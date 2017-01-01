Спящая красавица

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:36

Причина: Изменён раздел.

ninikka Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:36 by

Эта история очень похожа на выдумку, однако, по словам жителей Кемеровской области, среди них давно ходят самые невероятные рассказы об этом случае, а дыма без огня, как известно, не бывает…Случилось это якобы в начале сентября 1969 года в селе Ржавчик Тисульскаго района, Кемеровской области. Во время проведения взрывных работ на угольном разрезе, в сердцевине двадцатиметрового угольного пласта залегающего на глубине свыше 70 метров, горнорабочий Карнаухов (впоследствии погиб на мотоцикле под колесами КрАЗа) обнаружил двухметровый мраморный ларец изумительно точной механической выделки. По команде начальника участка, Александра Александровича Масалыгина (умер в 1980 году. Официальная версия – язва желудка), все работы были немедленно остановлены.Ларец подняли на поверхность и принялись открывать, долбить по краям окаменевшую от времени замазку. Не столько от ударов, сколько от воздействия солнечного тепла, замазка превратилась в прозрачную жидкость и потекла. Один любитель острых ощущений даже попробовал ее на язык (буквально через неделю сошёл с ума, а в феврале замёрз у двери собственного дома). Крышка ларца была подогнана идеально точно. Для более прочного соединения внутреннего края окаймляла двойная грань, плотно входя в 15-сантиметровую толщину стенок. Ларец оказался гробом, до краев наполненным розово-голубой кристальной чистоты жидкостью, под родниковой гладью которой покоилась высокая (около 180 см), стройная, необычной красоты женщина – на вид лет тридцати, с тонкими европейскими чертами лица и большими, широко раскрытыми голубыми глазами. Густые темно-русые с рыжеватым отливом локоны до пояса слегка покрывали покоящиеся вдоль туловища нежные белые руки с короткими, аккуратно постриженными ногтями.Одета она была в белоснежное кружевное прозрачное платье, длиной чуть ниже колен. С короткими вышитыми разноцветными цветочками рукавами. Нижнего белья не было. Казалось, женщина не мертвая, а спит. У изголовья – черная, прямоугольная, закругленная с одного края, металлическая коробочка (что-то вроде сотового телефона), размером примерно 25 на 10 см. Гроб стоял открытым для всеобщего обозрения примерно с 10 до 15 часов. Посмотреть на чудо явилось все село.Практически сразу о находке сообщили в райцентр. Понаехало начальство, пожарные, военные, милиция. К 14 часам из области прилетел кирпичного цвета вертолет и доставил дюжину солидных «товарищей» в штатском, которые сразу заявили, что место заразное и приказали присутствующим отойти от гроба. После чего оцепили место находки и переписали всех, кто прикасался к гробу и даже близко стоящих, якобы для срочного прохождения медицинского обследования. Гроб «товарищи» потащили было в вертолет, но ноша оказалась слишком тяжела, и решили облегчить задачу путем удаления жидкости. После откачки жидкости из гроба, труп прямо на глазах начал чернеть. Тогда жидкость снова залили, и чернота стала быстро исчезать. Спустя минуту на щеках покойной уже вновь заиграл румянец, и все тело усопшей приобрело прежний жизнеподобный вид. Гроб закрыли и занесли в вертолет, собрали вместе с землей остатки замазки в целлофановые пакетики и приказали свидетелям разойтись. После чего вертолет взмыл ввысь и взял курс на Новосибирск.Уже через пять дней из Новосибирска в Ржавчик приехал пожилой профессор и прочел в сельском клубе лекцию о предварительных результатах лабораторных исследований недавней находки. Профессор заявил, что эта ржавчикская находка перевернет само понимание истории. В самое ближайшее время советские ученые опубликуют результаты своих исследований, и это повергнет научный мир в шок. Возраст захоронения, по словам профессора, по меньшей мере, 800 миллионов лет! Женщина похоронена в каменноугольный период палеозойской эры за миллионы лет до появления динозавров, задолго до образования на планете каменного угля, когда, по современным представлениям, земля еще являла собой сплошное растительное царство. Первоначально гроб с телом женщины стоял в деревянном склепе посреди глубокой чащи леса. Со временем склеп полностью врос в землю, разрушился и без доступа кислорода в течение сотен миллионов лет превратился в монолитный пласт угля. Поначалу была выдвинута инопланетная версия, но генетический анализ тела женщины показал ее 100-процентную однотипность с современным русским человеком. Мы сегодня один к одному такие же, какими были наши предки 800 миллионов лет назад! Установлено, что уровень цивилизации, к которой принадлежала женщина, превышает все известные до сих пор, включая и нашу, так как природа ткани, из которой изготовлено платье «царевны», не поддается научному анализу. Техника для производства подобного материала человечеством еще не изобретена. Не удалось пока определить и состав розово-голубой жидкости, идентифицированы только некоторые ее составные компоненты, образованные древнейшими разновидностями лука и чеснока.О металлической коробочке профессор не сказал ничего, за исключением того, что она изучается. Лектор уехал, а еще через пару дней в тисульской районной газете появилась крохотная заметка о том, что близ села Ржавчик обнаружен археологический реликт, который прольет свет на историю. Ржавчане запротестовали – столько сенсаций, а в газете три строчки! Возмущение улеглось само собой, когда Тисульский район был внезапно оцеплен военными, по дворам пошла милиция, изымая «крамольный» номер у населения, а место, где был найден гроб, тщательно перекопано и завалено землей. И все же, несмотря на усилия властей, среди жителей села нашлись борцы за истину. Один из героев обегал все инстанции, написал даже письмо в ЦК КПСС, но через год скоропостижно скончался. Когда же в течение года один за другим в автокатастрофах погибли все шесть «первооткрывателей» гроба, оставшиеся в живых свидетели замолчали навсегда.В 1973 году, когда, по мнению властей, «все утихло», на берегах и островах озера Берчикуль, что в шести километрах от места находки саркофага, все лето до поздней осени в обстановке строжайшей секретности проводились крупномасштабные раскопки. Место работ было оцеплено солдатами и милицией. Но, как говорится: «Шила в мешке не утаишь!»….Как-то приезжие рабочие, участвовавшие в раскопках и долгое время помалкивавшие, зашли в районный магазин, подвыпили и проговорились, что на островах обнаружено древнее кладбище времен каменного века. Сообщать подробности они наотрез отказались, но все село видело, как на место раскопок то и дело прилетал «кирпичный» вертолет и что-то увозил, а по завершении работ на островах и берегах Берчикуля остались сотни перекопанных и тщательно засыпанных землей могил…Автор неизвестен.История из интернета, с сайта Одноклассников.

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