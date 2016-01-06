Шепоты и крики

Летяга Просмотров: 96 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 09:21 by

Отель Fairmont Banff Springs Hotel в Канаде. Легенда гласит, что во время строительство отеля, рабочие забыли сделать в одной из комнат двери и окна. Но, из-за страха перед своим начальником, они просто решили скрыть этот факт. Но, чем больше людей заселяло этот отель, тем больше из них постоянно жаловались на странные шорохи, звуки, царапания. Руководство отеля решило забаррикадировать вход в номер. Помимо этого, в отеле есть три привидения: бывший швейцар Сэм, который помогает постояльцам, невеста, когда-то сгоревшая в отеле и женщина в красном, погибшая в автокатастрофе, которая часто пугает гостей.Отель Stanley, Эстес-Парк, штат Колорадо, США. Именно в этом отеле Стивен Кинг придумал сюжет для романа "Сияние", а затем здесь же происходили съёмки мини-сериала по мотивам романа. Персонал отеля часто слышит таинственные звуки, доносящиеся из свободных номеров: не раз стоящее в холле пианино начинало играть будто бы само по себе. Говорят, что на этом пианино играет сам первый владелец гостиницы, которого ещё частенько видят в вестибюле и бильярдной. Также в гостинице обитает призрак его жены и множество других таинственных обитателей.Russell Hotel в Сиднее, Австралия. Этот отель был построен в 1800 году. Когда-то тут селились бесшабашные моряки, а в начале XX века, во время вспышки бубонной чумы, в здании отеля открыли импровизированный госпиталь. С тех пор утекло много воды. The Russell Hotel превратился в один из лучших бутик-отелей Сиднея, но призраки прошлого не оставляют этот место: в номере 8 по-прежнему проживает привидение моряка и приглядывает за постояльцами.Отель El Convento в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Это типичный колониальный испанский просторный дом с арками, террасами и внутренним двориком. Как гласит история, в XVII веке в нем жила юная благочестивая девушка Анна. После смерти любимого мужа в битве с голландцами она посвятила себя Богу, а свой дом превратила в монастырь кармелиток. Затем дом стал отелем, но прежняя хозяйка до сих пор бродит по коридорам и усердно молится за упокой души любимого мужа.Дом на Гороховой, 64, Санкт-Петербург. Этот дом был обыкновенным Доходным домом начала 20 века. В одной из квартир на втором этаже жил когда-то Григорий Распутин – личность таинственная мистическая, аура которого до сих пор влияет на судьбы жильцов этого дома, а дух "святого старца" так и не покинул стены его квартиры. В одной из комнат, принадлежавших когда-то Григорию, сейчас живет художник Александр Думченко. Купив эту необычную жилплощадь, Александр перерыл все в поисках тайников и сокровищ старца, даже отодрал доски пола. Но не нашел ничего, зато, по его словам, увидел призрак Распутина в красной косоворотке и так впечатлился, что начал рисовать его портреты и иконы, по уверению художника, обладающие магической исцеляющей силой.Отель Hawthorne в Салеме, США. Старый Салем известен пуританскими взглядами жителей, а также "охотой на ведьм" в конце XVII века, когда были казнены 20 человек и около двухсот брошены в тюрьму. По слухам, отель Hawthorne стоит на месте бывшего яблоневого сада, когда-то принадлежавшего Бриджет Бишоп, одной из казненных, обвиненных в колдовстве. Гости, останавливающиеся в отеле, говорят, что по ночам ощущают прикосновение невидимых рук и чувствуют сильный запах яблок.Отель Elvey Farm в Плакли, Англия. Плакли называют деревней "двенадцати призраков", среди которых — курящая трубку цыганка, черный мельник, мерцающий монах и другие.Отель Burchianti во Флоренции, Италия. Все 11 номеров этого отеля, открывшегося в начале XX века и сразу ставшего популярным, оформлены фресками, уставлены фарфором и серебром. Но помимо оформления и близости к капелле Медичи, туристов привлекает возможность пощекотать себе нервы: встретиться с призраком старушки, занимающейся вязанием в кресле одного из номеров, увидеть старика, силуэт которого светится розовым светом, а также услышать, как давно умершая горничная делает уборку.Гостиница "Националь", Москва. Гостиница, построенная в начале XX века, до сих пор считается одной из самых роскошных в российской столице. Там останавливались писатель Дмитрий Мережковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков и английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. В советское время, после национализации, в гостинице какое-то время жил Владимир Ленин. По рассказам сотрудников "Националя", на которые любят ссылаться экскурсоводы, они часто видят фигуру лысоватого мужчины с бородкой, который пьет чай из кружки, включая и выключая свет.Лайнер Queen Mary в порту Лонг-Бич, США. Корабль недолго находился на гражданской службы. В 1940 году его перекрасили в серый цвет и переименовали в "Серого Призрака". Во время второй мировой войны на лайнере перевозили за раз по 15 тысяч американских солдат, многие из которых по причине отсутствия кондиционирования погибали. 31 июля 1947 года корабль «Куин Мэри» снова стал выполнять мирную миссию трансатлантического судна. Однако, после появления воздушного транспорта, переплывать по морю больше не считалось престижным. С 1967 года лайнер начал функционировать как отель в порту Лонг-Бич, Калифорния. Этот корабль занимает первое место в мире по появлениям призраков. Многие постояльцы рассказывают о появлении человека в черном и других призраков. Также возле каюты сэра Уинстона Черчилля часто чувствуют сильный запах сигаретного дыма, хотя самого дыма видно не бывает.Автор: Sputnik.

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