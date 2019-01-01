Синь-камень

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:23

Шерри Просмотров: 52 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:23 by

Рядом с городом Переславль-Залесский на Плещеевом озере начал выходить из земли и двигаться огромный 12-тонный валун — культовое место поклонения язычников, легендарный Синь-камень, проклятый церковью в средние века.Валун служил капищем финских племен, живших в этих местах до IX века. Ему приносили жертвы, поклонялись, чтили. Считали, что в камне живет дух какого-то могущественного бога. Потом пришли славяне — тоже язычники, и поклонение продолжилось. Вот что говорит Валерий Чудинов, академик РАЕН, председатель комиссии РАН: «Не так давно на Синь-камне были обнаружены следы славянских рун (ими пользовались до того, как кириллица вошла в обиход). Нам удалось расшифровать надписи. Одна из них: Перунов камень. Не вызывает сомнений, что он был посвящен одному из самых главных языческих богов в пантеоне древней русской религии».Десять лет назад здесь работала группа исследователей. «Мелкозернистый кварцевый биотитовый сланец» — дали Синему камню оценку геологи. Свой цвет он приобретает только солнечным утром, когда, влажный от росы, отражает небо. В лунные ночи оттенок скорее фиолетовый. Еще парадокс: «На одном его краю — совершенно нормальная радиационная ситуация — около 0,14 микрорентген в час, на другом — в несколько раз выше». Вывод экспедиции несколько туманен: «Глыба находится на пересечении неких “энергетических” силовых линий — оттого и движется». Само перемещение, увы, тогда не было зафиксировано. Так же как не объяснено, почему он никогда не покрывается снегом и иногда светится по ночам.И вот впервые получены достоверные факты «блуждания» камня. Но не исследователями, а кинематографистами. Продюсер компании “Гипо-Теза” Александр Волков рассказывает:- Мы осенью и в начале зимы снимали фильм о необычных явлениях природы, которые происходят вокруг Плещеева озера. В один из первых дней попробовали зафиксировать на пленку древние надписи на камне. Не получилось. Они видны только с определенной точки, только утром и только при ярком солнечном свете. Чтобы не потерять ракурс, пометили колышками места, в которые упиралась тренога видеокамеры. Когда через две недели вернулись, обнаружили, что камень “отполз” сантиметров на восемь! Стало интересно. Продолжили замеры. За три с половиной месяца нашей работы Валун продвинулся более чем на 40 см, и приподнялся на 4-5 сантиметров!- А что говорят местные жители?- Они просто этого не замечают. Каждый день ходят мимо, сантиметр туда, два обратно (смеется). Вы обратите внимание, когда фонарный столб у вашего подъезда постепенно сместится за полгода сантиметров на пятьдесят?- Слишком много эзотерических загадок для нашего просвещенного техногенного века…- Я не мистик. Но… Когда мы собрали вместе все аномалии, которые происходят в округе (шаровые молнии, свечения, необычные представители животного мира, которых встречали в округе), стало понятно, что у них, скорее всего — одна общая причина. Возможно, Синь-камень — частица какой-то глобальной экосистемы, о которой мы пока ничего не знаем. И то, что он лежит не на своем месте, приводит к появлению «чудес» в округе. Поэтому Синь-камень и двигается, чтобы занять отведенное ему природой место.- В таких случаях принято спрашивать: «Так что же ожидать от «знамения»? Катастрофы, наводнения, революции?- Не думаю. По-моему, его движение — это путь к гармонии.Автор - неизвестен.

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