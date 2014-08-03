Трагедии високосного года: обычные суеверия или «черная метка» для человечества?

«Самолет на разгоне наехал на железку, оставленную при разгоне другим самолетом на полосе. Лопнуло колесо основной стойки шасси. И как на зло, кусок резины пробил топливный бак, из которого топливо хлынуло на оголенную проводку. То есть моментально произошел пожар, а поскольку скорость принятия решения была критической, самолет уже взлетал. Времени было очень мало, самолет пошел на взлет. Спустя три минуты, когда пожар распространился и обгорели все конструкции, он рухнул», – рассказывает историк авиации Александр Жуковский.

«Считается, в этот период бунтует сама природа. В високосный год происходит всплеск стихийных бедствий, а также техногенных катастроф и социальных трагедий. Действительно, именно в 1600 году произошел гигантский взрыв вулкана Уайнапутина в Латинской Америке: облака пепла закрыли небо, начался малый ледниковый период, а в России великий голод и смута. Високосный год – это вторжение в Россию Наполеона, взрыв Тунгусского метеорита», – замечает писатель и культуролог Андрей Столяров.

«Сколько существует человечество, столько оно чего-нибудь боится. Тигров саблезубых – это понятно, а вот если человек шестипалый родился, надо его испугаться и объявить произведением Сатаны, а не Господа Бога. И вообще лучше уничтожить», – говорит астролог Диана Хорсанд.

«Старались в этот год не начинать каких-то важных событий. Например, в крестьянской жизни в деревне говорили, что если в этот год что-то начнешь, то будет все худо», – заметил заведующий отделом этнографии русского народа РЭМ Дмитрий Баранов.

«Люди старались в некоторых губерниях позже встать. А в Рязанской губернии – спать до обеда. Хорошая отговорка, конечно, не руководство к действию современным людям, но тем не менее. Поведение человека приобретало знаковый характер, не просто встал, позавтракал, пошел на работу. Ты стараешься все делать правильно, чтобы не быть уязвимым. Ритуальный сценарий активизируется даже у современных людей», – добавил Баранов.

«Мы знаем из мифологии и легенд, что за душу каждого человека идет война между светлыми и темными силами. 29-й день февраля – это война. Она наиболее активна и попытка людей проспать эту войну, с какой-то стороны, дезертирство. Это может быть эффективно, но не совсем подходит современному человеку. Все-таки лучше этот день провести в привычной для себя деятельности: работе, с близкими и семьей. Попытаться сделать в этот день максимальное количество благ для любимых», – считает эзотерик Эмма Райман.

«В конце XX века появилась такая версия. Будто Касьян со Святым Николой Угодником шли в церковь. По дороге они встретили нищего слепого, который лежал и просил подаяния. Касьян тогда сказал, что не надо останавливаться раз они в церковь идут. Но Святой Николай все-таки вернулся, помог, дал денег. Нищий оказался тогда не обычном человеком и сказал, что Николая будут вспоминать два раза в году, а Касьяна через три года раз», – говорит Баранов.

«Святая Бригита обратилась к святому Патрику с жалобой на то, что мужчины очень неактивны. Бедные барышни ходят, а они предложения им не делают. И тот сказал, что надо чтобы они делали. И после этого эта святая Бригита упала на колени и сказала: «А давай женимся!» Тот перепугался: «Нет, я не могу. Давай я тебе сделаю подарок». Он ее поцеловал, подарил отрез на платье и почему-то перчатки. И вот с тех пор Ирландия, Шотландия, да и вся Скандинавия, включая Финляндию, такую традицию сохранили», – поясняет писатель Александр Мясников.

Святая Бригита

«Поскольку день этот является рубежом, границей за которой следует преображение мира, то и люди появившиеся на свет в этот день будут избранными. Они будут обладать необыкновенными дарованиями и способностью очищать мир от скверны. Сами такие люди называют себя «прыгунами». Они как бы уже перепрыгнули из настоящего в будущее. И в мире их около 5 миллионов», – объясняет Столяров.

