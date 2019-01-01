Вальпурга

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:55 by

Ночь с 30 апреля на 1 мая во многих западноевропейских странах называется Ночью ведьм. Хотя куда чаще ее зовут Вальпургиевой — в честь святой Вальпурги, основательницы одного из монастырей в Баварии, которую принято поминать как раз в первый майский день… Какое же отношение она имеет к ведьмам? Разве что эта святая была способна творить чудеса…По преданию, святая Вальпурга (или Вальбурга) появилась на свет в Девоншире около 710 года. Она была дочерью одного из королей Западной Саксонии, Ричарда, а матерью ее была Винна, сестра святого Бонифация. Девочка воспитывалась в Уинборнском монастыре и, повзрослев, стала там монахиней. В 748 году дядя Вальпурги Бонифаций решил создать в Германии систему монастырей. По его просьбе аббатиса Уинборнской обители отправила туда нескольких своих монахинь. Среди них была и Вальпурга.По пути корабль, на котором плыли миссионерки, угодил в шторм, но Вальпурга, встав на колени прямо на палубе, принялась молиться, и ураган стих… Это восприняли как чудо. В Германии Вальпургу встретили с благоговением, и с тех пор ее стали считать покровительницей моряков.Вальпурга стала аббатисой монастыря в баварском городке Хайденхайм неподалеку от Айштадта и прославилась своими добродетелями и чудесами. Она скончалась 25 февраля 777 года. Столетие спустя ее имя почти позабылось, но тут новому айштадтскому епископу пришло в голову восстановить церковь и монастырь в Хайденхайме… Во время работ была потревожена могила Вальпурги, и как-то ночью епископ увидел перед собой ее рассерженный призрак… Он распорядился перевезти останки покойной аббатисы в Айштадт. Случилось это как раз 1 мая.Мощи монахини захоронили в отверстии в скале, откуда вскоре начало вытекать масло, оказавшееся целебным… После этого Вальпургу канонизировали, причислив к лику святых… Кстати, канонизированы были также оба ее брата — Виллибальд и Винибальд. Позднее останки святой Вальпурги развезли по разным городам Германии. Дни, когда это произошло — 25 февраля, 12 октября и 24 сентября — также посвятили ей.Во многих странах Европы существуют поверья о том, что в ночь на 1 мая колдуны, нечистая сила и души усопших собираются на свои "сходы"… Поскольку эта дата совпадала с днем поминовения святой Вальпурги, в Германии "колдовскую" ночь стали называть Вальпургиснахт (Вальпургиева ночь). А позднее название распространилось на всю Европу…Поверье о шабашах, что проходят в Вальпургиеву ночь, сложилось, судя по источникам, в конце VIII века. Историки полагают, что за шабаши христиане принимали сборища язычников, которые из-за гонений устраивали традиционные первомайские празднества в безлюдных и малодоступных местах, например, на отдаленных лесных полянах и вершинах холмов…Кстати, ряд экспертов полагают, что не зря святая Вальпурга дала свое имя магическому празднику. В ее изображениях присутствует символика, которая наводит на определенные мысли. Так, корона у ног Вальпурги указывает на ее королевское происхождение. Посох — знак того, что она была основательницей монастыря… С этим все понятно.Но имеются и другие символы. Например, святую рисуют на фоне старых липовых деревьев и холмов. А ведь липы, если верить скандинавским сагам, являлись священными деревьями и были связаны с Фригги — богиней плодородия. Холмы же представляли собой обиталища Хольды — древнего божества природы, а также были связаны с миром мертвых…Нередко святую Вальпургу изображали в обществе собаки, несмотря на то, что в ее жизнеописании не встречается никаких упоминаний об этом животном. Между тем, собака часто сопровождает немецких и скандинавских языческих богинь. Собаки были помощниками той же Фригги, а также нидерландской богини Нехаленниа. Имя одной же из богинь так буквально и переводилось — "мать пуделя". Образ собаки связывали со здоровьем и плодородием. Так, древние германцы специально прикармливали загадочную "ветряную собаку" — виндхаунда, чтобы был хороший урожай.На некоторых фресках святая Вальпурга держит в руках треугольное зеркало. Существует легенда о том, что как-то в конце апреля крестьяне встретили в лесу девушку, убегавшую от охотников. В руках у нее было зеркало, которое показывало будущее. Один из крестьян спрятал девушку в куче зерна, а наутро обнаружил, что вся рожь превратилась в золото.Возможно, легенду следует воспринимать символически: охотники — это зима, убегающая девушка — весна, вернее, языческая богиня плодородия. Так что здесь скорее наблюдается связь с языческим фольклором, чем с христианской религией…Автор - неизвестен.

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