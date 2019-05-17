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Страшно интересно

Хадад

Чернокожий Хадад был одним из заключённых американской тюрьмы Форт-Ливенворт. В отличие от большинства других заключённых, он выглядел как интеллигентный человек и обладал безупречным манерами.

Так вот: этот заключённый доставлял немало хлопот тюремной администрации. Дело в том, что он регулярно... исчезал из своей камеры и из перевозивший арестантов автомашины. Несмотря на усиленную охрану и крепкие запоры!.. Правда, начальство тюрьмы мирилось с этим, так как Хадад через какое-то время сам появлялся у ворот здания и просил впустить его, извиняясь за то, что вынужден был отучиться из камеры или потерялся по дороге.

Однажды, после одной из таких отлучек, обозленный директор тюрьмы объявил ему наказание - две недели в карцере. Еда туда передавалась через окошко. Однако, через несколько дней арестант вдруг перестал подавать признаки своего присутствия. Открыв камеру, охранники увидели Хадада висящим в петле, изготовленной из форменного ремня. Которые носил здешний персонал. Тотчас же один из охранников обнаружил, что ремень исчез у него из брюк. Хадада отправили в местный тюремный морг, однако через пару дней он, как ни в чем не бывало, вышел живым из морга. Хадад, как выяснилось, мог произвольно прекращать все свои жизненные функции, останавливать сердце и дыхание. Его зрачки даже не реагировали на свет, по всем параметрам - определённо наступала смерть. А потом этот человек оживал... Сам Хадад утверждал, что не родился таким, а провел некий обряд инициации, то есть кровавый ритуал. К сожалению, что стало с этим странным человеком дальше - неизвестно. Возможно, он ещё жив...

Автор - неизвестен.
Источник - Энциклопедия "Люди-Феномены".


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:29
Вчера, 18:29 by qqq666Просмотров: 90Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Мистика исчезновение ужас тюрьма

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 22:46
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Не могу поверить во все это, но плюс ставлю.
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