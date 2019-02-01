Чернобыль: мистические факты, которые долго скрывали

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:19

зелёное яблочко Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:19 by

26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты произошла самая крупная в истории прошлого века ядерная катастрофа — взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. До сих пор это событие окутано тайнами и легендами…Бегство животных.Официально чернобыльскую катастрофу преподнесли всему миру как халатность советских атомщиков. Якобы они из-за невнимательности допустили какие-то ошибки, не сработала аварийная защита, реактор перегрелся и взорвался. Вскоре были названы и конкретные «виноватые» — директор, главный инженер, начальник реакторного цеха и прочие сотрудники рангом поменьше. Многих отправили за решетку, материалы дела засекретили. Лишь со временем, когда причастные к событиям тех дней вышли на свободу, а представители госструктур попросту умерли, в различных источниках стали появляться все новые детали ЧП.Самое интересное в открывающихся обстоятельствах не то, что власти скрыли истинное количество жертв, умолчали, в каких муках умирали брошенные на ликвидацию последствий солдаты, работавшие вообще без каких бы то ни было защитных средств, а некоторые чиновники из руководства ЧАЭС за взятки откупились от тюрьмы… Интересны мистические подробности чернобыльских событий. Например, такой факт: на момент происшествия в нескольких десятках километров от очага не осталось практически ни одного домашнего животного.Еще в начале 1986 года, жители Чернобыля, Припяти и других населенных пунктов в окрестностях стали замечать, что их питомцы ведут себя неспокойно. Спокойные домашние кошки ни с того ни с сего дичали, могли начать метаться по квартире, орать, бросаться на ноги хозяев. Собаки, которых выводили на прогулку, пытались вырваться, многие перегрызали поводки и убегали. Странно вели себя даже птицы — попугаи могли биться головой о стену.В газете «Молодь Украини» в феврале 86-го вышла небольшая заметка, в которой говорилось о странной эпидемии в городе Припять. Речь шла о необычном поведении животных, которое объяснили массовым заболеванием и рекомендовали всем владельцам питомцев обратиться к ветеринарам.В то же время, как отмечают очевидцы, столбы в городах были завешаны объявлениями о пропаже собак и кошек. Есть сведения, что из домов убежало больше тысячи животных. Что это, если не предчувствие беды, которым славятся братья наши меньшие?Портал в ад.Лидия Архангельская, представитель московского филиала «Чернобыльского союза» — организации, объединяющей ликвидаторов со всего СНГ, а в те годы — участник событий в Чернобыле, вспоминает, что за все время работы на месте катастрофы не видела ни одного представителя фауны.«Не было ни живых, ни трупов. Даже воронье не кружило, — рассказывает Лидия. — Конечно, все это наводило ужас. Хотя вообще у нас страха не было. Для нас, молодых, поездка в Чернобыль была приключением, мы не осознавали, что здоровью может быть нанесен вред, мы вообще не знали, что такое радиация — с ней и ее последствиями мы ознакомились лишь спустя годы. А тогда… Помню, вечерами ложились спать в восьмиместных номерах и перед сном строили догадки, что же случилось на АЭС на самом деле. Как-то никто не верил, что наши ученые что-то напортачили. Версии были разные, иногда — самые невероятные. Говорили, к примеру, что ученые открыли вход в ад, и из преисподней на землю явилось зло… Некоторые местные рассказывали, что на следующий день после катастрофы будто бы видели на небе лик дьявола, который смотрел свысока и смеялся…»Многие местные жители, в разговорах с приехавшими на помощь со всего Союза ликвидаторами, рассказывали и о странных объектах в небе, похожих на летающие тарелки. Так, известный советский уфолог Владимир Ажажа в свое время был убежден, что без инопланетян в Чернобыле не обошлось. Вот только что они там делали: устроили ли катастрофу или, наоборот, помогали ее предотвратить — он так и не разузнал. В одном из своих последних интервью (а он скончался в 2009 году) Ажажа сказал:«Я лично опросил больше сотни человек, которые видели НЛО и накануне произошедшего в Чернобыле, и в ночь катастрофы, и даже недели спустя. Могу заверить — они говорили правду, потому что люди, которые не знали друг друга, жили в разных городах за десятки километров друг от друга, описывали совершенно идентичные корабли инопланетян. Всего в зоне ЧАЭС наблюдали четыре вида неопознанных летающих объектов. Это традиционные «тарелки» дискообразной формы с куполом сверху, сигары, светящие и постоянно меняющие окрас шары и «треугольники». Какова их миссия — это загадка всей моей жизни. Но мне хочется верить, что инопланетный разум все же пришел нам на помощь». Независимо от Ажажи свое расследование участия НЛО в чернобыльском инциденте проводил еще один уфолог — известный украинский ученый из Гостомеля - Валерий Кратохвиль, собравший и проанализировавший свидетельские показания очевидцев в книге «НЛО — машина времени».