"Тисульская принцесса". Правда или вымысел?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:28

Light_a_dark Просмотров: 83 Комментарии: 2 +4 Вчера, 16:28 by

Эта история окутана тайнами и многое в ней неясно до сих пор. Если верить поиску - в блогах еще не было.В 1969 году недалеко от села Ржавчик Тисульского района Кемеровской области, при разработке угольного пласта, залегавшего на глубине 70 м, было обнаружено очень странное захоронение. В двухметровом мраморном саркофаге лежала прекрасная молодая женщина в прозрачном платье, из неизвестного материала. Исходя из возраста угольного пласта, в котором был найден саркофаг, женщину похоронили несколько сот миллионов лет назад...Саркофаг с телом женщины обнаружили горнорабочие, которые впоследствии все погибли при различных обстоятельствах. Случай сразу засекретили, а тело увезли в неизвестном направлении. Вся история базируется на свидетельствах очевидцев, нескольких заметках в газете, и на неких секретных исследованиях, показавших идентичность ДНК "принцессы", современному ДНК русского человека.Интересным это место оказалось и с точки зрения исторической геодезии. Выяснилось, что село Ржавчик лежит точно на перпендикуляре к меридиану Стоунхенджа, и через него проходит одна из линий Системы ВП - касательная к 60-й широте. Самым подробным описанием данного случая, является пересказ Олега Кулишкина, истории услышанной им от случайного попутчика - бывшего полковника КГБ, участвовавшего в этом деле.Также есть свидетельства очевидцев, которые наблюдали необычный летающий объект в стороне Ржавчика. Объект был абсолютно беззвучен и сначала не виден. Затем в трёх точках возникло временное свечение, которое потом повторилось так же, но значительно ближе. Поскольку треугольник светящихся точек увеличился, то казалось, что он находился в районе над озером Согласие, примерно в 4-х километрах от Тисуля.Статья Олега Кулишкина, опубликованная в 124 номере газеты «Аркаим».Во время последней поездки в Москву я познакомился в поезде с человеком со строгим, необычайно умным лицом (как у Штирлица). Сначала он отмалчивался, но дорога длинная, а на душе у попутчика, что называется, накипело. Оказалось, что передо мной отставной полковник КГБ СССР, много лет, проработавший в одном из секретных отделов.Ушёл из органов в 1991 году - не принял развал Союза. Теперь на пенсии. Растит внучку. Я по памяти записал рассказ попутчика. Думаю, в целом мне удалось сохранить стиль изложения и даже некоторые речевые обороты рассказчика.Случилось это в начале сентября 1969 года в селе Ржавчик Тисульскаго района Кемеровской области.Во время проведения работ на угольном разрезе, в сердцевине двадцатиметрового угольного пласта залегающего на глубине свыше 70 метров, горнорабочий Карнаухов (впоследствии погиб на мотоцикле под колёсами КрАЗа) обнаружил двухметровый мраморный ларец изумительно точной механической выделки.По команде начальника участка Александра Александровича Масалыгина (умер в 1980 году. Официальная версия — язва желудка) все работы были немедленно остановлены. Ларец подняли на поверхность и принялись открывать, долбить по краям окаменевшую от времени замазку. От воздействия солнечного тепла, замазка превратилась в прозрачную жидкость и потекла. Один любитель острых ощущений даже попробовал её на язык (буквально через неделю сошёл с ума, а в феврале замёрз у двери собственного дома).Крышка ларца была подогнана идеально точно. Для более прочного соединения внутренние края окаймляла двойная грань, плотно входя в пятнадцатисантиметровую толщину стенок. Открытие стало шоком для присутствующих. Ларец оказался гробом, до краёв наполненным розово-голубой кристальной чистоты жидкостью, под родниковой гладью, которой покоилась высокая (около 180 см) стройная, необычной красоты женщина — на вид лет тридцати, с тонкими европейскими чертами лица и большими, широко раскрытыми голубыми глазами. Густые тёмно-русые с рыжеватым отливом локоны до пояса слегка покрывали покоящиеся вдоль туловища нежные белые руки с короткими, аккуратно постриженными ногтями. Одета она была в белоснежное кружевное прозрачное платье длиной чуть ниже колен. С короткими вышитыми разноцветными цветочками рукавами. Нижнего белья не было.