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Страшно интересно

Куда пропали пассажиры из летящего в небе самолета?

Куда пропали пассажиры из летящего в небе самолета?

В мире каждый год падают и разбиваются самолеты, гибнут люди. Авиакатастрофа Дугласа С-47 в сентябре 1944 на Аляске стоит в этом списке особняком. Если относительно самолета все предельно ясно – найдено место аварии и обломки, то судьба его экипажа и пассажиров до сих пор остается загадкой. Все они до последнего человека бесследно исчезли, причем еще в полете, еще до того как самолет упал на землю.

Пропавший Дуглас С-47

18 сентября 1944 года рано утром военно-транспортный Дуглас С-47 вылетел с военной базы в Эльмендорфе (Анкоридж, Аляска). На борту его были 3 человека экипажа, 16 военнослужащих и один гражданский. Через несколько часов Дуглас должен был приземлиться в Фэрбенксе. Солдат ждал отпуск и настроение у них было приподнятое.

Куда пропали пассажиры из летящего в небе самолета?

В 07:42 пилот Рэй Пребстл вышел на связь и доложил, что полет проходит нормально, самолет летит на высоте 2700 метров. Это был его последний сеанс связи с землей. В расчетное время Дуглас в Фэрбенкс не прилетел. Когда по всем расчетам у него иссякло горючее, на земле поняли, что произошла трагедия.

Разбившийся самолет

Самолет искали. Несколько раз пролетели по всей трассе, но Дуглас как в воду канул. Три дня спустя один из пилотов нашел его. Разбитая машина лежала на недоступном пике высоко в горах в снегу на высоте более 3,5 тысяч метров. Чтобы попасть туда Дуглас должен был отклониться от маршрута на 95 км. и набрать лишних 500м высоты. Каким ветром машину занесло в эту точку? Тогда об этом никто не думал. Конечно, шансы выжить после аварии на такой высоте – минимальны, но каких чудес не бывает!

На базу Эльмендорф срочно прибыл альпинист с 20-летним стажем Грант Пирсон. Несколько раз он пролетел над местом трагедии, оценивая местность. На аэродроме его встретил командир авиабазы полковник Палмер. Пирсон начал было доклад, но полковник прервал его: «Скажите прямо, Вы сможете добраться до самолета?» Пирсон сказал: «Да, сэр».

Исчезнувшие трупы

Всего в сформированную группу вошли 44 человека. Самолетом их доставили к подножию горы и они начали восхождение. К середине 10 ноября они добрались до перевала и увидели самолет. Машина, как было видно, на полной скорости врезалась в скалу. Сопровождавший Гранта летчик горько произнес: «Живых там нет. В таких авариях не выживают».

Утром 11 ноября спасатели добрались до самолета. Они ждали увидеть разорванные на части тела, разбросанные вокруг машины окровавленные ошметки и залитый кровью салон. Пассажиры не имели парашютов и покинуть самолет никак не могли. Они не нашли ничего. Ни одного трупа, ни одной капли крови.

Куда пропали пассажиры из летящего в небе самолета?

Ничего не понимая, члены группы принялись расчищать снег вокруг разбившегося Дугласа. Через 7,5 часов раскопок были найдены фуражка пилота, личные фотографии, отпускные удостоверения солдат, игральные карты, сигареты, жвачка – и ни одного трупа или фрагмента тела. На следующий день люди больше 8 часов копали как проклятые и с тем же результатом.

Внимательно осмотрели скалу: если в кабине были летчики, место столкновения должно было быть окрашено кровью. Скала была забрызгана топливом, следов крови не нашли. Пирсон приказал прекратить поиски и готовиться к возвращению.

Дело закрыто, тайна осталась

Итоговый отчет гласил, что скорее всего при столкновении все (!) тела были выброшены из самолета и упали в трещины, а затем со склона сошла лавина и засыпала их. Руководство сделало вид, что верит этому. Никто не решился написать правду: что в момент аварии людей в Дугласе уже не было, и в скалу врезался пустой самолет.

Всех летевших тем трагическим рейсом признали погибшими. Однако на самом деле куда исчезли люди из летящего на высоте 3.000 метров самолета, так и осталось тайной.


Автор: Klim Podkova.
Источник.
Сегодня, 19:45 by ЛетягаПросмотров: 60Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Аляска Дуглас С-47 самолёт авария загадочное исчезновение

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 20:33
+2
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Комментариев: 976
Горы хранят действительно много тайн. Возможно, экипаж не там искали.
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 20:39
+2
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Комментариев: 432
Это были Лангольеры. Да. И не переубеждайте меня. Лучше прочтите "Лангольеров" Стивена Кинга.
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#3 написал: Летяга
Сегодня, 20:43
+1
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Комментариев: 6 391
Цитата: Космонасть
Лучше прочтите "Лангольеров" Стивена Кинга.

Я думаю, Стивен Кинг был в курсе этой истории.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                   
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:48
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Комментариев: 1 742
Я тоже вспомнила фантастические фильмы про авиакатастрофы, и не только «Лангольеров».
Но правда ли эта история? Мы ведь никаких документов не видели. Иногда отрывки из малоизвестных произведений выдают за истинные происшествия
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#5 написал: Летяга
Сегодня, 21:16
0
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Публикаций: 300
Комментариев: 6 391
Цитата: зелёное яблочко
Мы ведь никаких документов не видели.

Не видели. И фотки могут к делу не относиться. И вообще, всё это вполне может быть журналистской уткой.
Но я не могу сходу это доказать. Так что пусть будет. Чем самолёты хуже кораблей?
Во всяком случае, в качестве городской легенды история вполне годная.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                   
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