Гленн Миллер

«Самые черные люди – как раз те, которые рождаются 29 февраля. Им больше всего не повезло. Если человек родился в високосный год, именно 29 февраля, то на него темные силы накладывают дополнительные кармические обременения. Ему будет крайне тяжело, он не имеет право сделать шаг направо и налево, в противном случае, его жизнь превратится в ад», – говорит эзотерик Райман.

Elfin Просмотров: 129 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 10:12 by

В начале двадцатого века «Титаник» был самым большим судном в мире. 10 апреля 1912 года он вышел из английского порта в Нью-Йорк. Четыре дня пути была ясная, безветренная погода. Состоятельная публика наслаждалась вояжем. На пятый день необъяснимая беспечность экипажа привела к трагедии. Рация на судне оказалась сломана. Моряки не могли получать сообщения об айсбергах на маршруте. Когда информация об опасности все-таки дошла до радиста, он как специально не обратил на нее внимания. Айсберг заметили, но слишком поздно. Избежать столкновения с ледяной глыбой было уже невозможно. Полторы тысячи человек погибли в этом кораблекрушении.Еще одна катастрофа, которая также потрясла мир, случилась уже в июле 2000 года. Только с воздушным судном. Сверхзвуковой самолет Конкорд разбился под Парижем. Это был самый быстрый гражданский самолет: от Лондона до Нью-Йорка он долетал за три часа. Обычным лайнерам необходимо времени в два с половиной раза больше. В авиакатастрофе погибли 113 человек. Происшествие стало началом конца проекта сверхзвуковых гражданских самолетов. А виной всему опять стала нелепая случайность.Эти крупные трагедии разделяют 88 лет, а объединяет одно – случились они в високосные годы. Про «Титаник» писали в газетах, что судно перед спуском на воду не прошло традиционного обряда крещения, о него не разбили бутылку шампанского. Вот и случилась беда. Но есть еще одно поверье, о нем мало, кто вспоминает: не начинать никаких новых дел в високосный год. А для «Титаника» путешествие в Америку было первым.Раз в четырехлетку за праздничным новогодним столом кто-то вдруг, да и произнесет: «Тяжелым будет наступающий год, високосный ведь». Страх перед ним сохранили многие поколения. А год и вправду продолжает нас запугивать и одаривать неприятностями. 2020-й начался с мировой паники. Эпидемия коронавируса в Китае пощекотала нервы особо впечатлительным.Нашим предкам оставалось только одно – каждые четыре года просто сидеть и смотреть в окно. Если прислушиваться ко всем приметам, то в это «нехорошее» время нельзя было делать решительно ничего. Новое жилье не приобретать, животных не заводить. В дальние поездки не отправляться. А тем, кто решил подготовиться к смерти, не стоит покупать одежду и место на кладбище. Иначе старуха с косой придет раньше положенного срока. Развод тоже надо оставить на потом, иначе бывшие муж и жена больше не смогут устроить свою личную жизнь. Про беременность и роды в это время лучше даже не думать. И, конечно же, никаких свадеб. Супругов ждут постоянные ссоры. Но жениться нельзя и потом, ведь два следующих года после високосного – это годы вдовы и вдовца.Но самое страшное в високосном году – это лишний день. Странный. Страшный. Непонятный. Зиму затягивает. По улицам в это время бродит нечисть. В общем, пережить без потерь 29 февраля – это сродни победе в войне.Счастливый день для российского флота. То ли не зная, то ли не веря в приметы, 29 февраля 1696 года Петр Первый приехал в Воронеж. Царь решил лично руководить строительством первых кораблей для похода на Азов. Темные силы не смогли помешать Петру Алексеевичу: под его контролем к лету соорудили двадцать три галеры, а также более тысячи стругов и барок.