Казалось, женщина не мёртвая, а спит (с открытыми глазами???). У изголовья — чёрная, прямоугольная, закруглённая с одного края, металлическая коробочка (что-то, вроде сотового телефона), размером примерно 25 на 10 см. Гроб стоял открытым для всеобщего обозрения примерно с 10 до 15 часов. Посмотреть на чудо явилось всё село. Практически сразу о находке сообщили в райцентр. Понаехало начальство, пожарные, военные, милиция. К 14 часам из области прилетел кирпичного цвета вертолёт и доставил дюжину солидных «товарищей» в штатском, которые сразу заявили, что место заразное и приказали присутствующим отойти от гроба.После чего, оцепили место находки и переписали всех, кто прикасался к гробу и даже близко стоящих, якобы для срочного прохождения медицинского обследования. Гроб «товарищи» потащили, было в вертолёт, но ноша оказалась слишком тяжела, и решили облегчить задачу путём удаления жидкости. После откачки жидкости из гроба, труп прямо на глазах начал чернеть. Тогда жидкость снова залили, и чернота стала быстро исчезать. Спустя минуту на щеках покойной уже вновь заиграл румянец и всё тело усопшей приобрело прежний жизнеподобный вид.Гроб закрыли и занесли в вертолёт, собрали вместе с землёй остатки замазки в целлофановые пакетики и приказали свидетелям разойтись. После чего, вертолёт взмыл ввысь и взял курс на Новосибирск. Уже через пять дней из Новосибирска в Ржавчик приехал пожилой профессор и прочёл в сельском клубе лекцию о предварительных результатах лабораторных исследований недавней находки. Профессор заявил, что эта ржавчинская находка перевернёт само понимание истории. В самое ближайшее время советские учёные опубликуют результаты своих исследований, и это повергнет научный мир в шок. Возраст захоронения, по словам профессора, по меньшей мере, 800 миллионов лет! Это опровергает дарвинскую теорию о происхождении человека от обезьяны. Женщина похоронена в каменноугольный период палеозойской эры за миллионы лет до появления динозавров, задолго до образования на планете каменного угля, когда, по современным представлениям, земля ещё являла собой сплошное растительное царство.Первоначально гроб с телом женщины стоял в деревянном склепе посреди глубокой чащи леса. Со временем склеп полностью врос в землю, разрушился и без доступа кислорода в течение сотен миллионов лет превратился в монолитный пласт угля. Поначалу была выдвинута инопланетная версия, но генетический анализ тела женщины показал её 100-процентную однотипность с современным русским человеком. Мы сегодня один к одному такие же, какими были наши предки 800 миллионов лет назад!Установлено, что уровень цивилизации, к которой принадлежала женщина, превышает все известные до сих пор, включая и нашу, так как природа ткани, из которой изготовлено платье «принцессы», не поддаётся научному анализу. Техника для производства подобного материала человечеством ещё не изобретена.Не удалось пока определить и состав розово-голубой жидкости, идентифицированы только некоторые её составные компоненты, образованные древнейшими разновидностями лука и чеснока. О металлической коробочке профессор не сказал ничего, за исключением того, что она изучается. Лектор уехал, а ещё через пару дней в тисульской районной газете появилась крохотная заметка о том, что близ села Ржавчик обнаружен археологический реликт, который прольёт свет на историю. Ржавчане запротестовали — столько сенсаций, а в газете три строчки! Возмущение улеглось само собой, когда Тисульский район был внезапно оцеплен военными, по дворам пошла милиция, изымая «крамольный» номер у населения, а место, где был найдем гроб, тщательно перекопано и завалено землёй.И всё же, несмотря на усилия властей, среди жителей села нашлись борцы за истину. Один из героев обегал все инстанции, написал даже письмо в ЦК КПСС, но через год скоропостижно скончался (согласно официальной версии от сердечной недостаточности). Когда же в течение года один за другим в автокатастрофах погибли все шесть «первооткрывателей» гроба, оставшиеся в живых свидетели замолчали навсегда.В 1973 году, когда, по мнению властей, «всё утихло», на берегах и островах озера Берчикуль, что в шести километрах от места находки саркофага, всё лето до поздней осени в обстановке строжайшей секретности проводились крупномасштабные раскопки.