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Истории из жизни

Церквушка

В Беларуси, в деревне Старый Кривск, есть старая церквушка, расположенная на горке вместе со старым кладбищем, в честь Святителя Николая Чудотворца. Изначально была построена в 1863 из дерева. И до двухтысячных такой же и оставалась, пока ее не сожгли залетные с Могилева упыри, решившие на ней подзаработать, обнеся ночью... После церковь была отстроена на том же месте уже из кирпича...

В эту церковь и мои родственники посещали, да и сам там был, а по родственной линии предки покоятся за самой церквушкой на том же кладбище...
Так вот две маленькие истории, которые с ней связаны:

1) Во время войны, так как деревня находилась на дороге Могилев-Гомель, была под немцами, так вот какому-то немцу-коменданту вздумалось в церквушке сделать конюшню, все разбросали, освободили место, на ночь завели на постой лошадей, на утро лошади пали, немцы церквушку заколотили...

2) Советские времена после войны - новый бригадир колхоза решил, что негоже такому зданию пустовать, нужно приспособить под овчарню, и как результат - с овец начала слазить шерсть с кусками кожи... На этом бригадиришка не успокоился, доказывая, что все это бабкины сплетни, и решил для местной молодежи сделать там сельский клуб для танцев и политагитаций, сам выплясовывал перед молодежью, которая туда не шла, показывая, что все это бред... Успеха в этом не получил, молодежь не пошла, а у лихого бригадиришки в скором времени отнялись ноги...

Много свидетелей этому было, так что все бывает в жизни...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47 by Sprinter88Просмотров: 73Комментарии: 0
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Ключевые слова: Церковь бригадир война авторская история

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