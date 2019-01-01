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Страшно интересно

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат

Гальштат – небольшой городок в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. Он окружен красивым лесом, горами и чистейшим озером.

Несмотря на почтенный возраст, развитие поселения сдерживается ограниченной территорией между озером и скалами. По этой причине в Гальштате существует острый дефицит земли, в том числе кладбищенской. На местном кладбище с XVI века каждые 10-15 лет кости умерших извлекались из земли и отбеливались на солнце. Черепа покойных выставлялись на обозрение в оссуарии, который находится в часовне святого Михаила.

В 1700 году черепа начали украшать символами и наносить на них имена покойных, даты рождения и смерти. Многие черепа имеют лавры за доблесть, розы в знак любви и т.д. До 1800 года роспись наносилась только чёрной краской, позже стал использоваться яркий цветастый стиль.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
1. Гальштат

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
2. Часовня святого Михаила и кладбище

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
3. На данный момент в склепе выставлено более 1200-х черепов.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
4. Самый поздний скелет был помещён в оссуарий в 1995 году. Он принадлежит женщине, умершей в 1983 году.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
5.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
6.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
7.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
8.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
9.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
10.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
11.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
12.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
13.

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат
14. Йозеф Коглер. Умер 13-го февраля 1854 года.

Автор - bigpicture.ru.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:43
Вчера, 13:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 60Комментарии: 0
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Ключевые слова: Австрия захоронение скелеты склеп черепа

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