Якутские легенды: про призраки девушек

История первая: призрак девушки возле поста ГАИ в Хангаласском районе

История вторая: призрак девушки в Орто Дойду

История третья: Призрак девушки в Старом городе в Якутске.



История четвертая: призрак женщины на сопке любви

История пятая: призраки девушек, замерзших в лесу в Олекминском районе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:56

Nik_dk Просмотров: 203 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:56 by

Многие из жителей республики слышали популярную страшную историю о девушке, которая пропала зимой в начале лихих 90-х. Девушка собиралась домой в Покровск из Якутска и пыталась остановить машину на выезде из города. Ее подобрала машина, и больше девушку никто не видел живой. Наутро ее обнаружили раздетой, избитой, изнасилованной и замерзшей насмерть у ныне заброшенного поста ГАИ, недалеко от села Техтюр Хангаласского района.Страшная легенда гласит, что девушку выбросили из машины в районе поста ГАИ. Несчастная, истерзанная девушка еле дошла туда, стучалась, но сотрудники полиции крепко спали на втором этаже и не открыли дверь. С тех пор плачущий призрак этой девушки виделина Покровском тракте многие, ходят слухи, что пост был закрыт как раз из-за того, что каждую ночь призрак стучался в двери.В мае 2015 года на берегу речки в местности Орто Дойду в Хангаласском улусе насмерть замерзла юная девушка. Она была студенткой и училась в селе Октемцы. Вместе с однокурсниками в тот трагический день девушка отправилась в лес, чтобы отметить окончание выпускных экзаменов. В какой-то момент ей стало плохо, и она отошла от группы студентов. Девушка потеряла сознание и упала под дерево, где и замерзла. Однокурсники подумали, что она вернулась в село, и не стали ее искать.Теперь призрак девушки не дает покоя работникам "Орто Дойду". Как все знают, в этой местности расположены места для отдыха с беседками и кафе. Охранники, остающиеся на ночь сторожить эти объекты, жалуются, что девушка стучится и просит ее впустить, жалуясь на холод. Местные предприниматели приглашали и шаманов, и священников, которые совершали обряды очищения, но бесполезно. Призрак появляется, когда наступает весна и пропадает осенью.

Ключевые слова: Якутия девушки призраки преступники смерть

Другие, подобные истории: