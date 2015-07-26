Странная история из детства

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

dmp0477 Просмотров: 93 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:33 by

В детстве большую часть лета я проводил на даче. Дача была уже тогда старая и находилась в черте города. Рядом с садоводческим товариществом было старое, заброшенное тогда еврейское кладбище. Сейчас его облагородили, расчистили от мелких и мертвых деревьев и кустов. Рядом парк и прогулочные дорожки. Между забором товарищества и кладбищем была рощица, сейчас уже основательно застроенная частными домами. Мы с приятелем часто перелазили через забор и гуляли по роще, дорожкам и иногда подходили к разрушенной ограде кладбища. Однажды мы шли мимо рощи и обнаружили, что буквально рядом с дорожкой земля довольно круто уходила вниз и образовывала что-то вроде небольшого провала или воронки, глубиной метров 20 и шириной примерно столько же. По склонам и на дне этого провала росло несколько деревьев и кустов. Возможно, это были остатки частично засыпанного оврага. Мы решили спуститься вниз и посмотреть, что там есть интересного.Мы с некоторым трудом спустились по склону и остановились как вкопанные. Надо отметить, что, несмотря на то, что по дорожке ходили люди, а в роще часто устраивали пикники, провал этот не был сильно замусорен. На небольшом ровном участке дна сидели три девушки. Даже сейчас я понимаю, что они туда спустились не по "нужде" и не выпить чего-нить. Место было весьма труднодоступным, а подходящих зарослей вокруг было с избытком. Они сидели молча, вокруг какой-то расстеленной на земле материи. Одеты они были довольно странно, в нечто похожее на индийское сари. Что было довольно странно для СССР 80-х годов. На каждой были одежда своего цвета. Как вспоминается, что-то салатовое и желто-розовое. Не было ни сумок, ни каких-то продуктов или бутылок.Они не повернули к нам головы, не сказали ничего, но как-то разом встали и быстро-быстро стали подниматься по противоположному от нас склону. Причем склон там был такой крутизны, что я потом еле-еле по нему взобрался. В общем, они выглядели и вели себя совершенно странно. Почему-то это ощущение "странности" охватило меня сразу, как только я их увидел и не проходит до сих пор, хотя повидал я потом много чего.Что-то нас "дернуло" последовать за ними, и мы с приятелем с большим трудом и гораздо медленнее, чем они взобрались по склону. Но, в общем, прошло не так уж много времени, может, минута или две. Поднявшись наверх, мы уперлись в ту же дорожку, которая просматривалась метров на 100. За дорожкой была поляна и дальше забор нашего товарищества. Ни на поляне, ни на дорожке не было никого. Они просто не могли успеть уйти куда-то за пределы видимости.Прямо тут же, у дорожки, я наткнулся на здоровенный обломок статуи. Была ли она останками надгробного памятника или еще чем-то, я не знаю. Сложно сказать, что это было первоначально, возможно, какая то птица или дракон, но уцелело лишь туловище без конечностей, головы и хвоста, покрытое то ли перьями, то ли чешуей. До кладбища было метров 50 по прямой, и мы почему-то подумали, что эта каменная штука оттуда. Потом мы долго, с перерывами, тащили ее к себе на дачу, но не смогли перебросить через забор и оставили там же у ворот в кустах. Место это было не то чтобы сильно "проходным" и многолюдным, но на следующий день куска статуи не было. Мы хотели вернуть ее на место, но она исчезла. В тот же день или на следующий я видел рядом с тем местом фигуру человека, но фигура эта была совершенно нереальной. Это был просто контур человеческой фигуры, как будто вырезанный из какого-то темного стекла, но при этом фигура двигалась. Видел я ее мгновения, может быть, секунды 2 или 3, но напугала она меня знатно. Разумеется, все это можно объяснить совершенно банальными вещами, но общая картина и теперь кажется мне весьма странной. Человек я вполне себе с рациональным мышлением, в духов и прочие подобные вещи не то чтобы верю.

Ключевые слова: Кладбище духи ведьмы авторская история

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