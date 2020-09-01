Долина Ярлу

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:08 by

На Земле есть удивительные места, в которых природа пытается скрыть от нашего любопытного взора свои тайны. Горный массив Белухи в Алтайских горах - таинственное Беловодье - именно такое место.Великий русский художник, писатель и философ Николай Константинович Рерих, путешествуя по Алтаю в 1926 году, подходил к горе Белухе по долине реки Аккем. Он писал в книге «Алтай - Гималаи»: «Вода в Аккеме молочно-белая. Чистое Беловодье... Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород».В самом начале XXI века я в составе группы прошел к подножию Белухи тем же маршрутом. Поход запомнился не только красотой горных пиков, белизной двуглавой Белухи, прозрачностью вод Аккемского озера и яркостью цветов альпийских лугов, но и проявлением необычных свойств той местности. Даже название реки Аккем, если его прочитать наоборот - Мекка, - указывает на то, что и сама Белуха, и прилегающая к ней местность - территория сакральная.Уфологи считают, что Белуха (4509 метров над уровнем моря) не просто самая высокая из Алтайских гор. Она - мощный излучатель земной энергии в космос, маяк света. Существует энергетический мост между Белухой и горой Шаста в Северной Калифорнии (США), которой тоже приписывают сакральные свойства. Есть даже мнение, что под ней находится подземный город, построенный лемурийцами до Всемирного потопа, более 12 000 лет назад.Косвенным подтверждением того, что гора Белуха - мощный излучатель энергии, являются мои личные наблюдения. Однажды я поднялся на Аккемский ледник, чтобы лучше рассмотреть Белуху и соседние с ней горы. К моему сожалению, набежавшие низкие тучи закрыли все вокруг, и я оказался в плотном тумане. Спустя некоторое время тучи начали подниматься, и вскоре моему взору открылась захватывающая картина: ледник, иссеченный трещинами, Аккемская стена со снежно-белыми вершинами Белухи, Восточной и Западной, и соседние с ними горы. Плотные тучи над ними быстро неслись на восток, гонимые сильным ветром.И тут я заметил, что над Восточной Белухой тучи расходятся, образуя большой овальный просвет в сплошном сером покрывале, а потом вновь смыкаются, миновав вершину. Нигде больше в тучах никаких просветов не было. Сначала я подумал, что тучи разрывает ветром, но не было видно никаких вихрей в их плотных рядах. Просто тучи как бы таяли, растворялись, налетев на вершину, а потом вновь сгущались.Над вершиной Белухи просвечивал кусочек голубого неба, он словно держался за вершину, не смещаясь по ветру, как бы на него ни напирали тучи. Это было удивительно! Создалось впечатление, будто тучи в этом месте рассеивались огромной газовой горелкой. Можно предположить, что это результат работы мощного энергетического потока, устремленного от вершины Белухи ввысь, к звездам.К северу от Белухи есть ручей Ярлу, правый приток реки Аккем, вытекающий из широкой долины, посреди которой возвышается небольшой узкий хребет с крутыми скалистыми склонами. Создается впечатление, что в этой древней, когда-то вылизанной мощным ледником долине совсем недавно произошел тектонический катаклизм - в ее осевой части образовался разлом земной коры, и по нему вздыбился этот хребет. Узкий, извилистый, с острыми скалами, он очень похож на спинной гребень гигантского дракона, лежащего в корыте долины, хвостом к ее устью. Я его так и назвал - хребет Дракона.Еще издалека я заметил необычную окраску скал хребта Дракона - они были сиреневого цвета! Подойдя ближе, я увидел, что такую же окраску имеют не только кручи этого хребта, но и небольшие скалы в долине, и даже камни в ручье. Это казалось чудом: обычно серые песчаники в долине Ярлу были сиреневые, лиловые!Наиболее чувствительные женщины из нашей группы охали: «Какая мощная энергия здесь, в этом месте! Меня всю просто трясет!» Я тогда не придал этим словам значения. Просто решил взять с собой в качестве сувениров несколько цветных камушков.