Как Ангел Смерти забирает души людей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:55 by

Однажды с Ангелом Смерти столкнулась женщина по имени Джоан Рейслинг, которая работала тогда в хосписе - приюте для безнадежно больных и умирающих людей. Среди всех пациентов хосписа, у Джоан сложилась особая связь с одним мужчиной, с которым она проводила больше всего времени:"Мне проводили много времени в беседах о духовных вещах в те часы, когда боль отпускала его, и ему становилось немного легче. Он пробыл у нас 4 месяца. В то самое утро я, как обычно, вошла в его комнату, чтобы поднять жалюзи, он всегда об этом просил и хотел видеть солнечный свет.Но когда я уже подошла к окну, я вдруг заметила хрупкую женскую фигуру, которая сидела на кровати пациента. А потом услышала ее голос: "Пожалуйста, оставьте жалюзи закрытыми". Голос оказался неожиданно низким для такой худой женщины, а потом я увидела ее лицо.При бледном свете комнатной лампы, это лицо с одной стороны казалось почти нормальным, за исключением сильно впалой глазницы и выпирающей скулы, но другая его сторона была такой истощенной, буквально кость обтянутая кожей.Я застыла на месте от охватившего меня страха, а эта "женщина" положила свою руку на грудь пациента, в район сердца, и он открыл глаза. Увидев меня, он улыбнулся и сказал: "Доброе утро, Джоан", - но потом он заметил "женщину", и его улыбка стала еще шире."Женщина" наклонилась и поцеловала его, а потом убрала свою руку с его груди. Пациент снова посмотрел на меня и уже с большим трудом произнес слова: "Разве она не прекрасна... как кто-то может бояться смерти?" На моих глазах после этого навернулись слезы, и я очень хотела подбежать к нему, но я не могла ничего сделать, меня словно парализовало. Я могла лишь стоять и смотреть.Все это было так странно, я своими глазами видела, как его жизнь утекает в "женщину" через кончики ее пальцев. И тут погас и запищал сердечный монитор. Я снова могла двигаться и побежала в коридор за помощью, а когда мы через несколько секунд вернулись, в комнате уже не было "женщины". Мой пациент лежал мертвым".Похожая история была рассказана очевидцем Дональдом Броусардом из Пенсаколы, штат Флорида. Его 30-летняя жена несколько лет сражалась с раком, но эту битву проиграла.В тот вечер он сидел дома возле ее постели в темной комнате и держал в руках ее худенькую, истощенную и почти невесомую ладонь. К тому моменту его жена уже была в таком состоянии, что уже никого не узнавала, и разум почти покинул ее. Дональд понимал, что счет идет уже на дни, если не на часы."За прошедшую неделю она уже не узнавала меня и не реагировала на окружающих людей из-за сильнейших лекарств, что ей давали. И вдруг что-то случилось, ее взгляд стал осмысленным, и она с интересом смотрела на что-то в изножье своей кровати. И я, продолжая держать в руках ее руку, тоже увидел это!Сначала это было просто огромным темным сгустком, который быстро приобрел форму человеческой фигуры. В этот момент в комнате стало куда холоднее и даже стало труднее дышать, словно из комнаты вытянуло почти весь кислород. Моя жена повернулась ко мне и произнесла напряженным шепотом: "Он пришел за мной, Донни. Я хочу пойти... Пора тебе отпустить меня".Я не хотел отпускать ее руку и я заплакал, а она умоляюще смотрела на меня. Тогда я, наконец, решился и поцеловал ее, а потом отошел от кровати. Тогда эта темная фигура встала на другую сторону кровати, и жена коснулась ее рукой.Когда моя жена умирала, эта фигура засветилась синеватым туманным ореолом и, чем слабее она становилась, тем ярче было свечение. Жена уже, кажется, не ощущала боли, ее руки обмякли, глаза были широко раскрыты и смотрели прямо на эту темную фигуру. А потом фигура словно распылилась на миллионы крошечных точечек, и они слились с темнотой в углах комнаты.Моя жена лежала на кровати уже мертвая, и она выглядела счастливой, она улыбалась. Теперь я знал, что Смерти не надо бояться, что это не безжалостная садистка-убийца. Люди не понимают роль Смерти в жизни человека, она не ворует у вас жизнь, она избавляет вас от тяжести вашего изношенного плотского тела, вашей одноразовой оболочки".Житель Нью-Йорка, Карл ДеПенсио, живет на 8 этаже дома, который стоит так близко к другому дому, что до окна его соседа напротив расстояние всего 2,5 метра. Однажды летним вечером Карл сидел в своей комнате и читал книгу, когда внезапно ощутил, что все звуки вокруг него замерли, и стало необычайно тихо.Пропали даже звуки пения птиц и вечерний стрекот сверчков, а движение машин на дороге рядом стало совсем беззвучным. А потом в этой оглушающей тишине Карл услышал низкий звук, похожий на отдаленное биение сердца, после чего сильный порыв ветра дунул в его окно и уронил стоящую на нем лампу:"Я услышал звук, похожий на хлопанье больших крыльев, а когда выглянул в окно, в нос мне ударил сильный запах мокрой земли и умирающих гниющих растений. А на подоконнике окна соседа напротив я с удивлением увидел большую темную тень, которая заглядывала внутрь его комнаты.Окно открылось, и эта тень заплыла в его комнату, и звук биения сердца стал таким громким, что стучал словно в моей голове, и от него моя голова заболела. Потом я увидел в комнате соседа вспышку синего света, и тут же звук сердцебиения прекратился.Я вдруг ощутил себя очень странно и подавленно, словно весь кислород исчез из воздуха, после чего бессильно упал на диван. Тут же в окно со свистом ворвался свежий ветер, но тут же снова исчез, и после этого все звуки вернулись на свое место.Когда я, наконец, поднялся и снова выглянул в окно, я увидел, что в комнате соседа ходят люди и включен свет. Я закричал им, все ли у них в порядке, и они ответили, что умер их отец. Потом я побежал в их квартиру, чтобы помочь им с разными делами.Позже я часто спрашивал себя, что это было такое, и почему я видел это, ведь я даже не являюсь родственником этого человека. Почему я был к этому причастен?"Автор - paranormal-news.ru.

Ключевые слова: Ангел Смерти сверхъестественное душа загробный мир

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