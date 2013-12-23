Где и когда видели снежного человека на Южном Урале?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:19

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Капитан 1 ранга Просмотров: 32 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:18 by

Истории о встрече со снежным человеком поступают практически со всех уголков планеты. На Урале снежный человек чаще всего встречается в Приполярном Урале. Эти встречи записаны еще в XVI—XVIII веках: самоеды (ненцы) рассказывали, что живут в горах мохнатые сииртя и иногда выходят наружу. Недавно мы публиковали материал очевидца, сотрудника национального парка «Юдыг Ва» о встречах со снежным человеком Шесть встреч со снежным человеком на Урале: записки очевидца .Информация о подобных встречах зафиксирована и на Южном Урале. Здесь снежные люди имеют особое название – шурале, которое часто встречается в башкирских сказках.Встречи со снежным человеком.Деревня Кулуево.В 20-е годы прошлого столетия жители деревни Кулуево выгнали из болота странное существо, покрытое шерстью. Передвигалось он на двух ногах, причем очень быстро, за ним ни то что на ногах, на лошадях было трудно угнаться. И вскоре существо сбежало от своих преследователей в лесную чащу. На этом преследование было окончено. Казалось бы, вся деревня должна была на «ушах стоять» от такого чудесного происшествия, но кулуевцев это действо особо не впечатлило, поволновались немного и забыли. Ведь они знали, что это шурале – лесной человек или леший, которых очень часто встречали люди в тех местах.Деревня Кульметьево.В 1953-1954 году в деревне Кульметьево произошла еще одна встреча со снежным человеком. Там прямо в центре деревни между школой и пилорамой было болото. Шел по болоту местный житель Роман Аглиуллин. Перед ним в нескольких метрах шли еще два парня. Неожиданно они остановились как вкопанные, а затем мгновенно ринулись в разные стороны. И тут Роман увидел поднимающееся прямо из болотных кочек огромное черное существо. Снежный человек быстро побежал через болото в противоположную сторону и скрылся в березовой роще.Айлинское сельское поселение.В 1972 году местный пастух Сергей Шерстобитов, сидя у костра летом, услышал, что в кустах что-то ворошится. Посмотрел в ту сторону и увидел метрах в 50 от себя огромное сутулое волосатое существо похожее на человека. Интересно, что пес не залаял, а только беззлобно тявкнул, как-бы не видя угрозы. Страшилище немного постояв, исчезло в кустах. Через пару дней пастух обнаружил, что в его шалаше кто-то был. Ничего не было сломано, не пропало. Единственное, кто-то съел всю картошку «в мундире» даже не почистив.Снежный человек и дикий лук.Пастухи нередко замечали странных волосатых существ на сенокосных лугах между Нургушем и Уреньгой, где обильно произрастает дикий лук, листья которого становятся к концу лета жесткими, не пригодными в пищу. Пастухи порой находили огрызки со следами укусов, напоминающих человеческие. Последнее такое известие поступило в 1984 году.Поселок Новогорный.Осенью 1989 года известный криптозоолог Николай Авдеев готовился к экспедиции на Полярный Урал. Уже собрав вещи, Авдеев ждал дня отправки. Как вдруг 10 сентября 1989 года ему приходит сообщение из поселка Новогорный (50-60 километров от Челябинска), что там наблюдали снежного человека.Происшедшее событие описал прапорщик воинской части, близ которой все и происходило, Юрий Аверкович: «Перед самым моим наблюдением, я две недели слышал среди солдат молву, что частенько стали они в лесу наблюдать какое-то странное животное, особенно их пугал его крик, который он издавал с наступлением ночи, но стрелять никто не решался. В тот вечер я вышел за периметр части, где по рассказам солдат, это существо и обитает. Уже становилось темно и плохо было видно местность, но я решил все же подойти к лесу откуда солдаты слышали крики. Зайдя в лес, и пройдя несколько метров, я ничего не видел и не слышал, лес казался обычным. Но вдруг, со стороны небольшого лесного болотца, появилось волосатое существо, рост которого превышал 2,5 метра. Все было так быстро, неожиданно и близко от меня — метров 15, что я, из-за шокового состояния, даже убежать не пытался, просто стоял как столб. От этого существа шедшего мимо меня веяло не только неприятным запахом, но и какой-то неописуемой силой и мощью. «Волосатый» шел спокойно, не меняя темпа ходьбы, даже когда краем глаза завидел меня. Так это существо прошло мимо меня и скрылось в лесу. Я поспешил в часть».При проведении опроса солдат, Николаю Авдееву посчастливилось услышать еще одну историю о наблюдении снежного человека. На этот раз очевидцем стал рядовой Эрик Галиуллин: «19 сентября это года, я находился в карауле на посту, в отдалении от расположения части на 5 километров. Как вдруг на одной из полян я увидел «волосатого», он стоял, не двигаясь возле самой кромки леса, я чувствовал, что он смотрит именно в мою сторону, немного постояв оно начало движение вдоль кромки леса, я в этот момент попятился назад, существо скрылось в лесу. За все это время я успел его хорошо рассмотреть, рост его был около 2,5 метров, тело покрыто шерстью, фигура вся какая-то сутулая, квадратная».Так как воинская часть находится близ поселка, то при опросе местных жителей группе Авдеева также удалось получить сообщения о наблюдении сельчанами странного обитателя леса.