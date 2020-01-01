Перевейница

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 100 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:34 by

Есть в пантеоне славянской неведомой силы загадочный персонаж. Перевейница. Таинственная и неуловимая, редко показывается она людям. И неспроста всегда, а к переменам, к изменениям жизненным.Старые люди говорили, что перед войной часто перевейницы людям встречались. Во множестве попадались на дорогах, в лесу, возле деревни поджидали. С виду бабки как бабки. Незнакомые только. Появлялись ниоткуда и исчезали в никуда. Пакостей вроде не делали, а только боялись их местные пуще другой нечисти.Пришипиха тогда совсем покой потеряла – всё время настороже была. Всем соседям мешочки с семенами совала, просила при встрече с перевейницей непременно кинуть ей те семена под ноги, чтобы она их развеяла, а в человеческие дела не совалась. Кто-то слушал её и верил, кто-то посмеивался. Да только она не обращала внимания. Часто сама отправлялась бродить по округе, что-то бормоча и разбрасывая вокруг горстями семена.После, когда бабушка с детьми в этой деревне обосновалась, поделилась Пришипиха одной историей. Слышала она её от бабки своей, а та – от прабабки. Дело давнее.Девочкой ещё пошла прабабка пришипихина в лес. Она рассеянная была, странная немного, распылённая – засматривалась подолгу на что придётся. То на жука суетливого заглядится, то на цветок простенький, то на лист узорчатый. Старшие наберут полные корзинки добра – а у неё пусто, лишь на дне ягод букетик лежит сиротливо да улитка на нём кругляшом твёрденьким волнистым пристроилась.Вот и в тот раз, о котором речь идёт, отвлеклась она на что-то да и отстала от сестёр. Те собирают грибы да покрикивают издали:- Нюся, Нюся... - знак о себе подают.Слышит Нюся и продвигается потихонечку на голоса, за ними следом.И возле куста вдруг бабку приметила.Сидит, скрючившись, ноги под себя поджала, голову к земле свесила, будто спит. Тряпьишко на ней наверчено, платок чёрный куколем на голове топорщится. Тусклая вся какая-то, словно паутиной подёрнутая. В те времена много странников перехожих землю топтало, по деревням да по дворам милости просило. Поэтому не испугалась Нюся, поближе подошла – стоит, рассматривает.И показалось ей, что бабка та не дышит совсем. И запах от неё странный такой – терпкий, моховой, землёй перегнившей да сыростью отдаёт. Пока Нюся на бабку смотрела – та на бок заваливаться стала. Ну девочка возьми, да и спроси:- Бабушка, ты спишь?И коснулась её легонечко.В тот же миг рассыпалась бабка трухой да листьями иссохшими, кусочками гнилушек да спорами грибными! Будто и не было её вовсе. Нюся испугалась, закричала, за сестрами побежала.Да только куда? Лес вокруг. И тропки, по которой шла, не видно нигде. Оглядывается Нюся – деревья будто другие, незнакомые – высокие, тёмные. Густо растут, в вышине ветвями спутались, небо закрыли. И тихо как-то, непривычно. Напрасно зовёт девочка сестёр. Не отзываются они, не слышат. Нюся уже и обувку свою немудрящую с ноги на ногу переодела – от лешего верное средство, чтобы водить перестал. Без толку всё.И вдруг у куста опять бабка появилась – как и раньше сидит, согнулась да в землю уставилась.Нюся к ней – только теперь не касается, боится. Просит только:- Бабушка, помоги выйти, укажи дорогу.Бабка голову подняла – а лицо у неё, что земля сухая! Серое, растрескавшееся. И глаза пустые. Нечеловеческие. Глухая чернота в них плещется. И почудилось Нюсе, что из глаз лезет что-то. Сначала подумала – черви. Но после поняла, что побеги то! Растение какое-то, вроде вьюна. Побежали стебельки из глаз бабкиных, обвили всю в одну секунду. Бутоны набухли, открылись цветами бледными и сразу же семенами опали.И голос послышался – отстранённый такой, глуховатый, нечеловеческий:- Вею-повеваю, вею-повеваю, сею семена, перемены нагоняю…Тут уж Нюся корзинку бросила да кинулась прочь. В корзинке у неё немного грибов было да хлеба кусочек в тряпице раскрошенный, для птиц припасённый. И вот ведь странно – открылась Нюсе тропка! По ней и бежала она прямиком до сестёр.Те удивились очень, даже хватиться её не успели.- Ты ж откликалась только что, - говорили.Нюся им про встречу ничего не сказала. Только дома с бабушкой своей поделилась. Та и объяснила, что перевейница Нюсе попалась. Незнати эти обычно неспроста людям встречаются. А с умыслом. В их силах жизнь человеческую поменять.- Как повеет такая, как подует – перемешается всё, в другую сторону судьба повьётся…Чтобы не случилось такого, нужно при встрече с перевейницей семена рассыпать. Любые. Это вроде замены, откупа. Чтобы она их развеяла, а в жизнь человеческую не лезла. Ты вот крошки хлебные ей в корзинке кинула. Стало быть, не будет у тебя в судьбе пока никаких перемен...Крепко запомнила Нюся тот случай. И правнучке своей рассказала о нём. Поэтому и ходила Пришипиха по тропинкам да семена разбрасывала. Откупалась так от перевейницы. А помогло ей это или нет - неизвестно.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Перевейница бабка семена лес примета

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