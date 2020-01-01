История любви одной матери

Одна из самых трогательных могил в США находится на городском кладбище Натчез, Миссисипи. Когда 10-летняя Флоренс Ирен Форд умерла, ее мать попросила, чтобы к гробу дочери был свободный доступ.Всю свою короткую жизнь Флоренс, родившаяся 3 сентября 1861 года, была в ужасе от ураганов. Как только ветер поднимался, девочка бежала к своей матери Эллен, которая терпеливо утешала ее, пока буря не миновала.В 1871 году Флоренс умерла от желтой лихорадки. Ее мать не могла вынести мысли о захоронении ребенка и не могла расстаться с воспоминаниями об утешении, которое она дарила дочери. Так она приняла решение дарить его и после её смерти.У изголовья могилы был склеп и узкая 2-метровая лестница. По просьбе матери установили металлические люки, чтобы она могла закрывать их во время ураганов и сидеть у бетонной стены со стеклянным окошком, скрывавшим гроб дочери, читая или напевая ей. И неизвестно, утешала ли она свою дочь или саму себя.Могила очень мало изменилась с 1871 года. Эпитафия на могильном камне все еще легко читается:В середине 1950-х годов рабочие добавили ещё одну бетонную стену, замуровав окошко в стене, предотвращая любые потенциальные акты вандализма, но посетители все еще могут спуститься по ступеням к могиле Флоренс.