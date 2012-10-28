Самые странные исчезновения людей

Самые странные исчезновения людейЕжегодно в России фиксируется около 64 000 заявлений о пропаже людей, а ежедневно в стране теряется в среднем 16 детей. Интересно, что в благополучной Великобритании эта цифра в разы выше: около 275 000 исчезновений. В подавляющем большинстве случаев пропажа людей оказывается временной: 95% из них находят в течение первых 10 дней. К сожалению, многих из них к этому времени уже нет в живых, однако большая часть историй заканчивается благополучно.
Например, многим известна история Амелии Эрхарт, первой летчицы, перелетевшей Атлантику. В 1937 году во время кругосветного путешествия ее самолет пропал с радаров над Тихим океаном и больше не выходил на связь. Целых две недели ее искали 66 самолетов, множество судов, среди которых были линкор и авианосец, однако поиски исчезнувшей не увенчались успехом. И только в 2018 году на необитаемом атолле Никумароро были найдены останки, предположительно принадлежавшие пропавшей летчице, существуют видеодоказательства случившегося.
Однако есть и самые странные исчезновения, которые не удается раскрыть на протяжении десятилетий, а некоторые пропажи остаются тайной навеки. В мировой истории зафиксировано множество странных исчезновений людей, не раскрытых до сих пор.
Инуиты с озера Ангикуни — самое таинственное исчезновение
Одна из самых необычных пропаж людей произошла в начале прошлого века в тихой сельской местности в Канаде. Здесь проживало небольшое племя инуитов, состоящее из 30 человек: мужчин, женщин и детей. Аборигены отличались добрым нравом и гостеприимством, всегда привечали путников, давая им еду и ночлег. Благодаря этому с ними подружился местный охотник Джо Лабелль, часто навещавший племя во время путешествия к озеру Ангикуни, рядом с которым располагалась их деревенька.
Когда он в очередной раз пришел в их селение, его поразила звенящая тишина, которую нарушал лишь треск догорающих углей костра. Еще более удивительным было молчание лаек, обычно встречавших гостей громким лаем. Осмотрев жилища, охотник увидел, что в них остались запасы продовольствия, одежда и весь скарб: исчезнувшими оказались лишь люди. Лаек Джо обнаружил мертвыми: этим и объяснялась зловещая тишина.
Расследование показало, что лагерь стоял покинутым уже около 8 недель, а причиной смерти собак стал голод. И это добавляло в историю пропажи еще больше странностей: почему животные не покинули деревню в поисках пропитания, почему внезапно исчезнувшие эскимосы не взяли с собой запасы пропитания и вещи, и кто развел огонь, который нашел догорающим Лабелль? Жители окрестных селений утверждали, что видели в этот период над озером неопознанное свечение, однако тайна пропажи племени до сих пор осталась нераскрытой.
Растворился в воздухе: история исчезновения Дидерици
В 1815 году в Пруссии произошло одно из самых странных и страшных исчезновений людей. Однажды один из местных жителей по имени Дидерици переоделся в одежду своего погибшего от инсульта босса и направился в банк, чтобы обналичить средства скоропостижно скончавшегося начальника. Конечно, его план с треском провалился, и незадачливый мошенник попал в тюрьму Вейксельмюнд.
Однажды во время прогулки в тюремном дворе произошло самое странное и мистическое событие, которое чуть не свело с ума всех присутствовавших при нем. Неожиданно Дидерици начал в прямом смысле слова растворяться в воздухе. Показания всех заключенных и тюремщиков были одинаковыми: он становился все прозрачнее, пока окончательно не исчез, а кандалы со звоном не упали на землю. Что это было, не смог понять никто: дело спешно закрыли, списав все на «Божью волю».
Луи Лепренс: пропал из движущегося поезда
Самая странная пропажа человека произошла 16 сентября 1980 года. В этот день Луи Лепренс, которому незадолго до этого удалось запечатлеть на пленку движущиеся объекты — первое видео, сел в поезд Дижон — Париж. В столицу Франции он направлялся, чтобы запатентовать изобретенную им видеокамеру с объективом: фактически, чтобы подарить миру кинематограф задолго до Эдисона.
Он сел в поезд, который следовал до Парижа без остановок, однако в пункте назначения на перроне изобретатель видео не появился. Когда проводник заглянул в его купе, обнаружил его совершенно пустым. Как произошла пропажа Лепренса, никто не знает до сих пор:
- окна в его купе были закрыты;
- поезд не останавливался;
- все вещи остались на месте;
- соседи не слышали шума.
Марта Райт — странное исчезновение в тоннеле
Среди недавних пропаж людей одно из самых странных исчезновений произошло в 1975 году в Нью-Йорке. Семейная пара Джон и Марта Райт заехали в тоннель Линкольна и остановились в нем, чтобы протереть стекло от скопившегося конденсата. Муж занимался лобовым стеклом, а жена направилась к заднему.
Спустя пару секунд Джон обнаружил, что супруга просто исчезла: при этом в туннеле не было других машин, а если бы она хотела убежать, он бы точно заметил. Сначала полиция предположила, что муж просто выдумал эту историю, чтобы скрыть следы убийства жены, однако расследование и просмотр видео с камер доказали, что его слова про тоннель оказались правдой. Как случилась странная пропажа Марты, остается загадкой и сегодня.
Фредерик Валентич — похищен инопланетянами
Случаев пропаж пилотов, целых самолетов с людьми и других транспортных средств было множество на всем протяжении истории человечества: например, всем известны истории про корабли-призраки и мистическую территорию Бермудского треугольника. Большинство из них — просто мифы, однако есть и задокументированные случаи исчезновений. Так, до сих остается неразгаданной пропажа пассажирского лайнера 370 Malaysia Airlines, вылетевшего в 2014 году из аэропорта в Куала-Лумпуре и направлявшегося в Китай. Видео и фото самолета до сегодняшнего дня обсуждают, пытаясь раскрыть загадку судна.