Место работ было оцеплено солдатами и милицией. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь! Как-то приезжие рабочие, участвовавшие в раскопках и долгое время помалкивающие, зашли в районный магазин, подвыпили и проговорились, что на островах обнаружено древнее кладбище времён каменного века.Сообщать подробности они наотрез отказались, но всё село видело, как на место раскопок то и дело прилетал «кирпичный» вертолёт и что-то увозил, а по завершении работ на островах и берегах Берчикуля остались сотни перекопанных и тщательно засыпанных землёй могил...Поиск свидетелей.В 2007 г. корреспондент газеты "Сибдепо" Роман Янченко решил проверить достоверность этого предания. Он побывал в тех местах, где 38 лет назад будто бы произошло описанное чудо...(статья «Тисульский саркофаг») .Конечно, как и следовало ожидать, в этом расследовании остались белые пятна. Татьяна Павловна Карнаухова, жена того самого горнорабочего Карнаухова, который упоминается в легенде, рассказала, что, действительно, муж её когда-то работал на карьере, правда, умер он пять лет назад в результате продолжительной тяжёлой болезни. По словам директора поселковой школы Галины Ребриковой, начальник участка Александр Масалыгин действительно работал на карьере, но умер он не в 1980 г., а позже - в 1983 или 1984 году от лейкемии. А карьер закрыли в 1973 году, теперь он уже весь зарос, превратился в обыкновенный лес.Журналисту удалось встретиться с Николаем Михайловичем Гармановым - он последний в здешних местах, кто остался в живых из той бригады, которая, по легенде, нашла таинственный саркофаг. Гарманов работал в то время машинистом экскаватора. Он рассказал, что Масалыгин работал машинистом, Александр Иванович Карнаухов кузнецом был, и погиб он кузнецом - поддал, на мотоцикле ехал, и попал под грузовик. Не сразу, правда, умер, поболел дня два... Году в 80-м дело было, но точную дату вспомнить не смог. При этом Гарманов сказал, что за 33 года, пока он работал машинистом экскаватора, никаких саркофагов и артефактов не находил.Итак, единственный возможный свидетель описанных событий утверждал, что тисульской находки никогда не существовало. Но почему свидетельства Карнауховой и Гарманова так разнятся? Причём у каждого свидетеля его рассказ о действующих лицах ровно наполовину совпадает с легендой, только в одном они сходятся, как мантру повторяют - не было такого!По рассказам других местных жителей, когда достали саркофаг, то на крышке в районе лица по грудь была вставка из прозрачного материала, похожего на стекло, не имеющего царапин. В саркофаге находилась женщина, абсолютно не имеющая следов тления. После снятия крышки саркофага она начала чернеть на глазах.Интересно отметить, что на разных форумах в интернете многие авторы сообщений, которые жили в тех краях или имели родственников в Тисульском районе, писали о разговорах и слухах про данную находку. Другие, представляясь местными жителями, наоборот, писали о том, что даже никаких разговоров не было, и узнали они про тисульскую находку только из публикаций в интернете.Некоторые исследователи легенду о Тисульской принцессе сравнивают с поэмой А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»:"...Там за речкой тихоструйнойЕсть высокая гора,В ней глубокая нора;В той норе, во тьме печальной,Гроб качается хрустальныйНа цепях между столбов.Не видать ничьих следов.Вкруг того пустого места;В том гробу твоя невеста..."Продолжение истории:А в марте 2012 года, объявился и сам автор нашумевшей статьи.Вот сообщение от автора "Тисульской находки".Уважаемая редакция, прошло десять лет с момента выхода в свет статьи о тисульской находке и пришло время открыть правду о её написании! В этой статье, а впервые она была опубликована в газете "Хакасия" (республиканская газета в г. Абакан - прим. авт.) в августе 2002 года, под названием "Дама, которой 800 миллионов лет", я не солгал ни слова, утаил лишь подлинные обстоятельства знакомства с полковником (таким было его условие!). На следующий день после публикации данного материала меня сбила машина, правда не смертельно - отделался лёгким ушибом (может, просто совпадение?). В редакции похихикали, приняв за "классную утку". "Ну, всё, второго Бушкова вырастили!", весело резюмировал Главный. А затем началось... Последовали звонки из "федерального бюро добрых советов", оказалось, ненароком, я обнародовал страшную государственную тайну. Сначала у меня выпытывали приметы полковника, а когда я описал киношного Штирлица, настойчиво "порекомендовали" написать весёлое сенсационное продолжение "Откровение полковника КГБ-2", о том, как красавица воскресла, сбежала и что её, до сих пор, ищут и т.