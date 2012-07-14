Мёртвые не спят

Мёртвые не спятПод белым фонарем луны
Я пробираюсь сквозь лесную чащу,
Где бродят души, злобою полны,
И слышен зверя вой, во тьму летящий.
Я в окруженьи мертвых здесь.
Стоят с горящими глазами
И прячут свои сгнившие тела,
За почерневшими стволами.
Весь гнев направлен на живых.
На тех, что бросили, на тех, что не искали.
На тех, кто осквернял могилы их
И души их в жетонах продавали.
Стою среди окопов. Так темно.
И сердце сжалось под рукою страха.
Здесь воинам покоя нет давно.
И слышно в тишине, как опустилась плаха.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53 by GelionaПросмотров: 12Комментарии: 1
Ключевые слова: Мёртвые души гнев авторский стих