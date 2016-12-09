Ендарь

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:45 by

Неведомые сущности, про которых рассказывала бабушка, хорошо известны в народе. Но про некоторых информации почти не найти.Так долго и тщетно искала я в сети упоминание про. И очень жалею теперь, что не расспросила подробнее о нём бабушку.Скудно и кратко упоминает интернет и ендаря. А между тем к этому потустороннему существу ходили раньше по весне пасечники – поклониться да попросить кусочек дубовой коры.Про него - следующая история.В войну бабушка с детьми жила в деревне. Там она впервые побывала в лесу, постепенно узнавая все его тропы, все его особые места – заросшие ягодами да грибами прогалины, и полюбила после навсегда.Там же приобщилась к обычаям и причудам местного населения. И после, в старости, вспоминала с теплотой, пересказывая мне.Жил в той деревне одиноким бирюком дед Прохор. С людьми почти не знался – общался только с пчёлами своими, чудил частенько, но местные ему всё прощали из-за мёда, которым дед щедро одаривал всех. Непременно в каждый двор заходил и на крылечке оставлял соты на тарелочке да полный бидон золотого душистого мёда.Пасека у деда была знатная. Рой здоровый, работящий.Всё потому, что знал Прохор как крапчику угодить.Крапчик – он вроде главного над всеми пчёлами. На каждой пасеке – свой. Что-то вроде обережного духа роя.Из зимовника вынимал Прохор ульи к середине апреля. Ждал, когда полностью сойдет снег, но для верности пересыпал ещё землю вокруг соломой, чтобы холод, идущий от земли, отгородить. После уже открывал летки – пускал пчел в первый раз. И тогда же раскладывал крапчику подношение.За подношением этим отправлялся дед в лес.В Пудов день с раннего утра шёл к старому дубу, что рос далеко в чаще. Считалось, что в это время просыпается ендарь – то ли дух дуба, то ли просто диковинная сущность… Вылезает из норы, что под корнями дуба, потягивается да дышит жадно свежим весенним воздухом. А как выдохнет – так и лес отзовётся сразу, оживится, встряхнётся, будто окончательно осознает – вот она, весна, наконец-то пришла!Ендарь и сам вроде небольшого кряжистого пня. Перебирает о землю руками-корнями да мелкими шажочками за солнцем передвигается. А найдёт холмик повыше – взберётся и замрёт под тёплыми лучами – греется. И тогда совсем уж как пень делается – не отличить. Пройдет кто мимо и не заметит даже.Деревенские бабки говаривали, что теперь ендаря редко увидеть можно – времена не те. А вот раньше старые люди часто встречали, было дело.Непременно нужно при встрече поклониться ендарю да попросить кусок дубовой коры. Он не отказывал – отдирал от бока и на землю клал. Следовало с поклоном кору взять, а на её место откуп положить – монетку, или стёклышко цветное, или сплетённую из красных ленточек косицу… И уходить сразу, но по особому только - пятиться, глаз не поднимая. А уж потом развернуться и, не оглядываясь, поспешать домой.Кору ту крошили меленько и клали в улье на приступочку - дощечку для прилёта, под леток. И крапчику подношение и пчёлам польза, чтобы ползали по ней и набирались особой силы на всё лето.А Прохор – тот особенный, с ендарём дружбу давно водит. Не просто за корой ходит, он ещё рядышком с тем существом присаживается, под его боком погреться. Поэтому и живёт так долго! Больше века уже…Знахарка деревенская божилась, что видала раз, как сидит Прохор, к пню прислонился да глаза закрыл. Молчит, улыбается. Пень тот с большую собаку, кора бугристая, грубая, кое-где мох зеленеет, росточки какие-то к свету пробиваются.Она возьми да окликни:- Прохор, чего сидишь?Только дед смолчал, даже глаз не открыл. А вот пень заворочался будто, задвигался. Корешок один из земли выпустил да погрозил ей, мол, что шумишь?Она и поняла тогда, что ендарь это. И убралась поскорее прочь.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Неведомые сущности ендарь дед лес знахарка пень

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