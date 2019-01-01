Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе Гальштат

Старинный склеп Beinhaus в австрийском городе ГальштатГальштат – небольшой городок в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. Он окружен красивым лесом, горами и чистейшим озером.
Несмотря на почтенный возраст, развитие поселения сдерживается ограниченной территорией между озером и скалами. По этой причине в Гальштате существует острый дефицит земли, в том числе кладбищенской. На местном кладбище с XVI века каждые 10-15 лет кости умерших извлекались из земли и отбеливались на солнце. Черепа покойных выставлялись на обозрение в оссуарии, который находится в часовне святого Михаила.
В 1700 году черепа начали украшать символами и наносить на них имена покойных, даты рождения и смерти. Многие черепа имеют лавры за доблесть, розы в знак любви и т.д. До 1800 года роспись наносилась только чёрной краской, позже стал использоваться яркий цветастый стиль.
1. Гальштат
2. Часовня святого Михаила и кладбище
3. На данный момент в склепе выставлено более 1200-х черепов.
4. Самый поздний скелет был помещён в оссуарий в 1995 году. Он принадлежит женщине, умершей в 1983 году.
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14. Йозеф Коглер. Умер 13-го февраля 1854 года.
Автор - bigpicture.ru.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:43
Вчера, 13:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 60Комментарии: 0
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