Еще одно загадочное исчезновение — корабль-призрак «Джойта», пропавший в Тихом океане в 1955 году. Через некоторое время его нашли дрейфующим: следов борьбы не обнаружили, а радио играло и посылало сигналы бедствия на расстояние до 3 км. Однако никого из членов экипажа обнаружить не удалось: это одно из самых странных документально зафиксированных исчезновений на воде.
В 1978 году австралийский летчик Фредерик Валентич осуществлял учебный полет над Бассовым проливом. Внезапно он сообщил диспетчерам в Мельбурне, что его преследует какой-то объект: понять, что именно это было, летчик не смог. Вскоре объект приблизился, после чего Валентич успел лишь сообщить диспетчерам следующую информацию: «Он завис надо мной, этот самолет. Он просто висит… И это не самолет». После этого послышался странный шум, и связь прервалась, а самолет исчез с радаров. Многодневные поиски исчезнувшего пилота и его самолета ни к чему не привели. Звание одного из самых мистических и странных пропаж этому случаю придает и тот факт, что в этот день Австралию просто завалили сообщения очевидцев о неопознанных летающих объектах, однако доказательств в качестве видео нет.
Самое странное исчезновение истребителя
За 25 лет до этого, в 1953 году, произошел еще более странный случай, один из самых необычных в истории авиации США. В ноябре на радаре был обнаружен неизвестный объект, вторгшийся в американское воздушное пространство. На его перехват отправились Роберт Уилсон и Феликс Монкла на истребителе Northrop F-89 Scorpion. Сначала они пролетели выше цели, а затем приблизились к ней вплотную.
Далее, согласно показаниям приборов, начало происходить нечто совсем необычное. Точки объектов начали сближаться, пока не слились в одну, которая сразу же пропала. Пилоты на связь не выходили, а истребитель найти не удалось: пропажа стала одной из самых странных и засекреченных в истории. Жалко, что показания радара не аналогичны видео: было бы крайне интересно увидеть все своими глазами.
Таинственный дирижабль и странная пропажа пилотов
Еще за 10 лет до этого странный случай произошел с пилотами дирижабля L-8 Эрнестом Коди и Чарльзом Адамсом. 16 августа 1942 года они, как обычно, патрулировали с воздуха акваторию вблизи Сан-Франциско. Пилоты сообщили на базу, что заметили разлив нефти и двигаются по направлению к пятну.
В этот период их видели как минимум с двух кораблей и авиалайнера, однако ничего необычного не заметили, коме того, что высоту дирижабль набирал уж слишком стремительно. После воздушное судно сначала приземлилось на Дейли-Сити, затем снова поднялось в воздух, а после упало в центре города. Самое странное, что пилотов внутри не обнаружили, хотя все оборудование было исправно, а парашюты оставались в кабине.
Пропажа хиппи и Стоунхендж
Странное происшествие произошло вблизи одной из самых загадочных достопримечательностей мира: Стоунхенджа. В 1971 году к мистическим камням направилась группа хиппи, чтобы отдохнуть в атмосферном месте с палатками. Неожиданно началась мощная гроза, застигшая всех врасплох. Прямо над Стоунхенджем засверкали молнии, несколько из которых попало в древние камни.
Находящиеся неподалеку свидетели слышали громкие крики хиппи, однако сразу после вспышек они пропали: бросившиеся им на помощь люди никого не нашли вблизи. Несмотря на то, что видео Стоуненджа безумно красивы, они всегда вызывают мистическое ощущение загадочности этого места, и неслучайно.
Странная пропажа людей в России: как один за одним пропали сразу 4 человека
В 2013 году в небольшом поселке Речной в Кировской области случилась череда одних из самых странных исчезновений людей в России, которая до сих пор остается загадкой. Все началось с того, что в ноябре пропали братья Володя и Сережа Кулаковы 8 и 11 лет: просто вышли гулять и не вернулись. Волонтеры, полиция и местные жители искали их несколько месяцев, провели множество экспертиз и опросили больше 1000 людей, однако все тщетно. Размещение везде фото и видео детей пользы не принесло: их никто не видел.
Одна из основных версий — детей похитил неизвестный маньяк, но документальных подтверждений этому нет. Еще более странной пропажу делает тот факт, что за неделю до мальчиков из села таинственным образом пропал местный врач: вышел к друзьям на встречу и не добрался. А через 2 дня после исчезновения детей пропал разыскивавший их охотник Геннадий Громов. В отличие от доктора и ребят, его тело удалось обнаружить через 8 месяцев: никаких повреждений и травм на нем не было, причина смерти неизвестна. Как за неделю в тихом селе случилось сразу 4 странных исчезновения, никто не может объяснить, а видео про этот случай до сих пор активно обсуждаются в интернете.
Гарольд Холт — странная пропажа премьер-министра Австралии
17 декабря 1967 года случилась пропажа одного из самых любимых народом премьер-министров Австралии Гарольда Холта, судя по фото и видео очень обаятельного и деятельного человека. Находясь в штате Виктория, он проводил время на пляже и купался: во время отдыха он и пропал. Конечно, он мог утонуть, однако в ходе тщательных поисков тело не нашли. Одной из основных версий считается политическое убийство, поскольку Холт поддерживал США и войну во Вьетнаме, однако доказательств этому нет.
Автор: Анна Шихова.
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Сегодня, 13:03 by ElfinПросмотров: 36Комментарии: 2
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