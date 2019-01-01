Церквушка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:47

Sprinter88 Просмотров: 73 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:47 by

В Беларуси, в деревне Старый Кривск, есть старая церквушка, расположенная на горке вместе со старым кладбищем, в честь Святителя Николая Чудотворца. Изначально была построена в 1863 из дерева. И до двухтысячных такой же и оставалась, пока ее не сожгли залетные с Могилева упыри, решившие на ней подзаработать, обнеся ночью... После церковь была отстроена на том же месте уже из кирпича...В эту церковь и мои родственники посещали, да и сам там был, а по родственной линии предки покоятся за самой церквушкой на том же кладбище...Так вот две маленькие истории, которые с ней связаны:1) Во время войны, так как деревня находилась на дороге Могилев-Гомель, была под немцами, так вот какому-то немцу-коменданту вздумалось в церквушке сделать конюшню, все разбросали, освободили место, на ночь завели на постой лошадей, на утро лошади пали, немцы церквушку заколотили...2) Советские времена после войны - новый бригадир колхоза решил, что негоже такому зданию пустовать, нужно приспособить под овчарню, и как результат - с овец начала слазить шерсть с кусками кожи... На этом бригадиришка не успокоился, доказывая, что все это бабкины сплетни, и решил для местной молодежи сделать там сельский клуб для танцев и политагитаций, сам выплясовывал перед молодежью, которая туда не шла, показывая, что все это бред... Успеха в этом не получил, молодежь не пошла, а у лихого бригадиришки в скором времени отнялись ноги...Много свидетелей этому было, так что все бывает в жизни...

Ключевые слова: Церковь бригадир война авторская история

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