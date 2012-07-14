Мёртвые не спят

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:53

Geliona Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:53 by

Под белым фонарем луныЯ пробираюсь сквозь лесную чащу,Где бродят души, злобою полны,И слышен зверя вой, во тьму летящий.Я в окруженьи мертвых здесь.Стоят с горящими глазамиИ прячут свои сгнившие тела,За почерневшими стволами.Весь гнев направлен на живых.На тех, что бросили, на тех, что не искали.На тех, кто осквернял могилы ихИ души их в жетонах продавали.Стою среди окопов. Так темно.И сердце сжалось под рукою страха.Здесь воинам покоя нет давно.И слышно в тишине, как опустилась плаха.

Ключевые слова: Мёртвые души гнев авторский стих

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