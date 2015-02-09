На Шатаке

Lynx Просмотров: 620 Комментарии: 5 +19 Вчера, 19:11 by

Было это на Шатаке (хребет на Южном Урале). Работал я на пасеке сторожем.Мороз и солнце. День чудесный. Морозец градусов 20. Пошел я прогуляться. Взял фотоаппарат, надел легкую курточку и отправился "часа на два". Со мной увязались две собаки. Они-то меня тогда и спасли. Но это было позже...Дошел до лесной избушки, попил чаю. И решил идти обратно не по дороге, а по ручью. Прямо по оврагу. Благо, что ходил там даже не сотню раз.Через 50 минут увидел опору высоковольтки. Сроду тут ЛЭПок не было! Ну, первая мысль: "Когда проложить успели?". Вторая, что не туда вышел. Залез на опору, огляделся. Когда слазил, по телу бегали слоновьи мурашки.Дело в том, что я оказался на другой стороне хребта. Километрах в 15-17 от избы. И это зимой-то! На лыжах! За 50 минут! Причем шел я ВНИЗ ПО РУЧЬЮ И ИЗ ОВРАГА НИКУДА НЕ ВЫХОДИЛ!Ну, слава богу - места знакомые. Пошел в обратный путь напрямик. По своим следам возвращаться не рискнул.Когда поднялся на хребет, то вроде как ручник у меня внутри включился - ноги не могу переставлять и все. Вроде как снег на лыжи налип или как будто по колено в воде идешь. Такое ощущение. Однако снег не был липким - морозец же. Ну, тут может быть объяснение, что я весь день ничего не жрал, а дело уж к вечеру. Темнеет.В час ночи понял, что хана мне. Идти не могу, сидеть нельзя. Засыпаю.Нашел балаган сенокосный, шалашик из сена и рядом столик под деревянной крышей. Разобрал на ощупь крышу (фонарика-то я с собой не взял) и под столом развел костер. Сам лег на стол и "укрылся" собаками.Не сказать, что выспался, но отдохнул. Утром под горку, а через два часа был на своей пасеке.Вот такая эпидерсия со мной однажды приключилась.Да! А мороз в ту ночь 42 градуса был. Это я потом по радио узнал.

Ключевые слова: Хребет овраг зима необъяснимое

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