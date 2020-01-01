Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Пикники среди могил

Пикники среди могил
Несколько поколений американцев покоятся с миром под тенью кладбищенских дубов. Ещё совсем недавно компанию на пикниках им составляли живые американцы.
В течение 19-го века на всей территории Соединенных Штатов кладбища были достаточно популярным местом для дневных перекусов, причем посетители кладбищ не ограничивались парой яблок на скамейке. Поскольку во многих муниципалитетах по-прежнему не было подходящих зон отдыха, люди устраивали пикники на местных кладбищах. Как ни странно, кладбища больше всего напоминали современные общественные парки.

Например, на фото ниже изображено Лесное кладбище в Дейтоне, штат Огайо. Мы видим, как дамы, добираясь на пикник на семейном участке, совершают променад по некрополю, кокетливо вертя в руках прогулочные зонтики. В это же время нью-йоркцы прогуливались по церковному кладбищу Святого Павла на Нижнем Манхэттене, неся корзины с фруктами, кусочки имбиря и бутерброды с говядиной.

Пикники среди могил
Одной из причин, почему гуляния на кладбищах снискали популярность, были бушующие эпидемии: желтая лихорадка и холера процветали, дети умирали до достижения 10-летнего возраста, женщины умирали во время родов. Смерть была частой гостьей во многих семьях.

«Мы отмечаем День благодарения с нашим отцом, потому что в этот день в прошлом году он был ещё жив», - объяснил молодой человек в 1884 году. - «Мы принесли еду и спиртовую лампу, чтобы вскипятить кофе».
Пикники среди могил
Тренд отдыха на кладбищах можно понимать и как "новую жизнь" кладбищ, близких к природе. В то время как чопорные американские и европейские кладбища долгое время оставались строгими и аскетичными местами на церковной территории, наполненными памятными подарками и напоминаниями о том, как не грешить, новые кладбища располагались за пределами городских центров и создавались как сады для отдыха и наслаждения красотой природы. Цветочные мотивы заменили черепа и скрещенные кости, и новодельные некрополи были только рады вниманию публики.

Пикники на кладбищах Нового света не являются уникальным историческим прецедентом. Подобные традиции трапезы среди предков были и в Гватемале, и в Греции, и в Азии. Но все же многие американцы считали пикники на местных кладбищах «ужасающим весельем». Критика старших поколений, однако, не остановила молодежь от встреч на погостах, дискуссия свелась лишь к правилам поведения.
Пикники среди могил
В некоторых частях страны, таких как Денвер, общества любителей могильных пикников выросли настолько, что привлекли внимание полиции. Сакральные религиозные места были завалены мусором. В одной заметке об этих беспорядочных встречах репортер написал: «...тысячи разбросанных площадок, банки с сардинами, пивные бутылки и коробки для завтрака».

Несмотря на то, что кое-где мрачные пикники считались неподобающим поведением, они вызывали восхищение. Тот же журналист отметил, что участники выглядели «счастливыми при таких смущающих обстоятельствах» и даже сказал, что это черта, «достойная поощрения». Тем не менее, причуде обедов на открытом воздухе среди склепов скоро суждено было закончиться.
В начале 20-го века кладбищенские пикники ещё встречались, однако к 1920-м годам их популярность начала уменьшаться. Расцвет медицины уменьшил вероятности ранней смерти, а по всей стране активно обустраивали общественные парки.
Сегодня, спустя более чем 100 лет с того, как щекочущие нервы пикники сошли на нет, в Америке уже почти не найти кладбищ (особенно в больших городах), в которых разрешено приятно провести время с друзьями за бутербродами. Бруклинское кладбище Грин-вуд, например, имеет строгий запрет на подобное времяпрепровождение, хотя, как пишет Борис Акунин: "...Грин-Вуд с самого начала создавался как парк, куда люди будут приезжать не столько по скорбной необходимости, сколько просто покататься, погулять, устроить пикник на траве. И заодно убедиться в том, что ничего такого уж страшного в смерти нет. Вон какое место славное, и вид отменный.
Живописные пруды, рощи, лощины, плавные возвышенности. Кое-где попадаются разноцветные попугайчики – несколько лет назад сбежали из аэропорта Кеннеди и размножились на здешнем приволье. Истинный элизиум, райский сад. Именно таким Грин-Вуд и замышлялся.

...От Манхэттена отсюда всего три мили, а сообщение было удобное: четыре паромных линии через Ист-Ривер, омнибусы, наемные фиакры, извозчики. Кладбище быстро стало популярнейшим местом для прогулок. В 60-е годы 19 века его кущи и аллеи ежегодно посещало полмиллиона человека. Соседство мавзолеев, усыпальниц, могильных крестов не портило гуляющим настроения и аппетита, не мешало флиртовать и веселиться. Атмосферу праздника, правда, могла подпортить похоронная процессия, но, завидев траурный караван, веселые компании просто уходили подальше, благо места хватало.
Пикники среди могил
В те времена Грин-Вуд выглядел еще нарядней и ухоженней, чем теперь. Мрамор и бронза не успели померкнуть под воздействием дождя и снега, могилы были обнесены затейливыми коваными оградами (почти все они пошли на переплавку в годы последней войны), посреди каждого из четырех водоемов било по фонтану. Во всех книгах и статьях об истории кладбища непременно приводится цитата 1866 года из газеты «Нью-Йорк таймс»: «Мечта всякого нью-йоркца – жить на Пятой авеню, гулять в Центральном Парке и упокоиться в Грин-Вуде». Учрежденный в 1838 году, бруклинский парк-некрополь уже через несколько лет начал приносить прибыль, что с новыми кладбищами случается редко.

... Кладбище есть кладбище, место скорби, сколько его ни драпируй кущами и дубравами. Крепкие же были нервы у пикникующих, если соседство с надгробием Джейн Гриффит не портило им аппетита. А впрочем, нью-йоркцев 19 столетия не пугала и собственная могила. Богатый человек Уильям Ниблоу (1789–1875) выстроил себе мавзолей еще при жизни, разбил вокруг него сад, вырыл пруд, развел там карпов и много лет подряд устраивал у места своего будущего упокоения званые гарден-парти. И это было не чудачество, а довольно распространенная практика. Некий капитан Корреджа (1826–1910) поставил себе на заранее купленной могиле памятник из каррарского мрамора: будущий покойник изображен в полный рост, в фуражке, с секстантом в руке. Скульптура была изготовлена за полвека до кончины моряка, так что к моменту похорон успела покрыться благородной патиной.

Оптимисты позапрошлого века, гулявшие и устраивавшие пикники среди гробов, были носителями истинно американского пионерского духа. Они пробовали освоить владения Смерти точно так же, как осваивали просторы Дикого Запада: построить там удобные дороги и дома, сделать мертвую пустыню пригодной и даже удобной для обитания. Эти принципиальные позитивисты пытались цивилизовать не только свой мир, но и негативистские владения Смерти. Чего нам Ее бояться, будто спрашивают пышные мавзолеи и умеренные памятники. Мы честно жили, честно работали и вправе рассчитывать на подобающее воздаяние. Не может быть, чтобы Будущая Жизнь нас разочаровала, это была бы unfair play (нечестная игра – англ.)."


Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22 by TalishaПросмотров: 17Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Пикник на кладбище могилы кладбище отдых на кладбище

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.