Каково же было мое удивление, когда я, вернувшись в наш лагерь на Аккеме, вытряхнув эти камушки из рюкзака, увидел, что они стали обычного серого цвета. Моему удивлению не было предела. Как же это можно объяснить? Вот тогда-то я и вспомнил возгласы женщин. Вероятно, земная энергия, идущая из глубины недр, была там настолько сильной, что смогла изменить наше цветовое восприятие, окрасив обычные серые скалы и камни в сиреневый и лиловый цвета. Николай Рерих в книге «Алтай - Гималаи» указывает на «фиолетовое физическое женское излучение в районе Белухи».Подобные же лиловые скалы я наблюдал и в Долине семи озер, расположенной на другом берегу реки Аккем.Но это еще не все тайны долины Ярлу. На ровном склоне в нижней части долины есть расселина, зияющая темным провалом. Странно то, что эта расселина заканчивается на середине склона и что помимо нее глубоких трещин в долине больше нет. Загадочно и то, что ручей, стекающий в этот провал со скал, куда-то пропадает. Меня все это заинтриговало, и я решил подойти поближе, чтобы полюбоваться этим чудом природы и, возможно, найти ответы на свои вопросы.Подойдя к краю провала, я увидел, что его крутые стенки как будто сложены из остроугольных камней, а нижняя часть воронкой уходит вниз и сплошь завалена крупными глыбами, между которыми зияют чернотой дыры. В этих дырах и пропадает стекающий сверху ручей. Дна провала мне увидеть не удалось из-за крупных глыб. У меня возникло ощущение чего-то таинственного, как будто я стою перед входом в подземелье.Несколько месяцев спустя в разговоре с другом, Валерием Мухамадиевым, который тоже бывал в верховьях Аккема, я поделился своими наблюдениями. А друг мне поведал, что однажды видел, как из долины Ярлу, оттуда, где находится странный провал, вверх поднималось небольшое светящееся облачко округлой формы. Это было единственное облачко в той стороне неба, и оно поднималось вверх неестественно быстро. Валерий, хорошо знакомый с эзотерическими и духовными учениями, предположил, что наблюдает перемещение какого-то существа или группы существ в их тонком теле в виде светящегося облачка.Я вполне согласен с этим, ведь если, согласно некоторым источникам, есть подземный город под горой Шаста, то почему не быть такому же поселению под Белухой? Не случайно же в эту часть Алтая искатели духовных знаний помещали таинственное Беловодье, сокровищницу древних сакральных знаний. А кому же, как не представителям древних цивилизаций сохранять эти знания, находясь в тонких телах в потаенных пещерах или даже в подземном городе?Одна бабушка алтайка по секрету рассказала мне о том, что вместе с другими верующими в Белый Бурхан (религия, зародившаяся на Алтае в начале XX века, содержащая отказ от шаманизма с его кровавыми жертвоприношениями и ненасильственную борьбу за создание самостоятельного алтайского государства. - Прим. ред.) вот уже много лет путешествует летом к Белухе для того, чтобы посетить в долине Аккема священное место - водопад Текелю. По словам старой алтайки, водопад этот смывает человеческие грехи, дает духовное очищение и равновесие на весь год.Известно, что тайной целью Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха были поиски загадочной Шамбалы, или Беловодья - тайной горной обители, в которой, по преданию, хранится генофонд человечества. Николай Рерих в книге «Сердце Азии» писал: «В середине XIX века необычайная весть была принесена к алтайским староверам: "В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье"».А в книге «Алтай - Гималаи» он так описывает отношение алтайцев к Белухе: «Имя Ориона часто связывается с повествованиями о Гэссер-Хане. На Алтае гору Белуху называют Уч-Сюре, Уч-Орион. Сюре - жилище богов, соответствует монгольской Сумер и индийской Сумеру... Небесная птица на горе Уч-Сюре победила дракона».Очевидно, алтайское предание повествует о какой-то эпической битве, произошедшей над горой Белухой, обителью богов, где небесная птица победила дракона. Не в долину ли Ярлу упал этот дракон?Автор - Александр Тарасов.

Ключевые слова: Алтай Беловодье долина Ярлу гора пещера камни

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