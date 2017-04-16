Как я инкуба вызывала

spiritual Просмотров: 353 Комментарии: 7 0 Сегодня, 14:24 by

Всем привет. С вами Ирина. Мне 14 лет.Один раз решила вызвать ночью инкуба. Ну, кто не знает, инкуб (суккуб) - демоническая сущность похоти и разврата. Мне ж просто стало интересно.В 12 часов ночи села я на кровати и стала напевать заклинание. Оно, кажется, на латыни. Не знаю зачем, но я ещё достала карманное зеркальце и открыла его. Потом вообще к великому князю ада Асмодею взывать стала. Просидела долго. Может, час.И тут холод. Повеяло холодом. Тут уже не смешно. Я ж начала плести всякую чушь: «Я не боюсь тебя, тварюка, да я тебя к Дашке приворожу!» И в таком роде.И тут голос за моей спиной:– Что ты тут раскудахталась?Я чуть в обморок не упала.Чёрная тень стояла возле кровати.Голос был мужской, красивый, словно бархатный.Дальше пошла грызня. Поругались. Я угрожала вороженьем. Демон смертью.Потом я спросила, кто он. Асмодей. Ёлки-палки. И только потом поняла, что от него веет смертью и холодом.Уже боясь, продолжала разговор. Болтали ни о чем. И я успокоилась. Он мне ничего не сделал и спокойно исчез, когда я попросила. На вопрос: «Почему вы меня не убили?» он ответил: «Ты меня позабавила. Ещё свидимся».Я спала сладко той ночью.Я потом ещё пробовала его вызывать, но он не пришёл. А мне грустно было. Все-таки не каждому выпадает шанс поболтать с таким сильным демоном и остаться в живых.

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