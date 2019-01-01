Случай в тайге

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:52

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 43 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 15:52 by

Давно меня не было на сайте, но всё таки вернулся. Кому интересно, то был я в длительном путешествии по нашей Российской тайге. В это путешествие сподвигло меня любовь ко всему новому и не известному, ну и к экстриму тоже. А так же, как любителю всего труднообъяснимого и странного, обещали мне сподвижники что я в этом мероприятии уж точно не разочаруюсь. И на самом деле не разочаровался....История первая: "Пропажа не понятная"Встали лагерем. Нас 14 человек. Все бывалые ходаки. До ближайшего населённого пункта 40 км. Неподалёку была заброшенная деревенька, коих по нашей стране не счесть, где-то в километрах в пяти. Заброшена она была лет где-то с 90-х годов после пожара. Её то мы и намерялись на следующий день исследовать.Но не получилось. По утренней побудке не досчитались одного человека. Андрюха-повар. Адекватный не пьющий и не курящий парень. Начали искать. Нашли. Сначала трусы с носами метрах в 70-и от лагеря, потом майку со штанами метрах в 100, потом куртку с телефоном. Кроссовки его в палатке остались. Естественно ментов вызвали...Андрюху так и не нашли и до сих пор ищут. Но самое интересное, что вся его одежда, которую нашли, как бы по краям обуглена была...

Ключевые слова: Тайга Андрюха одежда авторская история

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