Необъяснимое на войне

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:21 by

В жизни всегда есть место таинственному и необъяснимому. Порой загадочные вещи случались и на войне, в том числе и на Великой Отечественной войне.Предчувствие солдата.Рассказы о проявлениях непознанного, в советское время, мягко говоря, не приветствовались. Оно и понятно. СССР считался атеистическим государством, и борьба с «религиозным дурманом» велась бескомпромиссно. Поэтому в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной — никакого намека на мистику. Единственное, о чем отваживались упоминать — всевозможные предчувствия. Например, рассказывалось о солдате, который вдруг стал задумчив, плохо спал, попрощался с друзьями, а на следующий день его убили. Часто на войне встречается и такое, когда фронтовик, вспоминая о пережитом, искренне удивлялся. Мол, сидел себе спокойно в блиндаже — и вдруг, словно кто-то приказал: «Уходи отсюда!» Ну, он и послушал. И не успел пройти и нескольких десятков шагов, как в блиндаж попала бомба или снаряд.Прямое попадание в блиндаж.О чем-то подобном рассказывал Яков Иосифович Пришутов, уроженец села Русская Буйловка Павловского уезда Воронежской губернии. В 1944 году, во время освобождения Белоруссии, он служил в 1183-м стрелковом полку 356-й стрелковой дивизии. Однажды, продвигаясь с боями вперед, наши части остановились на постой в двухэтажном доме. Естественно, всех разместить там было невозможно. На первом этаже расположились различные штабные службы, а на втором четверо саперов мудрили над немецкой противотанковой миной. Яков Иосифович вспоминал, что постоял рядом с ними, перекинулся парой слов. Хотя будучи командиром отделения автоматчиков, ничего в разминировании и не смыслил. Но интересно же! И тут его словно что-то толкнуло. Пришутов, не мешкая, спустился по лестнице и вышел во двор. Не успел он отойти на безопасное расстояние, как сзади раздался оглушительный взрыв. Фантастическое везение. Еще более фантастическим везением на войне обладал бывший председатель Петропавловского сельского совета (село Петропавловка Лискинского района Воронежской области) Григорий Тихонович Турусов. Таких на фронте частенько называли заговоренными. Достаточно взглянуть на странички его фронтовых дневников, которые сделал достоянием широкой общественности известный павловский краевед Павел Андрианович Вислогузов. Возьмем записи лишь за три месяца — с февраля по апрель 1944 года, когда капитан Турусов находился в должности заместителя командира батальона 56-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии.На войне Противопехотная мина — лепесток.В феврале, во время минирования переднего края, противопехотная мина взорвалась прямо в руках Григория Тихоновича. Рукавицы разнесло в клочья, но руки остались целы. И ни малейшего пореза! Месяц спустя он трижды за день попадал под авианалет. Бомбы ложились рядом, но наш герой опять не пострадал. 12 апреля, когда батальон находился в обороне за железнодорожной насыпью, от огня противника погиб один сослуживец, другой получил рану в живот, а стоявший с ними Турусов… остался цел и невредим. 25 апреля 1944 года немецкий снаряд угодил прямо в КП. Были ранены комбат, парторг и начальник штаба, а Григорий Тихонович не получил ни единой царапины. Последний случай побудил его, человека партийного, сделать в дневнике красноречивую пометку: «Какое-то чудо витает вокруг меня». А вы знали об этом?Исполинский червь минхочао.Чудеса на фронте… Помимо случаев предчувствия и предвидения на войне, большой популярностью в солдатской среде пользовались истории и о «знающих людях». По жанру все они относятся к быличкам — рассказам о встрече человека с разными проявлениями нечистой силы. И здесь хочется добрым словом помянуть иркутского фольклориста Валерия Петровича Зиновьева (1942-1983). Именно он кропотливым трудом вернул интерес общества к быличкам, угасший было в годы антирелигиозной пропаганды. В посмертном сборнике Зиновьева «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири» имеются записи, относящиеся к событиям военной поры. Одно из наиболее примечательных — свидетельство Семена Степановича Носкова 1901 года рождения, проходившего службу в 1256-м стрелковом полку 378-й стрелковой дивизии. В их части тоже был свой «знающий». Он мог повелевать змеями. По его команде те могли сползтись в одно место со всей округи, а потом обратно расползтись. Раз на переходе, для демонстрации своих способностей, он указал Носкову на проезжающих мимо, на лошадях, лейтенанта с медсестрой и сказал: «До того кустика доедут и не поедут никуда дальше». И через 50-60 метров лошади действительно встали и с места не трогались, невзирая на понукания. Лишь после того, как «знающий» разрешил, они поехали дальше.С похожим «знающим человеком» довелось столкнуться на войне и свекру П.