Якутские легенды: про призраки девушек
История первая: призрак девушки возле поста ГАИ в Хангаласском районе.
Многие из жителей республики слышали популярную страшную историю о девушке, которая пропала зимой в начале лихих 90-х. Девушка собиралась домой в Покровск из Якутска и пыталась остановить машину на выезде из города. Ее подобрала машина, и больше девушку никто не видел живой. Наутро ее обнаружили раздетой, избитой, изнасилованной и замерзшей насмерть у ныне заброшенного поста ГАИ, недалеко от села Техтюр Хангаласского района.
Страшная легенда гласит, что девушку выбросили из машины в районе поста ГАИ. Несчастная, истерзанная девушка еле дошла туда, стучалась, но сотрудники полиции крепко спали на втором этаже и не открыли дверь. С тех пор плачущий призрак этой девушки видели
на Покровском тракте многие, ходят слухи, что пост был закрыт как раз из-за того, что каждую ночь призрак стучался в двери.
История вторая: призрак девушки в Орто Дойду.
В мае 2015 года на берегу речки в местности Орто Дойду в Хангаласском улусе насмерть замерзла юная девушка. Она была студенткой и училась в селе Октемцы. Вместе с однокурсниками в тот трагический день девушка отправилась в лес, чтобы отметить окончание выпускных экзаменов. В какой-то момент ей стало плохо, и она отошла от группы студентов. Девушка потеряла сознание и упала под дерево, где и замерзла. Однокурсники подумали, что она вернулась в село, и не стали ее искать.
Теперь призрак девушки не дает покоя работникам "Орто Дойду". Как все знают, в этой местности расположены места для отдыха с беседками и кафе. Охранники, остающиеся на ночь сторожить эти объекты, жалуются, что девушка стучится и просит ее впустить, жалуясь на холод. Местные предприниматели приглашали и шаманов, и священников, которые совершали обряды очищения, но бесполезно. Призрак появляется, когда наступает весна и пропадает осенью.
История третья: Призрак девушки в Старом городе в Якутске.
Однажды поздним вечером молодая женщина поссорилась со своим мужем. Муж избил ее, и девушка убежала из дома босая, в домашнем платье. Стояла поздняя осень. Тело погибшей женщины в Старом городе обнаружили прохожие, когда утром шли на работу.
Теперь поздними осенними вечерами в Старом городе можно увидеть плачущую, босоногую девушку. Некоторые добавляют, что призрак чаще всего можно увидеть на отрезке от Вечного огня до "Кружала".
История четвертая: призрак женщины на сопке любви
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31 декабря 1988 года в Якутске молодая женщина-юрист поехала в парикмахерскую, куда ее отвез друг на машине. Парикмахерская находилась в здании, в котором было много разных контор. Женщина при входе повздорила с вахтершей. Сделав прическу, чтобы больше не встречаться с вахтершой, она вышла через черный вход. Выходя, по трагической случайности, женщина села в машину преступников, приняв их машину за автомобиль ее друга.
Все это видела случайная свидетельница, которая курила в форточку окна. Свидетель была внимательной женщиной и запомнила номер машины. А несчастную женщину увезли на сопку любви, где, надругавшись, убили. Преступников поймали благодаря свидетельнице. Один из них впоследствии сошел с ума. А призрак погибшей женщины часто видят на сопке любви.
История пятая: призраки девушек, замерзших в лесу в Олекминском районе.
Эта жуткая история произошла совсем недавно, в тот же год, когда замерзла девушка в Хангаласском районе. 20 декабря 2015 года девушки встретились с молодыми людьми, которые были знакомыми одной из них. В ходе общения компания выехала на двух автомашинах на отдых в охотничью избушку, расположенную в местности "Ус-бэс" в 45 километрах от райцентра. В последующем девушки не пожелали оставаться ночевать в избушке и отправились пешком в сторону города Олекминск. Сотрудники полиции через сутки обнаружили их тела на территории заброшенной летней фермы. Девушки насмерть замерзли. С тех пор многие видели двух девушек, которые ночью бредут по дороге и пытаются остановить машины.
Автор: ИА YakutiaMedia.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56 by Nik_dkПросмотров: 203Комментарии: 1
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