Суадамы - загадочные "люди воды"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 115 Комментарии: 1 +5 Вчера, 12:18 by

Мировой океан занимает две трети пространства нашей планеты и до сих пор остается для человечества малоизученной средой. В легендах и мифах многих народов есть упоминания о существах, которые способны жить под водой и при этом обладают разумом. Многие жители прибрежного Каспия, например, уверены в том, что в их акватории обитают «водяные люди», или "люди воды". И эта уверенность находит подтверждение в рассказах рабочих каспийских нефтяных промыслов.Летом 2002 года азербайджанский предприниматель Рустам Каримов плыл по Каспию на своей яхте, вместе с приглашенными им на борт греческими компаньонами. Ближе к ночи ветер стих и, идущая под парусами яхта легла в дрейф. Дизель запускать не стали. Хозяин яхты и гости продолжили праздновать. Отмечали день рождения Рустама Каримова и члены команды, состоящей из греков. Правда, они веселились, находясь в своем кубрике. Лежащей в дрейфе яхтой управлял только один вахтенный рулевой.За кормой качался на воде привязанный к яхте длинным тросом яхтенный тузик. Вышедший на корму покурить матрос, заметил сидящие в тузике человеческие силуэты. Силуэтов было два. Матрос решил выяснить, кто и с какой целью находится в лодке. И вместе с вахтенным, развернув в сторону тузика ходовой прожектор, включил его. Как только луч прожектора осветил сидящих в лодке, они немедленно прыгнули в воду. Сколько ни водили моряки лучом прожектора по водной глади, пловцов им обнаружить не удалось.Вахтенный матрос включил сирену. Все находившиеся на борту высыпали на палубу. Тузик подняли на борт. На дне лодки обнаружили воду и кучу водорослей, в которых шевелились две приличного размеры рыбины. Похоже было на то, что находившиеся в лодке существа собирались утолить аппетит свежей рыбой, а проявившие любопытство моряки их спугнули.Рустам стал объяснять грекам, что в лодке могли находиться суадамы – обитающие под водой разумные существа, о которых упоминается в легендах жителей каспийской акватории. В разговор вступил грек-капитан, поведав, что слышал от отца рассказ о том, как тот вместе с другими рыбаками пытался освободить попавшего в сети «водяного человека». Случай произошел в Адриатическом море. Не поняв добрых намерений рыбаков, испуганный «водяной человек» отчаянно отбивался, в результате чего ранил одного из рыбаков предметом, похожим на короткое копье с костяным наконечником...В восьмидесятых годах прошлого века каспийские нефтяники неоднократно сообщали о встречах с загадочными подводными существами. В то время нефтяные эстакады по мелководью уходили далеко в море. На расстоянии 50 километров от берега находился целый жилой городок нефтяников с домами, магазинами, барами и клубом.Как-то утром, трудившийся на буровой вышке рабочий, возвращаясь после смены в общежитие, заметил сидящую на корточках человеческую фигуру. Одежды на сидящем не было, а его лицо скрывал электрический щит, рядом с которым он сидел. Испугавшись странного «мужика», рабочий перешел на другую сторону эстакады и стал осторожно продвигаться вперед. Когда до существа оставалось около 10 метров, оно прыгнуло в воду. Высота эстакады составляет примерно 15 метров. Пролетев их по воздуху, «мужик» исчез под водой.Придя в общежитие, рабочий рассказал товарищам о встрече со странным существом. Сразу же выяснилось, что и другим нефтяникам приходилось сталкиваться с подобным.В одном из рассказов о необъяснимых явлениях, описан случай, произошедший не так давно с молодой парой. Молодые люди уединились на пляже, чтобы заняться любовью. Отдавшись чувствам, они не заметили, как из воды появились три обнаженные человеческие фигуры и склонились над влюбленными, пытаясь понять, чем занимаются сухопутные особи.Увидев рядом странных существ, появившихся не в самый подходящий момент, девушка истошно закричала и испуганные криком суадамы мгновенно скрылись под водой. Молодой человек в результате этой встречи попал в психиатрическую лечебницу и длительное время находился там на лечении.Рассказывают о «водяных людях» и жители Карелии: в 20-х годах прошлого века в небе над деревней Шушнаволок (Карелия) появилось цилиндрическое тело размером около 10 метров. Небесное тело теряло высоту, оставляя за собой шлейф дыма и пламени. Пробив лед озера Ведлоозера, объект исчез под водой. А через некоторое время местные жители стали сталкиваться на берегу озера со странными существами, рост которых был немногим больше метра. Существа имели тонкие и длинные руки и ноги, и большую голову. При появлении людей они мгновенно ныряли в воду.Известны случаи контактов с «водяными людьми» и на крымском побережье Черного моря. И видели там люди не хвостатых русалок, а особей мужского пола, имевших и руки, и ноги.Встречаясь с людьми во многих местах нашей планеты, осторожные и пугливые существа до сих пор остаются загадкой для человечества, и эту загадку еще предстоит разгадать. Вполне вероятно, что в Мировом океане может существовать высокоразвитая подводная цивилизация, с представителями которой человечеству иногда приходится сталкиваться.Автор - Михаил Осташевский.

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