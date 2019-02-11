Полтергейст и человек-овца

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 98 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 10:57 by

Когда в саду дома в Хексхэме были найдены маленькие каменные головы, это поначалу выглядело не более чем любопытная находка. Но затем начался кошмар, потому что эти головы вызвали паранормальную активность, а затем привлекли ужасного оборотня.Хексхэм - район в долине реки Тайн, неподалеку от города Ньюкасл-на-Тайне на северо-восточном побережье Англии. Однажды теплым февральским утром 1972 года, 11-летний Колин Робсон работал в саду, выдергивая прошлогодние сорняки.Когда он выдернул особенно большой куст, то в его корнях он обнаружил что-то небольшое и округлое. Когда мальчик очистил предмет от земли, он увидел, что это камешек в форме головы человека с частью горла, на котором были схематично, но отчетливо вырезаны глаза, нос и рот.Робсон показал свою находку младшему брату Лесли, и оба стали рыть землю в том же месте, где была найдена эта голова. Они думали, что наткнулись на старинный клад. Вскоре Лесли откопал еще один камешек. По размерам (6 см в высоту) и форме он был похож на первый, но был сделан из камня иного сорта.Первая голова позже получила имя "мальчик", потому что у нее были более грубые черты лица, она была изготовлена из серовато-зеленого камня с примесью кристаллов кварца. Камешек, несмотря на небольшие размеры, был довольно тяжелым, словно из бетона.Вторая голова получила имя "девочка". У нее был острый нос, как у ведьмы и огромные глазницы. С тыльной стороны были прорезаны узоры, похожие на прическу с узлом. В этих узорах застряли кусочки красной и желтой краски.Мальчики унесли обе головки в дом, показали родителям и после положили на полку как оригинальный сувенир. Вскоре родители детей стали замечать, что головы регулярно смотрят в разные стороны, словно их кто-то двигает. Однако мальчики клялись, что они их не трогали.Потом в доме стали сами собой падать с полок или столов разные хрупкие вещи и разбиваться вдребезги. Однажды сестра мальчиков вышла на минуту из своей комнаты, а когда вернулась, то увидела, что вся ее кровать завалена битым стеклом. Источник этого стекла так и не был найден.К Рождеству люди заметили, что то место на полке, где стояли головы, странно светится по ночам. В целом все происходящее было похоже на спонтанный активный полтергейст, который часто каким-то образом бывает связан с маленькими детьми.Но потом стали происходить еще более странные вещи. Соседка Робсонов - миссис Эллен Додд пережила ночью кошмарный опыт. Она лежала в своей кровати, когда проснулась от ощущения, что кто-то касается ее ног.Когда она открыла глаза, то увидела, что возле изножья ее кровати стоит на четвереньках жуткое существо, похожее на овцу с головой человека. Она видела его всего несколько секунд, после чего монстр убежал, однако женщина была страшно напугана.Когда она рассказала об этом матери мальчиков, то та вспомнила, что в ту же ночь слышал за окном непонятные вопли, не похожие на крики человека. Позже еще несколько соседей Робсонов рассказали, что видели человека-овцу.В какой-то момент Робсоны обнаружили связь между появлением в доме маленьких каменных голов и всей начавшейся чертовщине. После они нашли специалиста по древним артефактам и показали ему эти головы, предположив, что это может быть колдовскими предметами.Доктор Энн Росс, эксперт по кельтской культуре, заявила, что этим каменным головам по меньшей мере 1800 лет, и что они использовались для кельтских обрядовых ритуалов. При этом на тот период, когда головы находились у Энн, в доме Робсонов полностью прекратились все аномальные явления.Однако потом (когда о камнях стали писать журналисты в газетах) история свернула на новую сторону. Некий Десмонд Крейги, водитель грузовика, заявил, что этим головам не более 16 лет, и что он сам вырезал их из первых попавшихся камешков для своей маленькой дочери Нэнси.После этого головы осматривали несколько высококвалифицированных специалистов и археологов, но никто из них так и не смог сказать, является ли это новоделом или древним артефактом.Но даже если представить, что это и правда лишь игрушки для Нэнси, почему с их появлением в доме Робсонов начался полтергейст и возник человек-овца? Можно еще представить, что маленькие дети могут сами разбивать вещи и списывать их на невидимку, но зачем пожилой соседке Робсонов и другим их соседям врать про оборотня?Прошло еще некоторое время, и странными головками заинтересовался еще один специалист по древним артефактам - доктор Робинс. По его словам, эти головы могли отождествлять волкоподобных существ из мифологии, под именем "вулвер". Эти существа достаточно спокойны и даже дружелюбны к людям, но если их обидеть, могут быть очень злыми.Доктор Робинс упросил супругов Робсон отдать ему головы на время для изучения, и когда он хотел повезти их к себе домой, то внезапно мотор машины заглох и не хотел заводиться. Робинс на это строго взглянул на головы и сказал им: "Прекращайте!" - и мотор тут же снова завелся.После этого вся история с головами в СМИ практически не упоминалась, и на данный момент никто не знает, где эти головы находятся сейчас.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Артефакт монстр камень полтергейст проклятие голова

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