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Стихи

Мёртвые не спят

Под белым фонарем луны
Я пробираюсь сквозь лесную чащу,
Где бродят души, злобою полны,
И слышен зверя вой, во тьму летящий.

Я в окруженьи мертвых здесь.
Стоят с горящими глазами
И прячут свои сгнившие тела,
За почерневшими стволами.

Весь гнев направлен на живых.
На тех, что бросили, на тех, что не искали.
На тех, кто осквернял могилы их
И души их в жетонах продавали.

Стою среди окопов. Так темно.
И сердце сжалось под рукою страха.
Здесь воинам покоя нет давно.
И слышно в тишине, как опустилась плаха.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53 by GelionaПросмотров: 12Комментарии: 1
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Ключевые слова: Мёртвые души гнев авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:54
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Мне понравилось, хорошо написано, +++
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