М. Поповой, проживавшей в селе Семидесятное Хохольского района Воронежской области. Тот предсказывал судьбу сослуживцам. В частности, родственнику рассказчицы он нагадал: «А тебя, Василий, контузят». Все так и случилось (история взята из сборника «Былички и бывальщины Воронежского края»). Ну и наконец, в военное время верили в волшебную силу материнского благословения. Вот, что говорится в быличке, записанной в 1991 году в деревне Городец Осташковского района Тверской области. Якобы жил там еще до войны некий колхозный активист, одним из первых вступивший в партию. Жена его умерла, потом дочка простудилась и зачахла. Как пришла пора на войну уходить, всех мужиков родные обступили, а его и проводить некому. Тогда одна старенькая бабушка и пожалела активиста. Подошла, благословила и псалом Николая Чудотворца с собой дала. И прошел тот мужчина всю войну без единой царапины. Даже в плену уцелел. Его как будто неведомая сила поддерживала. Когда бывший активист вернулся из плена, первым делом зашел к той старушке и поблагодарил ее за благословение и заветный псалом.Проказы подземных малюток.Труднообъяснимые вещи в годы войны случались не только на фронте, но и в тылу. Здесь рассказы циркулировали в основном среди женского населения и были связаны с домовыми, бесами и подобными существами. В принципе, это легко объяснимо. Все мысли женщин были связаны с мужьями, отцами и сыновьями, а домовой издревле считался провозвестником новостей. В сборнике «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири» приводится сразу несколько быличек, записанных от Кристины Александровны Разуваевой, жительницы села Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Похоронка на ее мужа пришла зимой 1942-го. По словам женщины, домовой дважды предвещал это событие. Еще до войны ночью в избе неизвестно откуда возникли двое мужчин в костюмах и белых рубашках. Полюбовавшись на новорожденного сына Кристины, они подошли к ее кровати и, встав в изголовье, начали о чем-то шушукаться. Обычно домовой очень привязан к своим постоянным хозяевам, которые из поколения в поколение жили в одном доме. Оправившись от первоначального испуга, рассказчица успела, по обычаю, мысленно спросить: «К добру или к худу?» Один из мужчин протяжно выдохнул: «Ху-у-у!» — и женщину всю окатило жаром, словно из печки-каменки. Визитеры тотчас исчезли. А наутро бабушка Кристины растолковала это происшествие так: будет у нее два мужа, и обоих она переживет. Второй раз домовой показался в виде белого зайца с черными ушками. И опять он появился, а затем пропал в закрытом изнутри доме. Точного числа женщина не запомнила, но примерно в те же самые дни, а именно 21 января, ее первый муж был убит в бою.Иная история случилась в селе Яблочном Хохольского района Воронежской области с Евдокией Семеновной Кольцовой. В годы войны в семье долго не было известий об ушедшем на фронт старшем брате рассказчицы. Она сама была тогда ребенком. Однажды ночью с чердака упало что-то лохматое, навалилось на маленькую Евдокию и принялось душить. А та из последних сил вспомнила наставления старших и спросила, к плохому или к хорошему. «К добру!» — ответил домовой и пропал. А скоро вернулся с фронта брат.Советы с того света.Наконец, в быличке, услышанной собирателями в деревне Шардомень Пинежского района Архангельской области, «хозяин дома» показался перед гревшейся у печки женщиной в виде крошечного мужичка, сказавшего, что через три дня война кончится. Она и впрямь закончилась в указанный срок.Пермский апокалипсис.В народной памяти сохранилось множество необычных природных явлений, зачастую воспринимавшихся, как знамение о начале грядущей Великой Отечественной войны. Целый цикл подобных быличек был записан в 1985-1989 годах в Пермской области студентами и сотрудниками Пермского университета. Так, в городе Ныроб Чердынского района наблюдали в небе красный шар, который становился все больше, а затем взорвался. А в окрестностях деревни Нижний Шакшер и долгие годы спустя вспоминали о небывалом нашествии представителей животного мира накануне войны. Зимой рыбы в реке было так много, что ее буквально гребли из проруби лопатами. А летом из тайги пришли полчища белок. Переплывавших Каму белок было так много, что из-за этого приходилось останавливать идущие по реке пароходы. Хватало на войне и индивидуальных свидетельств. Незадолго до начала войны, матери Т.М. Кузнецовой из города Чердынь одноименного района, ночью послышалось, будто женский голос выводил «Чудный месяц» в доме напротив военкомата. А потом песня явственно ушла на Троицкую гору и затихла. Наутро мать рассказчицы спросила у жившей в том доме женщины: «Свадьба у вас была?» «Нет, никакой музыки у нас не было», — ответила та. Это случилось зимой, а 22 июня 1941 года началась война, и призывники от военкомата пошли через Троицкую гору, а женщины по ним голосили. Конечно, можно попытаться объяснить происходящее на войне с научных позиций. Однако ясно одно — минувшая война оставила глубокий след в памяти нашего народа. И забыться ей суждено еще очень нескоро.Автор - Реставратор.

Ключевые слова: Война предчувствия предвидение чудеса

Другие, подобные истории: