Черный туман у озера Шайтанка



Озеро Шайтанка совсем небольшое

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 88 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:47 by

Сейчас уже не осталось в живых очевидцев загадочного происшествия, случившегося летом 1990 года на озере Шайтанка, что на западе Челябинской области. Недавно в Германии скончался В. Рогов, благодаря которому эта история получила известность. Некоторые факты приводились ранее в российской прессе по рассказу другого очевидца — Н. Харитонова, умершего в начале 90-х.В то лето группа из трёх саратовских туристов — Н. Харитонова, В. Рогова и третьего, фамилию которого Рогов не вспомнил, — поставила палатку в живописной местности примерно в километре от озера Шайтанка, что недалеко от города Аши в Челябинской области. Поблизости от саратовцев стояли палатки ещё двух групп отдыхающих....С самого утра Харитонова и его товарищей мучили головные боли. Они начались у всех одновременно. Приятели решили, что подхватили какой-то вирус. Что-то подобное ощущали и туристы соседних групп. Они подходили к саратовцам, жаловались на головную боль и просили какое-нибудь лекарство. Члены группы Харитонова решили, что если к завтрашнему дню их состояние не улучшится, то они свернут палатку и вернутся в Аши.Главные события разыгрались к вечеру. В 5-м часу небо заволокли тучи. Как рассказывал Рогов, у всех появилось стойкое чувство приближающейся опасности, как будто вот-вот что-то должно случиться. Усилилась головная боль. Харитонов предложил не дожидаться утра и свернуть палатку прямо сейчас. Все сразу согласились. Однако сборы, сверх ожидания, затянулись. Люди двигались в каком-то замедленном ритме, каждое движение давалось с трудом.Когда наконец свернули палатку, то увидели опускающуюся с лесистой возвышенности полосу густого чёрного тумана. Он двигался по подлеску, валежникам и папоротникам компактной массой, метров 50—60 шириной. В его глубине вспыхивали бледно-белые огни, похожие на разряды молнии. При этом никакого грома не было — напротив, царила глухая, неправдоподобная для леса тишина."Мы знали, что там, откуда полз туман, находились люди, — рассказывал Рогов. — Вскоре мы их увидели. Они уходили от тумана, побросав свои вещи. Дальше случилось нечто совершенно невероятное. Масса тумана вдруг стремительно выпустила в направлении людей чёрное щупальце, которое тут же накрыло их всех и замерло, как бы припав к земле. Между тем основная масса тумана продолжала двигаться. Вскоре „выстрелило" ещё одно щупальце. Оно летело не прямолинейно. Сначала взметнулось вверх, а потом рухнуло вниз и тоже замерло. Нам не было видно, но все мы поняли, что это второе щупальце накрыло какую-то добычу. Возможно, людей..."Харитонов велел оставить вещи и бежать к тропе. Голова у всех раскалывалась от боли, но страх был ещё сильнее. У людей было ощущение, что их преследует какое-то живое, очень злобное существо, сеющее смерть на своём пути. Саратовцам повезло: на дороге, куда они выбежали, проезжала грузовая машина. Шофёр — молодой парень, тоже жаловавшийся на сильную головную боль, согласился пустить их в кузов. Через четверть часа они были уже далеко от жуткого места. Тогда же прошла и головная боль.Сутки спустя двое из группы — Рогов и Харитонов — решились вернуться на место стоянки и поискать брошенные вещи. Приехав, они обнаружили там милицию. Оказалось, что на другой день после их панического бегства на том месте кто-то из местных жителей нашёл несколько трупов. Это были туристы, которые в тот злополучный вечер попали в зону чёрного тумана. Саратовцев допросили как свидетелей.Тогда же они узнали, что найденные трупы были страшно перемолоты, словно побывали в какой-то дьявольской мясорубке. Специалисты-аномальщики позднее установили, что ничего подобного ни до, ни после этого случая здесь не наблюдалось. Большинство исследователей придерживается «инопланетной» версии. По их мнению, создатели тумана — пришельцы. Возможно, они специально охотились на людей.Однако характер увечий заставляет сомневаться в причастности инопланетян к этим убийствам. Как известно, пришельцы разделывают трупы аккуратно, «хирургически», выкачивая кровь и вырезая внутренние органы очень ровно, явно используя какие-то инструменты. Здесь же ничего подобного не было. Столь чудовищное состояние трупов может, например, говорить о том, что туманное образование — это некое живое существо, вышедшее из недр Земли.Автор неизвестен. "Аномальные новости" № 20, май 2014.

Ключевые слова: Озеро Шайтанка туман существо щупальце туристы трупы лес головная боль

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