д., и т.п. Я написал Откровение полковника КГБ-2, но совсем на другую тему, после чего на продолжении журналистской карьеры в лучшей газете Хакасии был поставлен крест. Такова, вкратце, история появления нашумевшей публикации "Тисульская находка", прославившей село Ржавчик на весь мир. С уважением, Олег Кулишкин (Гончар).В следующем своем сообщении Олег Кулишкин написал, что в настоящий момент возле села Ржавчик, на месте находки того самого гроба с "русской царевной", местные власти устроили помойку колоссальных размеров и чуть ли не со всего района свозят туда мусор!Со слов Олега Кулишкина возраст находки определили в 400 - 800 млн. лет, исходя из представлений 1960-х годов о времени, предшествующем формированию на планете угольной породы, из 20 метровой толщи которой извлекли мраморный гроб с телом женщины.В настоящий момент автор статьи о Тисульской находке - Председатель Оргкомитета Учредительного съезда казачьей партии "Свободная Русь", войсковой старшина Олег Гончар (Кулишкин).11 марта 2013 года на канале РЕН ТВ (это как раз по их специфике) был показан сюжет о Тисульской находке (Живая тема №33. Азбука предков, 11.03.2013)А через два дня 13 марта Олег Гончар (Кулишкин) поблагодарил компанию РЕН ТВ за показ сюжета о Тисульской находке и мужественный поиск правды.Что нового в эту загадочную историю добавила съёмочная группа РЕН ТВ? Единственный свидетель тех событий геолог угольного разреза Владимир Подрешетников заявил, что кроме найденной принцессы были найдены и другие захоронения. Он сказал, что в 1973 году места раскопок в районе села Ржавчик были отцеплены военными. Это подтвердил и Валерий Малеваный, генерал-майор ФСБ в отставке. Еще он сказал о том, что в 6 км от села Ржавчик на озере были найдены еще две могилы, возраст которых составляет 200 млн. лет. Якобы были найдены два одинаковых саркофага.Авторы фильма сообщили, что саркофаг с тисульской принцессой был отправлен в Москву для серьезного исследования. Якобы с 1969 по 1973 годы в Тисульском районе были даже выловлены иностранные шпионы, охотящиеся за ценным артефактом и ценной информацией.В общем, как и ожидалось, съёмочная группа "РЕН-ТВ" точку в этой истории не поставила. Вместо ответов появилось больше вопросов.Выдумка или реальная история?Многие считают историю о Тисульской принцессе выдумкой. Как могла возникнуть идея о подобном «сюжете»? Давно известно, что в угольных пластах нередко встречаются аномальные находки. Например, 9 июня 1891 года в Моррисонвилле (штат Иллинойс США) миссис С. Калп, набирая уголь для печи, решила разбить большой кусок угля, не влезавший в ее ведро. Разбив его, она обнаружила внутри золотую цепочку, весьма тонкой работы. На угле был ее отпечаток, не вызывало сомнения, что цепочка попала в уголь в момент его образования, а это было не менее 260 млн лет назад. В том же XIX веке снова в штате Иллинойс в пласте каменного угля на глубине 30 метров шахтеры нашли скелет человека, не отличимый от современного. Причем возраст пласта каменного угля, в котором была сделана находка, составлял около 300—320 миллионов лет. Это только два примера, а их достаточно много. Получается, что находка в угольном пласте чего-то аномального может выглядеть вполне достоверно.В статье Кулишкина упоминается село Ржавчик Тисульского района (Кемеровская область), оно реально существует, и там, в указанные годы, действительно работал угольный разрез. На разработках угля на самом деле работали Александр Иванович Карнаухов, правда, он был не горнорабочим, а кузнецом разреза.