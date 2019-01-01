Американский аналог перевала Дятлова: Странная смерть пятерых мужчин из Юба-Сити

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:19

Marion Phauna Просмотров: 56 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:19 by

Этот странный случай многие сравнивают с Перевалом Дятлова, когда в феврале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль, на севере Свердловской области, пугающим образом погибли 9 лыжников. Это случилось в феврале 1978 года, когда пятеро близких друзей Гэри Дейл Матиас, Джек Мадруга, Джеки Хьюитт, Теодор (Тед) Вейхер и Уильям Стерлинг из города Юба-Сити (Калифорния) встретились, чтобы сыграть в баскетбол. Всем им было от 25 до 30 лет и объединяло их то, что все они имели некоторые проблемы с умственным развитием. Они познакомились друг с другом в группе поддержки.Нет, они не были тяжелыми инвалидами и вполне вписались в общество, умея себя обслуживать и обладая большинством социальных навыков. Более того, проблемы с умственным развитием не помешали Мадруге и Матиасу отслужить в армии. В тот день они встретились и поехали на университетскую баскетбольную площадку, которая находилась в 50 милях от города. Матч закончился около 10 вечера, после чего они заправились на бензозаправке, купили там же пакетики с чипсами и орешками, и поехали домой по шоссе по направлению к Юба-Сити. Это был последний раз, когда их видели живыми. До дома никто из пятерых так и не доехал, и их нигде не было. Они словно растворились с машиной в воздухе. Три дня спустя их пустой автомобиль был обнаружен на извилистой и заснеженной горной дороге в заповеднике Plumas National Forest, что было первой загадкой, так как шоссе на Юба-Сити и дорога к заповеднику находятся далеко друг от друга, и ни у кого из мужчин не было с собой теплой зимней одежды.Машина была заперта, и одно окно было открыто. Внутри машины были обнаружены пустые упаковки от чипсов и другой закуски, которую мужчины купили на бензозаправке. Сама машина была совершенно в рабочем состоянии, и почему ее бросили, также осталось неизвестным.Никто из семей пропавших не мог понять, почему они поехали по дороге в гору. Ни один из мужчин никогда не говорил о своем желании посетить заповедник. Они намеревались вернуться домой сразу после матча и нигде не задерживаться. Из-за того, что в заповеднике все было занесено снегом, было принято решение отложить поиски останков пропавших до весны. Никто уже не верил в то, что мужчин найдут живыми. Спустя 4 месяца снег на горной дороге наконец растаял, и вскоре кто-то наткнулся на жуткое зрелище — мертвое тело в пустой лесной хижине рейнджеров, в 19 милях от брошенного автомобиля. Тело было опознано как Тед Вейхер. Осмотр тела выявил целый ряд неразрешимых загадок. Труп был полностью одет, но без обуви, которой нигде не оказалось, и был обернут в восемь покрывал таким образом, что сам он никак не мог этого сделать, это явно сделал кто-то второй и, скорее всего, после смерти Теда. Также оказалось странным то, что в хижине было много топлива, в том числе баллоны с пропаном и дрова для камина, но ничего из этого не было тронуто. Еще на столе рядом с телом лежали часы, и никто из семей погибших не мог опознать, кому они принадлежат. При этом в часах не хватало деталей. У мертвеца была длинная борода, словно он отращивал ее три месяца как минимум, а умер он, как выяснилось, от голода, потеряв до этого около 100 фунтов веса! В хижине, вокруг тела, нашли разбросанные банки с военными сухпайками из запасов хижины. Некоторые были вскрытыми и съеденными, некоторые целыми, и был еще забитый такими же банками, большой ящик. Каким же образом тогда этот мужчина умудрился голодать и умереть от истощения? На следующий день, после интенсивных поисков, в 8 милях от хижины были найдены останки тел Мадруги и Стерлинга. Труп Мадруги лежал с необычно сложенными руками, и был частично съеден падальщиками, а от тела Стерлинга и вовсе остался один скелет. Спустя два дня неподалеку нашли череп и одну кость, которые принадлежали Хьюитту.Было очень сложно установить причину их смерти, и коронеры, после некоторых попыток, предположили, что оба умерли от переохлаждения. А тело Матиаса так и не нашли. Любопытно однако, что его туфли были найдены в домике. Вопросам не было числа. Что случилось с этими людьми? Почему они пошли в горы? Почему бросили рабочий автомобиль? Почему пошли за 19 миль в лес, и что случилось после того, как они нашли хижину? Почему они не использовали ничего для того, чтобы обогреться и каким образом, при наличии больших запасов еды, Тед Вейхер умер от голода? Кто обернул его в “саваны“? Куда делись его ботинки? Где он провел эти три месяца, за которые отросла его борода? Согласно одной более-менее логичной версии, люди просто потеряли ориентацию на местности и свернули не в ту сторону, а потом заблудились. Но их автомобиль был брошен на дороге, и почему тогда они пошли по ней не назад, а свернули с дороги в гору? По более зловещей версии, кто-то специально заманил их в безлюдную местность. Может быть, кто-то хотел просто подшутить, а может быть отомстить за что-то. “Была какая-то сила, которая заставила их пойти туда, и от которой они побежали в лес, словно напуганная стая перепелов. Возможно, они видели что-то во время своего заезда на бензозаправку и, скорее всего, они даже не поняли, что именно они видели», — говорит один из исследователей этого случая. Еще одна логическая теория основывается на том факте, что так и не найденный Матиас имел легкую форму шизофрении и принимал таблетки. Возможно, что он забыл свои таблетки и по дороге у него случился приступ. Он мог напасть на своих друзей или сильно напугать их. После чего они решили переждать время в хижине и по каким-то причинам не смогли воспользоваться дровами, газом и запасами еды. А сам Матиас, скорее всего, просто убежал так далеко, что его кости так никто и не нашел.Автор - неизвестен.

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