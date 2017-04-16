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Страшилки

Как я инкуба вызывала

Всем привет. С вами Ирина. Мне 14 лет.
Один раз решила вызвать ночью инкуба. Ну, кто не знает, инкуб (суккуб) - демоническая сущность похоти и разврата. Мне ж просто стало интересно.
В 12 часов ночи села я на кровати и стала напевать заклинание. Оно, кажется, на латыни. Не знаю зачем, но я ещё достала карманное зеркальце и открыла его. Потом вообще к великому князю ада Асмодею взывать стала. Просидела долго. Может, час.
И тут холод. Повеяло холодом. Тут уже не смешно. Я ж начала плести всякую чушь: «Я не боюсь тебя, тварюка, да я тебя к Дашке приворожу!» И в таком роде.
И тут голос за моей спиной:
– Что ты тут раскудахталась?
Я чуть в обморок не упала.
Чёрная тень стояла возле кровати.
Голос был мужской, красивый, словно бархатный.
Дальше пошла грызня. Поругались. Я угрожала вороженьем. Демон смертью.
Потом я спросила, кто он. Асмодей. Ёлки-палки. И только потом поняла, что от него веет смертью и холодом.
Уже боясь, продолжала разговор. Болтали ни о чем. И я успокоилась. Он мне ничего не сделал и спокойно исчез, когда я попросила. На вопрос: «Почему вы меня не убили?» он ответил: «Ты меня позабавила. Ещё свидимся».
Я спала сладко той ночью.
Я потом ещё пробовала его вызывать, но он не пришёл. А мне грустно было. Все-таки не каждому выпадает шанс поболтать с таким сильным демоном и остаться в живых.
Сегодня, 14:24 by spiritualПросмотров: 353Комментарии: 7
0

Ключевые слова: Инкуб сущность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Игорь Игоревич Алкоголиков
Сегодня, 15:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Шедевр,пиши еще

Шедевр,пиши еще
Зарегистрирован: 16.04.2017
#2 написал: devilltotheday
Сегодня, 15:36
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Репутация: (235|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 419
Даже не знаю что меня поразило больше: столь жизненная ситуация или то что ребенок сечет в демонологии.
Думаю и то и другое. Похоже на правду. Следующие публикации покажут, что да как. Автор и будьте добры повествовать о сделке и то что являлось платой, иначе бы от Вас сущь не ушел. Или он не ушел?
P.S. +
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 15:50
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 546
Вот мОлодежь, в 14 лет-демона похоти))))) шедеврально
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:57
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
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ничего не короткий
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#5 написал: spiritual
Сегодня, 18:33
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3
Цитата: devilltotheday
Даже не знаю что меня поразило больше: столь жизненная ситуация или то что ребенок сечет в демонологии.
Думаю и то и другое. Похоже на правду. Следующие публикации покажут, что да как. Автор и будьте добры повествовать о сделке и то что являлось платой, иначе бы от Вас сущь не ушел. Или он не ушел?
P.S. +

Возможно ещё прийдет. А я не ребёнок. С паспортом уже) но как мама говорит"мозгов хватает". А демонология немного заинтересовала давно. Также как и все, связанное с церковью. (Баланс)
Странно, но зделки не было. Тупо я его материла так как никогда не матюкалась! А мне в ответ огрызались и угрожали. Только поняв с кем я разговаривают, я заткнулась.
А вот надолго ли меня оставили – неизвестно. Тем не менее ещё одна добрая гадость у меня есть про запас) да и я пробовала освоить магию(тайно от всех). Ну что сказать?! Главное верить, что сможкшь. Я ему в следующий раз мордашку то подпорчу!напугал блин дракона огнём.

Цитата: Tigger power
Вот мОлодежь, в 14 лет-демона похоти))))) шедеврально

Ну скучно юной ведьме( мама снает толк в этом. А не рассказывает). Да и паспорт есть))) наверное я перечитала русское фэнтэзи. Но ведь я не собиралась с ним того?! Вообще чисто поржать, наверное. Ну взбрело в голову, с кем не бываееет
Зарегистрирован: 19.04.2017
#6 написал: Karl Georglin
Сегодня, 20:48
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И у тя еще 4 такие же работы на модерации?
Зарегистрирован: 25.10.2016
#7 написал: kusi
Сегодня, 21:27
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1621|0)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 285
Жаль что вместо инкуба здравый смысл не вызвали ....(второй предпочтительней)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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