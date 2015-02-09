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Истории из жизни

На Шатаке

Было это на Шатаке (хребет на Южном Урале). Работал я на пасеке сторожем.

Мороз и солнце. День чудесный. Морозец градусов 20. Пошел я прогуляться. Взял фотоаппарат, надел легкую курточку и отправился "часа на два". Со мной увязались две собаки. Они-то меня тогда и спасли. Но это было позже...

Дошел до лесной избушки, попил чаю. И решил идти обратно не по дороге, а по ручью. Прямо по оврагу. Благо, что ходил там даже не сотню раз.
Через 50 минут увидел опору высоковольтки. Сроду тут ЛЭПок не было! Ну, первая мысль: "Когда проложить успели?". Вторая, что не туда вышел. Залез на опору, огляделся. Когда слазил, по телу бегали слоновьи мурашки.
Дело в том, что я оказался на другой стороне хребта. Километрах в 15-17 от избы. И это зимой-то! На лыжах! За 50 минут! Причем шел я ВНИЗ ПО РУЧЬЮ И ИЗ ОВРАГА НИКУДА НЕ ВЫХОДИЛ!

Ну, слава богу - места знакомые. Пошел в обратный путь напрямик. По своим следам возвращаться не рискнул.

Когда поднялся на хребет, то вроде как ручник у меня внутри включился - ноги не могу переставлять и все. Вроде как снег на лыжи налип или как будто по колено в воде идешь. Такое ощущение. Однако снег не был липким - морозец же. Ну, тут может быть объяснение, что я весь день ничего не жрал, а дело уж к вечеру. Темнеет.

В час ночи понял, что хана мне. Идти не могу, сидеть нельзя. Засыпаю.
Нашел балаган сенокосный, шалашик из сена и рядом столик под деревянной крышей. Разобрал на ощупь крышу (фонарика-то я с собой не взял) и под столом развел костер. Сам лег на стол и "укрылся" собаками.

Не сказать, что выспался, но отдохнул. Утром под горку, а через два часа был на своей пасеке.
Вот такая эпидерсия со мной однажды приключилась.

Да! А мороз в ту ночь 42 градуса был. Это я потом по радио узнал.
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Вчера, 19:11 by LynxПросмотров: 620Комментарии: 5
+19

Ключевые слова: Хребет овраг зима необъяснимое

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 19:29
+3
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 929
Пространство и время явно сыграли злую шутку с автором.

Морозец градусов 20. Пошел я прогуляться. Взял фотоаппарат, надел легкую курточку и отправился "часа на два

Автор, однако, рисковый малый) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: фергю сон
Вчера, 19:39
+1
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Репутация: (19|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 410
Когда из теплого дома выходишь, кажется, что погода сносная, мороз не чувствуешь. Автор свернул в русло другого ручья, а нужный засыпало снегом.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#3 написал: odinokiy putnik
Вчера, 20:30
+2
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Репутация: (42|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 211
Нечисть поиграла со сторожем, хорошо,что живой остался.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#4 написал: Летяга
Вчера, 22:30
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9377|-3)
Публикаций: 375
Комментариев: 6 865
Собаками укрылся))) Собаки тёплые!
Я только не поняла, что зимой на пасеке сторожить? Пчёл в ульях зимой в омшаниках хранят...
А так плюс, леший спит, но кто-то всё равно куролесит)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:45
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1284|0)
Публикаций: 511
Комментариев: 5 416
Это верно, собачки любят на тёплом теле поспать....и им хорошо, и хозяину тоже. blush +++
Я так в мороз сильный несколько лет назад....собаку свою в дом пустил....так пёс рядом с кроватью лежал на спине....лапы к верху....и такого храпака придавил, что я в темноте с испугу чуть не заорал....забыл, что пса пустил. laughing ...так что собачки любят человека греть и рядом с ним спать.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
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