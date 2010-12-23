Место Силы: Шапсугский треугольник







Большой Шапсугский дольмен, он же Шапсугский-1, он же «Дедушка». Большой Шапсугский дольмен, он же Шапсугский-1, он же «Дедушка».





Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 101 Комментарии: 1 +2 Вчера, 14:28 by

Одно из признанных «мест силы» под Краснодаром, окрестности станицы Шапсугской, Абинского района. Эта местность на карте вписывается в один из углов треугольника, стороны которого представляют собой русла рек, берущих здесь начало. Поэтому ее называют Шапсугским треугольником.Но не просто так, а по аналогии со знаменитым Бермудским треугольником — зона эта отличается необыкновенными свойствами, за что одни считают ее сакральной, а другие — геопатогенной. И, похоже, те и другие правы.В междуречье встречаются минеральные источники, отличающиеся уникальными целебными свойствами. Самый знаменитый — Серебряный источник, в котором, по поверьям, течет живая и мертвая вода. Благодаря содержащимся в ней ионам серебра, она, будучи налитой в кувшинах, якобы в течение года сохраняет свою свежесть.Несколько лет назад Серебряный источник был освящен церковью, и теперь там проходят обряды крещения. Несмотря на то, что младенцев порой купают в воде в 20-градусный мороз, никто из них после этого не болеет.Посреди Ромашковой поляны, что неподалеку от станицы, из-под земли клубится дымок. Поляна с вулканической активностью представляет собой «шарьяж», что в переводе с французского означает слоеный пирог, перевернутый вверх дном. В результате тектонических процессов, более древние слои почвы оказались поверх «молодых». «Разница в возрасте» составляет 25—30 млн. лет. Возможно, в этом и заключается причина имеющих здесь место аномальных феноменов: у людей возникают галлюцинации, озарения, вспышки ясновидения...Еще одно энергетически активное место в «Шапсугском треугольнике» — Чертов Палец — каменная глыба, образовавшаяся на месте разлома земной коры, устремившаяся в небо наподобие огромного грозящего кулака.Местные жители рассказывают, что возле Чертова Пальца устраивали свои собрания члены секты «Белое братство» и сатанисты. Однажды на камнях, которые при ближайшем рассмотрении напоминают изваяния демонических существ, нашли кровь. Анализ показал, что она принадлежит животному — его, очевидно, принесли в жертву.Люди, посетившие это место, иногда начинают биться в истерике, а у некоторых даже случаются припадки эпилепсии. Так воздействует на них патогенная энергетика... Не так давно у Чертова Пальца устроили съезд представители эзотерического учения «магнитов». Один из них решил «пообщаться с космосом» — ушел в лес и пропал. Нашли его двое суток спустя, в возбужденном психическом состоянии...На иных посетителей Чертов Палец, напротив, влияет положительно. Однажды сюда привезли на экскурсию детей с задержкой умственного развития. Побывав в патогенной зоне, те неожиданно стали задавать взрослым такие вопросы, до которых не додумался бы и ребенок с нормальной психикой.В «Шапсугском треугольнике» сохранилось множество дольменов — древних захоронений эпохи каменного века. Они датируются III—II тысячелетиями до н.э. Раньше в этих местах насчитывалось около 60 дольменов. Но местные жители разобрали некоторые из них для строительства домов. Правда, в домах, построенных на таком фундаменте, житье получалось плохое. С людьми случались разные неприятности, и они были вынуждены либо продавать свои жилища, либо бросать их и уезжать.Самый крупный шапсугский дольмен представляет собой огромный, выдолбленный изнутри камень, накрытый многотонной глыбой. В наши дни он служит жертвенником для современных поклонников язычества, которые регулярно украшают его цветами и развешивают на ближайших деревьях разноцветные ленточки.Кстати, деревья вокруг дольмена тоже почитаются «священными». Одно из них — так называемое «дерево любви». Это естественного происхождения «скульптура» — граб, обвившийся в несколько оборотов вокруг дуба. Поверье гласит, что «древо любви» исполняет желания. Сюда приходят женщины, мечтающие найти себе пару или зачать ребенка. И их мечты сбываются в самые кратчайшие сроки!В отличие от Чертова Пальца, дольмен обладает положительной энергетикой. Парапсихологи говорят, что он нейтрализует отрицательные энергетические потоки и даже способен исцелять болезни. Несколько лет назад сюда приезжала женщина из Тимашевска, с парализованной дочерью. Врачи отказались от девочки. А побывав у шапсугского дольмена, больная чудесным образом излечилась и вскоре смогла ходить.Еще одно чудо «Шапсугского треугольника» — рукотворное. Это мандала «Вечность». Мандала в восточной философии — каменная композиция, с помощью которой человек погружается в свой внутренний мир. «Вечность» представляет собой сочетание различных геометрических фигур, вписанных в окружность. Ее автор — краснодарец Александр Воронкин.По его словам, мандала символизирует центр вселенского храма. Геометрические фигуры — символы основных мировых религий... Мандала служит местом паломничества приверженцев эзотерики. Те становятся в круг со свечами в руках, читают мантры и медитируют.Нередко эти места посещают и любопытные туристы. Их влечет удивительная, одновременно отталкивающая и притягательная, сила «рокового треугольника».Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Шапсугский треугольник место силы гепатогенная зона дольмены

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