Кратохвилю удалось разыскать человека, поднятого по тревоге в ту трагическую ночь — Михаила Андреевича Варицкого, старшего дозиметриста УДК (управления дозиметрического контроля) Чернобыля, работающего и живущего там с самого начала строительства ЧАЭС. Он рассказал уфологу, что в ночь ЧП с группой дозиметристов выехал по срочному вызову к четвертому энергоблоку. На подъезде, увидев, как полыхает реактор развороченного взрывом блока, и почувствовав «жжение лица», специалисты, понимая угрозу облучения, решили отказаться от немедленного выполнения задания и вернуться на базу за средствами защиты. Но как только они начали разворачивать свой автомобиль — ГАЗ-51, «…увидели медленно проплывающий в небе ярко-латунного цвета огненный шар. Он был диаметром 6-8 метров и завис на расстоянии приблизительно 300 метров от реактора четвертого блока. Все это длилось где-то три минуты… Шар неожиданно побледнел, стал едва заметен, медленно уплыл на северо-запад, в сторону Белоруссии. Что самое интересное: когда мы разворачивались, приборы показывали радиацию 3000 миллирентген/час, а после пролета НЛО — 800 миллирентген/час. Научно объяснить это невозможно».Но настоящий бум НЛО случился после 1986 года — как над Чернобылем, так и над территориями, оказавшимися зараженными радиацией (прилегающие районы Белоруссии, Брянщина и, конечно, Киев). Согласно отчетным документам Комиссии по аномальным явлениям при украинском отделении НТО радиоэлектроники и связи им. А. С. Попова, от 1990 года, в течение 4 лет после происшествия было зарегистрировано больше 8 тысяч наблюдений НЛО. Больше всего — над рекой Припять, над озером Радуга (в черте Киева), в районе Белой Церкви, сел Яблуновка и Бродянка и над Голосеевским лесом.Послание от Теслы.Еще один любопытный факт, связанный с Чернобылем, не дает покоя мистикам уже много лет. Дело все в том, что ровно за 25 минут до взрыва, когда еще ничего не случилось, сейсмические станции, разбросанные по всему земному шару, зафиксировали мощную сейсмическую волну. На сегодня существуют записи десятков приборов, установленных, например, в Германии, в Израиле и даже в Канаде, которые сообщили о происшествии до его начала!Конечно, можно вновь подхватить слух, связанный с посланием из ада — нечто вырвалось из недр земли, вот и потрясло ее порядочно. Но гораздо более здравой выглядит другая версия. Так, по мнению одного из исследователей произошедшего ученого Петра Войцеховского, взрыв — результат испытания американцами секретного оружия. «Взрыв идет не от сатаны, а от Николы Теслы, - предполагал Войцеховский. — Он проводил эксперименты по передаче ударной силы на расстояние; возможно, кто-то из его последователей повторил эксперимент. А почему для него выбрали именно атомную электростанцию? Ну так это всегда интереснее и резонанснее, чем просто устроить хлопок в тайге. К тому же до США радиация вряд ли бы добралась, а то, что накроет пол-Европы, - да и бог с ней».Кстати, экономисты говорят, что единственной страной, которая выиграла от случившегося в Чернобыле, стала… Америка. После взрыва по всей Европе были законсервированы работы по строительству нескольких сотен АЭС (только в Германии закрыли 14 строек). Вся Европа, начавшая отказываться от АЭС, стала переходить на нефть, которая взлетела в цене. За один год после катастрофы бюджет США увеличился на 37 миллиардов(!) долларов. Так, может, это была спланированная диверсия? Необъявленная война с использованием секретного оружия?Это судьба.Как известно, все значимые для истории события всегда кем-нибудь да были предсказаны. Причем речь не о доморощенных экстрасенсах и ясновидцах. Историки, эзотерики и ученые в один голос твердят, что чернобыльские события описаны еще в Библии, а значит, избежать их было невозможно, и вину за них возложить не на кого, кроме как на саму судьбу.Пророческим считается фрагмент в «Откровении св. Иоанна Богослова»:«…и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде Полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки…» (Отк. 8; 10). Дело в том, что «полынь» по-украински как раз и будет — «чернобыль».Конечно же, не мог не сказать о грядущей катастрофе и великий Нострадамус: «Лик сфинкса откроют на Красной планете, что многие беды народам несла. Через 13 лет прибудет комета, и пять новых бедствий уносят людей». «Лик сфинкса» открыл американский космический корабль «Викинг» на поверхности Марса в 1973 году, а спустя 13 лет — в 1986-м — к Земле приблизилась комета Галлея, спустя 2 недели после максимального сближения с Землей, произошла авария на 4-м блоке АЭС в Чернобыле. Видимо, это и было одно из «пяти новых бедствий», которые, как предсказывал Нострадамус, унесут людей. Однако самое удивительное пророчество — фильм Андрея Тарковского «Сталкер», снятый по сценарию братьев Стругацких. Одна из причин возникновения «Зоны» по сценарию — авария в четвертом бункере. И это за шесть лет до реального взрыва в четвертом блоке ядерного реактора и возникновения 30-километровой «зоны отчуждения».Существует еще одна легенда о Чернобыле, связанная с кино. По словам некоторых работников станции, за несколько дней до аварии они видели в небе человека с гигантскими крыльями. Его же будто бы наблюдали поверх пламени пожара, разгоревшегося после взрыва. Под впечатлением от этих историй режиссер Марк Пеллингтон снял фильм «Человек-мотылек». Если верить ленте, «человек-мотылек» предупреждает людей о предстоящих катастрофах. В титрах к фильму указано, что он основан на реальных событиях – по рассказам очевидцев, выживших в Чернобыле.Автор - Stivenson.

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