но если подойти поближе, он начинает стремительно увеличиваться в размерах, превращаясь в огромного рычащего тигра, чьи глаза светятся алым светом. Как уже успели убедиться охранники Белого дома, стрелять в него бесполезно – бесплотной сущности пули не страшны. Поэтому остается только убегать так быстро, как только возможно. Говорят, что появление DC – дурное предзнаменование.Демонического кота видели накануне финансового кризиса 1929 года, который привел к Великой депрессии в Америке, перед убийством президента Джона Кеннеди и другими бедствиями национального масштаба. Откуда же появился этот призрак? Как говорит Дэниэль Коэн в своей книге «Фантомы животных», DC может быть духом одного из котов, которых в 1800 году запустили в Белый дом, чтобы переловить полчища крыс, заполонивших жилище президента. По официальным данным, после окончательной победы над грызунами, котов выставили за дверь. Однако можно ли быть абсолютно уверенными в том, что ни один хвостатый не остался в старинном особняке?Автор - Мария Тюмерина.

Ключевые слова: Призраки кот президенты знамения

Другие, подобные истории: