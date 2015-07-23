Кукла с растущими волосами

Оставим в стороне любителей Рен-тв

Тут-то ее и съели

Некоторые даже видят зубы

Летяга Просмотров: 85 Комментарии: 5 +7 Вчера, 20:33 by

Когда я в 19 лет первый раз приехал в Японию и постепенно обзавелся новыми друзьями, отношение японцев к духам и призракам меня чрезвычайно заинтриговало. В нашей стране (ну или в моих кругах общения) разговоры про призраков заканчиваются примерно с последним летним лагерем и пугающими историями про Черную руку, которая ночью прилетит и ЗАДУШИТ ТЕБЯ!!!После этого - ну, разве что слышал истории про вещие и мистические сны.. А в Японии люди могут средь бела дня сидеть в ресторане большой взрослой компанией и на серьезных щщах обсуждать потусторонние явления и всякую прочую паранормальную активность. Что, естественно, крайне любопытно!Но самое для нас, прожженных материалистов, интересное - те случаи, когда японцы всей страной признают как действительность событие, связанное с миром мертвых и совершенно не стесняются вносить коррективы в свою жизнь. Например, строить и оберегать в центре Токио храм для успокоения бушевавшего несколько столетий назад самурая, перепроектировать железнодорожные ветки из-за невозможности свалить какое-нибудь святое дерево, закрывать и перерывать тоннели, если там случится что-то нехорошее... Неподалеку от моего города есть подобное место - там аж два заброшенных тоннеля и один действующий. Вы только представьте себе траты и головную боль местного правительства.Да, тут даже есть сайт, где можно посмотреть, а не выпилился ли кто-нибудь в квартире, которую ты собираешься снимать - и реально получить неплохую скидку (тут есть даже статья закона, позволяющего наказывать арендодателя, не сообщившего вам о таких делах)!Ну да я отвлекся - это все темы для будущих историй. А пока поговорим про Окику - куклу с растущими волосами. Про нее уже есть несколько упоминаний на Пикабу, но так, как я, вам о ней никто не расскажет. ;)Итак, есть на Хоккайдо, неподалеку от Саппоро, небольшой храм Маннэндзи. Можно даже посмотреть на карте:Вполне себе милый уютный храм, каких тысячи по всей стране. Но умеющие в иероглифы должны сразу заинтересоваться этой фотографией - на левой табличке написано "Усыпальница куклы Окику".Данная кукла было приобретена молодым парнем Эикити Судзуки в 1918 году в Саппоро, на большом фестивале в честь пятидесятилетия начала освоения освоения острова Хоккайдо - вот такая вот молодая для Японии провинция. До 1868 года (конца эпохи самураев) она называлась Эзоти, жили там преимущественно айны и никому не было до нее дела, пока русские не начали подплывать опасно близко. Так вот. В одном из павильонов улицы Тануки-стрит (хе-хе) Эикити купил куклу в подарок своей трехлетней сестренке Кикуко. Куколка была красивой, в кимоно и с прической окаппа (по-нашему "под горшок"), и сестренке она сразу же ужасно понравилась.Кикуко везде ходила со своей новой игрушкой и даже брала ее в постель по ночам.Но следующей зимой во всем мире разыгралась эпидемия испанского гриппа. От нее погибло 400 000 японцев - и 24-го января 1919 года Кикуко стала одной из них.Подавленная горем семья, по обычаю, поставила урну с прахом дочери на семейный алгарь, а брат Эикити положил рядом с урной любимую куклу девочки. У многих японцев в доме и по сей день есть семейные алтари, посвященные ушедшим членам семьи. С ними принято общаться - ставить свечки, читать молитвы и т.п.И спустя некоторое время семья Судзуки заметила, что прическа куклы изменилась! Волосы, которые были пострижены до подбородка, опустились до плеч. Судя по записке, оставленной Эикити храму (подробнее о ней ниже), члены семьи не очень удивились - они поняли, что душа девочки переселилась в куклу. Ее прозвали Окику в честь безвременно ушедшей девочки.Волосы продолжали потихоньку расти, а жизнь шла своим чередом. Через какое-то время умерли отец и мать Эикити, а в 1938 году его призвали в имперскую армию отправляться защищать Сахалин от голубоглазых соломенноголовых демонов (наших с вами дедушек и прадедушек). Эикити принес урны с прахом членов семьи в местный храм Маннэндзи и оставил настоятелю записку: "Прошу позаботиться о кукле тоже. Я купил ее 15-го августа в Саппоро в подарок младшей сестре. Сестра была счастлива и играла с ней каждый день, но, к несчастью, умерла от гриппа в январе. После кремации мы поставили эту такую важную для сестры куклу рядом с ее прахом - и, день за днем читая молитвы, перестали ее замечать. А через некоторое время поняли, что у куклы отрасли волосы. Прошу позаботиться о ней."История умалчивает о его военных годах, но, чудом избежав пленения и сибирских лагерей, после разгрома Японии он вернулся в родной город и первым делом заглянул в храм Маннэндзи - и не был разочарован. Волосы отрасли аж до талии куклы. Эикити попросил поменять кукле кимоно и немного подстричь для опрятности.Он также попросил храм не давать куклу разного рода исследователям, но не был против того, чтобы отрезанные кончики волос отправили на факультет медицины университета Саппоро. Там подтвердили, что это человеческие (детские) волосы.После этого несколько десятилетий волосы продолжали стабильно расти, и каждый год в марте в храме проводили церемонию подстрижки волос куклы Окику.В последние годы, судя по всему, рост волос замедлился, но у куклы начал открываться рот.. Если прийти в Маннэндзи в наши дни, можно позвонить в домофон храма, чтобы попросить нынешнего настоятеля показать куклу. Рядом с ней стоит фотография с тех времен, когда ее только принесли в храм - изменения очень заметны. К сожалению, фотографировать нельзя - настоятель говорит, что Окику этого не любит.Но. я думаю. рассказ был бы неполным без фотографии настоящей куклы! На просторах интернета нашлась пара передающих атмосферу фоток.В наши дни Окику выглядит примерно вот так:Автор - trivix.

Ключевые слова: Япония кукла сестрёнка храм волосы

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