Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 0 +3 Вчера, 13:43 by

Гальштат – небольшой городок в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. Он окружен красивым лесом, горами и чистейшим озером.Несмотря на почтенный возраст, развитие поселения сдерживается ограниченной территорией между озером и скалами. По этой причине в Гальштате существует острый дефицит земли, в том числе кладбищенской. На местном кладбище с XVI века каждые 10-15 лет кости умерших извлекались из земли и отбеливались на солнце. Черепа покойных выставлялись на обозрение в оссуарии, который находится в часовне святого Михаила.В 1700 году черепа начали украшать символами и наносить на них имена покойных, даты рождения и смерти. Многие черепа имеют лавры за доблесть, розы в знак любви и т.д. До 1800 года роспись наносилась только чёрной краской, позже стал использоваться яркий цветастый стиль.Автор - bigpicture.ru.

Ключевые слова: Австрия захоронение скелеты склеп черепа

Другие, подобные истории: