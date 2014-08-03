Сара Бернар. Романтика Смерти

Сделано_в_СССР Просмотров: 107 Комментарии: 5 +5 Вчера, 18:26 by

Блистательная актриса Сара Бернар не соответствовала канонам красоты второй половины 19 века – эпохи буржуазии, когда в моде были румяные пышнотелые дамы. Злые языки называли актрису «тощей», «костлявой», «отполированный скелет». Поклонников не беспокоило мнение ценителей, актерской игрой и умелым эпатажем Сара Бернар сделала свой облик эталоном романтизма, у нее появилось немало подражателей. Актриса воплотила на сцене и в жизни романтику смерти, которая была популярна в литературе 19 века.Актриса, поддерживая слухи, сфотографировалась в гробу для открыток.- писала Сара Бернар. Говорили, что Сара Бернар спит в гробу, разучивает в нем роли и предается любовным играм. Любовников, которых пугает это пристрастие, Сара Бернар выставляет за дверь навсегда.Ее сценический образ «Дамы с камелиями» Маргариты Готье – хрупкой молодой дамы, умирающей от чахотки, очаровал публику. Юные романтичные мадемуазель стараясь придать себе подобный томный облик, пудрились добела и морили себя голодом. Особой романтической фантазией было – умереть на руках возлюбленного. Умереть красиво, как Сара Бернар на сцене.Журналист Альрет Мийо писал:История с гробом началась в детстве актрисы, она тяжело заболела туберкулезом. Врачи говорили о скорой смерти девочки. Сара, смирившись с участью, уговорила мать купить ей красивый гроб.Сара Бернар выжила, и гроб стал ее своеобразным талисманом, который она возила с собой на гастроли. Спать в гробу Сара Бернар начала с детства. Писательница Франсуаза Саган объясняет, что спать в гробу девочке пришлось из-за тесноты в комнате, где постоянно гостили родственники и подруги матери, занимавшие кровать.Гуляя по Парижу около Латинского квартала внезапно я увидела дом, где родилась Сара БернарФрансуаза Саган пишет от лица Сары Бернар о сне в гробу:Сара Бернар в образе дамы с камелиямиКогда повзрослевшая Сара Бернар начала актерскую карьеру и поселилась отдельно от родни, она взяла к себе сестру Реджину, которая тяжело заболела. Квартира, которую снимала Сара, была тесной. Кровать актриса уступила больной сестре, а сама спала в гробу.Реджина скончалась от туберкулеза в возрасте 18 лет.Мрачный образ Сары Бернар привлекал внимание прессы, актриса решила воспользоваться ситуацией для внимания к своей персоне. Свою гостиную она обставила в готическом стиле со скелетами и черепами.Современник писал о своем впечатлении:Тема смерти с детства интересовала Сару Бернар. Она посещала анатомические лекции в морге и публичные казни. В спектаклях ее особенно волновала игра смерти своих персонажей.Близкие опасались за здоровье актрисы, которая говорила «Я себя покидаю». В момент игры она переживала жизнь своего персонажа.Журналист Анри де Вендель писал об игре актрисы:Дама с камелиями, знакомствоПервую славу актрисе принесла роль Маргариты Готье в произведении «Дама с камелиями», написанном Александром Дюма-сыном. Актриса сравнивала себя со своей героиней. Обе были больны туберкулезом, и в жизни Сары Бернар была похожая любовная драма. В «Даме с камелиями» классический сюжет 19 века - «бесприданница», ставшая содержанкой. Маргарита Готье отказывается от любви к знатному молодому господину по требованию его отца, она не желает запятнать репутацию и рушить будущее своего любимого. В финале героиня умирает о чахотки.Саре Бернар также пришлось расстаться с возлюбленным – голландским принцем Анри де Линем, родственники которого были против его связи с «актриской».Смерть Маргариты Готье в исполнении Сары БернарНа сцене актриса проживала жизнь героини. Особенно зрителя впечатлила сцена смерти Маргариты.Сара Бернар в роли дамы с камелиямиРусский критик А. Кугель писал о спектакле «Даме с Камелиями»:Русская поэтесса Марина Цветаева посвятила Саре Бернар свои стихи.Афиша "Дама с Камелиями", рис. Альфонс Муха.Маргарита Морено рассказывала о магическом воздействии игры Сары Бернар на публику:Афиша "Дама с камелиями"Гроб Сары Бернар стал любимой темой обсуждения в парижском свете, об этом пишет Франсуаза Саган от лица актрисы (роман "Несокрушимый смех"):Говорили, что Сару Бернар потом похоронили именно в этом гробу. По другой версии - гроб развалился и пришлось его сжечь.- (роман Франсуазы Саган "Несокрушимый смех").- писал Антон Павлович Чехов.Российский император Александр III, когда Сара Бернар согласно этикету поклонилась ему, произнес:Об этом мудром императоре очень уважительно отзывался министр Витте.В 1912 году Сара Бернар снялась в фильме «Дама с камелиями». Говорят, что после просмотра она упала в обморок. Если на сцене при помощи грима и света актрисе удавалось скрывать возраст, то в кино крупным планом она никак не была похожа на молодую даму.Фильм "Дама с Камелиями", 1912 год. Саре Бернар было 68 лет. Ужаснувшись, она хотела снять фильм с показа, но было поздно.Сниматься в новом кино актриса отказалась, а на сцене в 70 лет сыграла 13-летнюю Джульетту.- писала Анастасия Цветаева в воспоминаниях.Прожила Сара Бернар 78 лет. Несмотря на суеверные предостережения современников, она спала в гробу и убедительно играла смерть на сцене. Перед смертью актриса написала сценарий своей похоронной церемонии и лично утвердила актеров, которые должны были нести ее гроб. Дорога до кладбища была усыпана камелиями.Автор - lenarudenko.

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