Одним из таких был Иван Журков, сторож местной базы (непонятно какой, ибо не уточнялось) и водитель рейсового автобуса по фамилии Рудаков, возвращавшийся домой с маршрута. Все наблюдения сводились к одному, странное существо высокого роста, покрытое шерстью, не агрессивное.Единственное фото снежного человекаВ 1990 году исследователи продолжили свои поиски в окрестностях поселка Новогорный, и как оказалось не зря. В последние дни полевой работы Авдеев со своей группой выявили некую тропинку, по которой снежный человек совершал свои движения в этом районе. Пройдя по ней, Авдеев увидел кучу деревьев и кустарников: он захотел подойти к ней и сфотографировать ее со всех сторон. Криптозоолог пробирался через сухостой и колючий терновник в надежде обнаружить близ этого завала хоть какие-нибудь следы. По пути Авдеев с трудом настроил свой фотоаппарат для съемки в этих условиях и уже приготовился сделать первый кадр… как вдруг, подойдя к куче деревьев почти в плотную, этот завал стал шевелиться, а еще через мгновение из-за сломаных веток показалась фигура самого настоящего «снежного человека», которая начала двигаться в сторону криптозоолога! Авдеев машинально нажал кнопку спуска затвора фотоаппарата и помчался прочь.Как позже вспоминал Николай Павлович, мчался он как ракета, причем, не обращая внимания ни на что, ни на вездесущий кустарник, ни на колкий сухостой. Он просто бежал. Фотография стала поистине великолепным венцом всех поисков осуществляемых Николаем Павловичем и его товарищей. Позже новость о сделанной фотографии прокатится по всей стране, об этом случае напишут ведущие газеты России, а само фото даже покажут в вечерней программе «Время».Разнообразные слухиБыли еще слухи, что иногда видели гоминойдов на берегу реки Большой Калагаз, на западной стороне Зюраткульского хребта, где-то в районе Мохнатой и Голой сопки, о криках издаваемых шурале возле села Меседа Катав-Ивановского района сообщал некий Анатолий Кутузов, житель поселка Рудничного.А в 1993 году житель поселка Сибирка вспомнил, что после войны видели леших на горе Свиридихе. Вели себя они очень странно: всю ночь они диким криком орали, иногда казалось, что они хохочут, в общем, лесорубы в ту ночь не спали.Деревня Сулея.Следующий случай произошел с жителем деревни Сулея, Александром Шаламовым. Как-то раз поехал он за дровами на речку Хуторку. Смеркалось, он подготовил к транспортировке уже около половины дров, как вдруг в кустах услышал звук, очень смахивающий на лай собаки. Звук все повторялся и повторялся. Уже было ясно, что это не собачий лай. Шаламов зашел в глубину леса, затаился и решил подкараулить того, кто издает эти звуки. Не просидев и получаса, он увидел, что в просветах между деревьями примерно на расстоянии 30 метров, появилось очень высокое (выше 2 метров точно) человекоподобное существо: несколько сутулый, весь покрыт шерстью темного цвета. Существо очень быстро двигалось. Примерно через два или три метра существо останавливалось и при этом издавало тот же крик, что слышал Шаламов, когда рубил дрова. Оно смотрело по сторонам и иногда оглядывалось назад. Причем как-то странно это делало, поворачивало не голову, а все туловище. Двигалось это существо в сторону болот за лесом. Притаившийся Шаламов так и остался незамеченным сидя в кустах.Кстати, болота куда направился леший, которого видел Шаламов, так и называются Лешачьими. Существа эти вреда местным не причиняли, но зато до смерти пугали их своим чудным внешним видом. Вот и прилепилось к ним это название.Есть еще сообщение о наблюдении лешего в районе Сулеи. Об этом рассказал местный житель Евгений Коляскин. Произошло это в июле 1992 года. Под вечер Коляскин возвращался домой с покоса, который находился недалеко от речки Хуторка. Путь домой лежал через заболоченную местность. Проходя мимо очередного болота, Евгений Петрович обратил внимание, на то, что болото рядом с его покосом было кем-то истоптано. Прошел он еще совсем немного, как вдруг метрах в 10 от себя увидел огромное человекоподобное существо, которое столбом стояло среди болотного тростника и болотных луж. Тело существа покрывала густая, коричневатая шерсть, морду из-за волос видно не было. Существо смотрело на него, но никаких враждебных действий не предпринимало. От неожиданности появления этого чудища Коляскин так испугался, что мгновенно выскочил из болот и помчался к железнодорожной станции.Река Куваш.В середине осени 1992 года в районе реки Куваш житель Златоуста на лесной дороге наткнулся на поваленную лиственницу. Вдруг из-под нее вылезло огромное волосатое существо и уставилось на охотника. Собака залилась лаем, а существо двинулось в сторону перевала и там исчезло.Сюжет на канале "НТВ".В 2012 году житель Челябинской области заснял на мобильный телефон крупное существо, которое двигалось по лесу на двух ногах. Видео вызвало большой резонанс и было показано на НТВ в программе «ЧП». В сюжете так же взяты интервью у местных егерей, которые подтвердили наличие снежного человека и рассказали о своих встречах с бигфутом.Видео со снежным человеком у горы Иремель.В 2016 году житель города Учалы Вадим Гильманов зафиксировал на видеорегистратор человекоподобное существо, которое перебежало ему дорогу недалеко от горы Иремель.Подобных встреч на территории Челябинской области и Башкортостана зафиксировано множество. Как правило, незваные гости вреда не причиняют, но пугают своим видом и криками. Кто знает, может, когда-нибудь эта тайна и будет раскрыта.

Ключевые слова: Снежный человек Урал Башкирия Челябинская область Иремель

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