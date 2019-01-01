Призраки - спасатели и убийцы

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 14:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:31 by

Почему привидения или призраки (кому как больше нравится их называть) ведут себя по-разному? Одни из них просто появляются, словно желая «поиграться» и попугать, другие – спасают людям жизнь, а третьи - становятся убийцами.Ужас на кладбищеПавел Волошин и Андрей Дорохов порядком подвыпили в соседнем селе, а потому, возвращаясь домой уже затемно, решили немного пощекотать себе нервы и завернули на кладбище. Как говорят мудрые люди, этого делать ночью да еще «под мухой» никак нельзя. Над одной из могил приятели увидели нечто светящееся, оно стало к ним приближаться. Очнулся Андрей лишь наутро в канаве возле кладбища, рядом с ним лежало тело Павла…с оторванной головой.Дорохова обвинили в убийстве друга и арестовали. Правда, эксперты удивились тому, что Волошину сначала перегрызли горло, а потом оторвали голову, причем со зверской силой. К сожалению, это не спасло Андрея от наказания, просто тюрьму ему заменили на психбольницу.Загадочное ранениеАмериканец Роберт Лорсен считал себя охотником за привидениями. В ноябре прошлого года он решил переночевать в доме, где сто лет назад преступник вырубил топором всю семью – родителей и их шестерых детей. Злодея так и не поймали. Дом с тех пор считался «неблагополучным». Утром Роберта доставили в больницу с ранением в грудь. Рана была нанесена каким-то неизвестным острым предметом. Орудия преступления так и не нашли, а сам «охотник за привидениями» ничего объяснить не мог – он совсем не помнил произошедшего.Спас племянникГенри Симсу приснился погибший во время пожара племянник Пол, который во сне призывал его проснуться. Проснувшись, мужчина и в реальности увидел привидение племянника, которое, правда, тут же растаяло. Но этого было достаточно, чтобы Генри почувствовал запах дыма, разбудил домочадцев, и все они успели вовремя выскочить из горящего дома…Неизвестный кузенОдного строителя английского города Мейдстон доставили в больницу с сильным отравлением газом: в подвале, где Лари Симпсон жил с другими рабочими, произошла утечка газа, и все, кроме Лари, отравились им насмерть.Самого Симпсона спас призрак, который буквально поднял его, швыряя в него различные вещи, и заставил таким образом выползти из подвала. Лари даже запомнил имя своего спасителя – Питер. Каково же было его удивление, когда он узнал, что это был его кузен Питер ван Дугган, который некогда жил в этом городе, но уже восемь лет как покоился на местном кладбище.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Привидения призраки кладбище горящий дом отравление

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