Месть глиняных людей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:10 by

Удивительная земля – Хакасия.Щедро рассыпаны по ней аномальные зоны, оказывающие необъяснимое влияние на людей. Скрываются в горах её пещеры, хранящие многовековые тайны. В недрах тех пещер обитают странные жуткие существа. А на вершинах гор часто видят, как взлетает или приземляется обратно огромная человеческая фигура со стрекозиными крыльями.К каменной старухе на поклон до сих пор собираются местные женщины, приносят подношения. Обмазывают лицо и живот идола сметаной да салом, обливают молоком и айраном - молят о появлении детей.В глухом селе бродят ночами среди домов горные люди, заглядывают в окна белёсыми пустыми глазами.Словно из-под земли вырастают в степях таинственные менгиры – остатки обитающей здесь когда-то древней цивилизации.Много таинственных историй хранит тот край. Вот одна из них. Дело давнее.Раньше по степям промышляли лихие люди – мародёрствовали, искали, чем поживиться в курганах. Золотишко их привлекало. И была среди них одиночка – женщина да такая, что любого мужика могла за пояс заткнуть. Закрепилось за ней мужское прозвание – Айалтын, золотая рука. Чуйка на золото была у неё беспроигрышная! Никогда не подводила.Поехала Айалтын раз за добычей в степь и повстречала одинокий курган. По внешнему виду тот отличался от прочих – невелик был и камни иначе расположены. Призадуматься бы ей, да где там – почуяла видно добычу богатую и принялась копать. Ну и провалилась вниз.Когда в себя пришла – поняла, что находится в небольшой камере. Сквозь дыру в потолке попадал дневной свет, слабо освещая разложенные по центру предметы - ножи, что-то на сбрую похожее да фигурки непонятные. Только не золотое всё – бронзовое да костяное. Выругалась она в сердцах да расшвыряла свою находку! И в ту же минуту вздох услышала, а после – ропот! Только тогда рассмотрела Айалтын лавки вдоль стен, а на них – мумий с глиняными головами!Сквозь истлевшую одежду проступали кости скелетов. В неясном свете грубые жуткие лица их будто ухмылялись, таращились на неё круглыми дырами глаз. А после заговорили с Айалтын. Раздался у той в голове неразборчивый шёпот, который постепенно нарастал и наконец зазвучал с такой силой, что казалось разорвёт череп.Не могла Айалтын отвести от мумий тех глаз – чудилось ей, что поднимаются они. Медленно движутся к ней. И кричат, кричат! Будто требуют от неё что-то…Нашли Айалтын через несколько дней. Седую всю, в забытьи. Случайно наткнулись в степи на пустую повозку у кургана.В бреду всё твердила та про глиняных людей.Смекнули спасатели, что непростое это место и убрались оттуда побыстрее. Ничего и не рассмотрели толком.С той поры повредилась Айалтын умом. А рука её левая, та, которой предметы по полу расшвыряла, усыхать стала – кости да кожа сделались. Так на всю жизнь и осталась Айалтын сухоручкою. Но кара эта на ней не окончилась – говорили, что все девочки в роду Айалтын рождались с усохшей левой рукой.Такая вот история. А правда или нет – судить вам.Автор - Елена Ликина.

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