Реальным лицом являлся и Александр Александрович Масалыгин. Кроме того, исследователи, изучавшие вопрос о Тисульской принцессе, обнаружили два весьма любопытных комментария к публикациям о ней. Стоит с ними ознакомиться. Вот первый:«В 1974 году я учился в 4-м классе 8-летней школы №76 города Кемерово, нам, школьникам, об этой находке рассказывала завуч школы Голованова Екатерина Ивановна. Про генетическую экспертизу и возраст находки информации не помню. Только примерный возраст женщины, её состояние, одежда, она была залита какой-то жидкостью и находилась в каменном ящике с крышкой. Ждали более подробной статьи в областной газете, но никаких статей так и не последовало». Этот коммент обнаружили на одном из форумов в интернете.Вот второй: «Лет 20 назад, когда я был молодым специалистом крупнейшей в мире авиакомпании «Аэрофлот», мне довелось слышать рассказ немолодого уже командира вертолета Ми-8 ночью в гостинице аэропорта Оренбург. По его словам, он раньше служил в отдельной эскадрилье погранвойск — читай КГБ СССР. И якобы его экипаж участвовал в перевозке каменных саркофагов где-то на Алтае или в Забайкалье, а может, в Кузбассе, не помню уже. Что гробы были извлечены с большой глубины из угольной шахты. А в гробах были люди. Не мумии, а именно люди, как живые. Я возразил, что уголь — очень древнее ископаемое, что люди туда попасть не могли, их ещё не было. Но… лётчик утверждал, что это правда. На много лет я позабыл эту историю, посчитав её фольклором. И вот сегодня наткнулся на статью Олега Кулишкина. Просто как током прожгло. Несколько последних дней размышлял, как бы этот материал облечь в такую форму чтоб рассказать её в блоге и друзья не решили, что я совсем спятил. Теперь та же история, только от другого лица».ВерсияКем же была Тисульская принцесса и какой ее реальный возраст? На Земле нет угольных пластов возрастом 800 млн лет, им максимум 300—340 млн лет. Не очень понимаю, почему принцессе «отмерили» 600—800 млн лет; на мой взгляд, ее возраст стоит уменьшить в два раза, хотя и это немало. Трудно предположить, что такое прекрасное создание появилось в то время в процессе эволюции земных видов. Хотя пожилой профессор из статьи Олега Кулишкина исключил инопланетное происхождение Тисульской принцессы, я полагаю, это единственное реальное объяснение появления в те времена на Земле столь совершенных людей современного типа, еще и обладающих высокими технологиями.Может, это были уцелевшие марсиане, покинувшие после катастрофы свою планету, или экипаж звездолета, потерпевшего аварию на Земле. Есть основания предполагать, что Тисульская принцесса могла находиться в состоянии анабиоза, а металлическая коробочка в саркофаге была своеобразным таймером для пробуждения и средством, обеспечивающим возможность выбраться на поверхность. По положению тела принцессы можно предположить, что она не собиралась «просыпаться» в 1969 году. Возможно, преждевременное вскрытие саркофага и слив из него жидкости умертвило путешественницу во времени.Время от времени материалы об этой находке появляются в газетах, журналах, интернете и телевидении. Так в книге Олега Гусева «Древняя Русь и Великий Туран» глава 11 «Типичное русское лицо…» посвящена обнаруженной женщине в саркофаге. Однако все журналисты и исследователи исходят из того, что в карьере под селом Ржавчик был найден саркофаг с телом мертвой или же живой, но находящейся в анабиозе молодой женщины.Новосибирский парапсихолог Вадим Гришин выдвинул предположение, что женщина в саркофаге представляет собой биоробот, своеобразный клон некогда действительно жившей представительницы могущественной сверхцивилизации. При этом ее возраст не 800 миллионов лет, а всего около 50 тысяч. Ученые назвали такую цифру исходя из того, что саркофаг был обнаружен в пласте угля, который образовался 800 миллионов лет назад. Однако саркофаг не находился в этом слое изначально. По мнению Гришина гиперборейцы предвидели гибель своей цивилизации в результате войны с атлантами и поэтому прорубили глубокую шахту и надежно замуровали в ней посланца с важной информацией для потомков. В назначенный срок металлическая коробочка, лежащая в изголовье, должна была послать биороботу сигнал, который активирует его деятельность. Обладая огромной мощью, Тисульская принцесса должна была выбраться на поверхность и передать людям важную информацию о достижениях и открытиях некогда существовавшей цивилизации.Хочется надеяться, что рано или поздно мы узнаем все подробности о сенсационной находке, сделанной в 1969 году на угольном разрезе села Ржавчик.Автор - Kaisa.

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