В век цифровых технологий мы до сих пор присаживаемся на дорожку, стараемся не просыпать соль, сокрушаемся, если надели одежду наизнанку. Все эти поверья живут уже много веков, в них верят, им следуют. А вот удовольствия проспать весь день 29-ого февраля мы себя лишили.29-го февраля на Руси почитают святого Касьяна. Русский народ явно не симпатизировал этому человеку: говорили Касьян немилостивый, Кривой Касьян, Касьян завистник. И поговорки слагали будто не о святом, а о черте: Касьян на траву взглянет – трава вянет, на скот – скот дохнет, на дерево – дерево сохнет. В православной церкви все это называют суевериями. А в народе продолжают слагать легенды, почему Касьяна невзлюбил Бог.Не надо стесняться суеверий, смеяться над ними. Оказывается, все наши приметы – это своего рода психотерапия. Те самые «пережитки прошлого», которые помогают нам упорядочить окружающий мир, придают уверенности и снимают напряжение. Невеста, которая выходит замуж в високосный год, должна надеть длинную фату и платье «в пол». Если она закроет ноги, то убережет себя от негатива. Правильный наряд поможет молодоженам сохранить счастье в семье. Вера в эти приметы дает возможность не зацикливаться на опасности високосного года.«День девушек без комплексов» так, наверное, можно было бы назвать 29 февраля. Ведь единственное, что не запрещено в этот день – делать предложение руки и сердца мужчинам. Дамы приглашают, а кавалеры не имеют права отказывать. Эта традиция идет из Шотландии, из далекого XIII века. Тогда мужчины-рыцари жили недолго. Потенциальные женихи погибали на войнах и во время турниров. Аристократки оставались старыми девами. Парламент был вынужден разрешить женщинам «делать предложение» мужчинам.То ли счастливцы, то ли неудачники. Один на полторы тысячи – таков шанс родиться 29 февраля. Про них говорят: вечно молодые, ведь день рождения такие люди справляют раз в четыре года.Сами астрологи расходятся во мнениях, повезло или нет тем, кто родился 29 февраля. Один из таких «редких» людей – американский джазовый музыкант Гленн Миллер, автор «Серенады лунного света». Его звезда ярко вспыхнула и неожиданно в сорок лет погасла. Интересно то, что умер, вернее погиб, Миллер тоже в високосный год. Причем его смерть до сих пор окутана тайной. Музыкант вылетел с британских островов в Париж на концерт. Самолет Миллера просто исчез над Ла-Маншем. А поиски результатов никаких не дали.Дни в конце февраля – в начале марта обладают особым мистицизмом. Кто-то из астрологов называет их месяцем «Дельфина». Другие говорят, что это дни «мертвых рыб» – время особенных людей. Они приходят на Землю со своей миссией. Всю жизнь рожденные под знаком «мертвых рыб» должны обольщать и искушать.Високосный год породил сотни суеверий, страхов, ожиданий беды. И все из-за того, что более двух тысяч лет назад древним римлянам стало просто неудобно собирать налоги, возникала постоянная путаница. В то время календарь периодически отставал от смены сезонов. Случалось так, что весной колосились поля, а зимой стояла летняя жара. Кстати, слово «календарь» с латыни переводится как «долговая книга».Обделять днями февраль начали все те же древние римляне. Пятый месяц – квинтилий – было решено переименовать в июль в честь Юлия Цезаря. Уже тогда было заведено, что в нечетных месяцах – 31 день, а в четных – тридцать. Но когда к власти пришел другой император – Октавиан Август, обычное человеческое тщеславие изменило установленный порядок. Август решил обворовать февраль на один день.Изобретение римского императора и его астрономов давало сбой. Через полторы тысячи лет после введения юлианского календаря набежала разница в 10 дней. И Папе Римскому Григорию XIII пришлось в XVI веке провести еще одну реформу календаря. По нему мы и живем до сих пор. Правда, и это летоисчисление совсем не идеальное. А значит, появятся новые календари, и родятся новые суеверия.Автор: mir24.tv.

Ключевые слова: Високосный год приметы неудачи суеверия Титаник Гленн Миллер

Другие, подобные истории: