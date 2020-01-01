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Страшно интересно

История любви одной матери

История любви одной матери
Одна из самых трогательных могил в США находится на городском кладбище Натчез, Миссисипи. Когда 10-летняя Флоренс Ирен Форд умерла, ее мать попросила, чтобы к гробу дочери был свободный доступ.

История любви одной матери
История любви одной матери
Всю свою короткую жизнь Флоренс, родившаяся 3 сентября 1861 года, была в ужасе от ураганов. Как только ветер поднимался, девочка бежала к своей матери Эллен, которая терпеливо утешала ее, пока буря не миновала.

В 1871 году Флоренс умерла от желтой лихорадки. Ее мать не могла вынести мысли о захоронении ребенка и не могла расстаться с воспоминаниями об утешении, которое она дарила дочери. Так она приняла решение дарить его и после её смерти.
У изголовья могилы был склеп и узкая 2-метровая лестница. По просьбе матери установили металлические люки, чтобы она могла закрывать их во время ураганов и сидеть у бетонной стены со стеклянным окошком, скрывавшим гроб дочери, читая или напевая ей. И неизвестно, утешала ли она свою дочь или саму себя.

Могила очень мало изменилась с 1871 года. Эпитафия на могильном камне все еще легко читается: «Как добра и ласкова Дочь, так всегда Бог благословляет своим образом».
В середине 1950-х годов рабочие добавили ещё одну бетонную стену, замуровав окошко в стене, предотвращая любые потенциальные акты вандализма, но посетители все еще могут спуститься по ступеням к могиле Флоренс.
История любви одной матери


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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17 by TalishaПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Любовь к дочери могила ребенка кладбище могила открытый склеп

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