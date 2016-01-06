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Шепоты и крики

Шепоты и крики

Отель Fairmont Banff Springs Hotel в Канаде. Легенда гласит, что во время строительство отеля, рабочие забыли сделать в одной из комнат двери и окна. Но, из-за страха перед своим начальником, они просто решили скрыть этот факт. Но, чем больше людей заселяло этот отель, тем больше из них постоянно жаловались на странные шорохи, звуки, царапания. Руководство отеля решило забаррикадировать вход в номер. Помимо этого, в отеле есть три привидения: бывший швейцар Сэм, который помогает постояльцам, невеста, когда-то сгоревшая в отеле и женщина в красном, погибшая в автокатастрофе, которая часто пугает гостей.


Шепоты и крики

Отель Stanley, Эстес-Парк, штат Колорадо, США. Именно в этом отеле Стивен Кинг придумал сюжет для романа "Сияние", а затем здесь же происходили съёмки мини-сериала по мотивам романа. Персонал отеля часто слышит таинственные звуки, доносящиеся из свободных номеров: не раз стоящее в холле пианино начинало играть будто бы само по себе. Говорят, что на этом пианино играет сам первый владелец гостиницы, которого ещё частенько видят в вестибюле и бильярдной. Также в гостинице обитает призрак его жены и множество других таинственных обитателей.


Шепоты и крики

Russell Hotel в Сиднее, Австралия. Этот отель был построен в 1800 году. Когда-то тут селились бесшабашные моряки, а в начале XX века, во время вспышки бубонной чумы, в здании отеля открыли импровизированный госпиталь. С тех пор утекло много воды. The Russell Hotel превратился в один из лучших бутик-отелей Сиднея, но призраки прошлого не оставляют этот место: в номере 8 по-прежнему проживает привидение моряка и приглядывает за постояльцами.


Шепоты и крики

Отель El Convento в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Это типичный колониальный испанский просторный дом с арками, террасами и внутренним двориком. Как гласит история, в XVII веке в нем жила юная благочестивая девушка Анна. После смерти любимого мужа в битве с голландцами она посвятила себя Богу, а свой дом превратила в монастырь кармелиток. Затем дом стал отелем, но прежняя хозяйка до сих пор бродит по коридорам и усердно молится за упокой души любимого мужа.


Шепоты и крики

Дом на Гороховой, 64, Санкт-Петербург. Этот дом был обыкновенным Доходным домом начала 20 века. В одной из квартир на втором этаже жил когда-то Григорий Распутин – личность таинственная мистическая, аура которого до сих пор влияет на судьбы жильцов этого дома, а дух "святого старца" так и не покинул стены его квартиры. В одной из комнат, принадлежавших когда-то Григорию, сейчас живет художник Александр Думченко. Купив эту необычную жилплощадь, Александр перерыл все в поисках тайников и сокровищ старца, даже отодрал доски пола. Но не нашел ничего, зато, по его словам, увидел призрак Распутина в красной косоворотке и так впечатлился, что начал рисовать его портреты и иконы, по уверению художника, обладающие магической исцеляющей силой.


Шепоты и крики

Отель Hawthorne в Салеме, США. Старый Салем известен пуританскими взглядами жителей, а также "охотой на ведьм" в конце XVII века, когда были казнены 20 человек и около двухсот брошены в тюрьму. По слухам, отель Hawthorne стоит на месте бывшего яблоневого сада, когда-то принадлежавшего Бриджет Бишоп, одной из казненных, обвиненных в колдовстве. Гости, останавливающиеся в отеле, говорят, что по ночам ощущают прикосновение невидимых рук и чувствуют сильный запах яблок.


Шепоты и крики

Отель Elvey Farm в Плакли, Англия. Плакли называют деревней "двенадцати призраков", среди которых — курящая трубку цыганка, черный мельник, мерцающий монах и другие.


Шепоты и крики

Отель Burchianti во Флоренции, Италия. Все 11 номеров этого отеля, открывшегося в начале XX века и сразу ставшего популярным, оформлены фресками, уставлены фарфором и серебром. Но помимо оформления и близости к капелле Медичи, туристов привлекает возможность пощекотать себе нервы: встретиться с призраком старушки, занимающейся вязанием в кресле одного из номеров, увидеть старика, силуэт которого светится розовым светом, а также услышать, как давно умершая горничная делает уборку.


Шепоты и крики

Гостиница "Националь", Москва. Гостиница, построенная в начале XX века, до сих пор считается одной из самых роскошных в российской столице. Там останавливались писатель Дмитрий Мережковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков и английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. В советское время, после национализации, в гостинице какое-то время жил Владимир Ленин. По рассказам сотрудников "Националя", на которые любят ссылаться экскурсоводы, они часто видят фигуру лысоватого мужчины с бородкой, который пьет чай из кружки, включая и выключая свет.


Шепоты и крики

Лайнер Queen Mary в порту Лонг-Бич, США. Корабль недолго находился на гражданской службы. В 1940 году его перекрасили в серый цвет и переименовали в "Серого Призрака". Во время второй мировой войны на лайнере перевозили за раз по 15 тысяч американских солдат, многие из которых по причине отсутствия кондиционирования погибали. 31 июля 1947 года корабль «Куин Мэри» снова стал выполнять мирную миссию трансатлантического судна. Однако, после появления воздушного транспорта, переплывать по морю больше не считалось престижным. С 1967 года лайнер начал функционировать как отель в порту Лонг-Бич, Калифорния. Этот корабль занимает первое место в мире по появлениям призраков. Многие постояльцы рассказывают о появлении человека в черном и других призраков. Также возле каюты сэра Уинстона Черчилля часто чувствуют сильный запах сигаретного дыма, хотя самого дыма видно не бывает.

Автор: Sputnik.
Источник.
Сегодня, 09:21 by ЛетягаПросмотров: 96Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Отель гостиница призрак дым запах

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 717
Шикарная публикация! Queen Marry впечатляет, хотелось бы там пожить недельку-другую))) Больше всего история понравилась про девушку Анну в El Convento в Сан-Хуане. Так мило и трогательно. Спасибо за информацию, +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:20
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1424|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 079
Интересная публикация. Но я бы не рискнула, трусишка я
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:28
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1989|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 809
Обожаю такие подборки, а вообще я бы не прочь побывать в некоторых из приведенных отелей, там где призраки присматривают за постояльцами, а не пугают частями тел))) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Estellan
Сегодня, 14:02
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1330|0)
Публикаций: 148
Комментариев: 1 652
Цитата: Tigger power
Обожаю такие подборки, а вообще я бы не прочь побывать в некоторых из приведенных отелей,

Осталось накопить много-много денег. Жаль нет фото внутренностей el Convento, внешне похож на наш Konventa Seta.
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:30
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2809|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 402
За другие достопримечательности не скажу, а вот про квартиру Распутина наслышана. У нас в Питере вообще в последние годы много чего появилось. Каждый день узнаю свежие факты про старые места. Я еще при СССР краеведением увлекалась, много еще совковой литры имею, но некоторые новости прям ставят меня в тупик. Быть у нас и не посмотреть хотяб на "Ротонду" это теперича преступление. А мы за простую обоссаную парадную её всю жизнь считали. Гопники там всякие кучковались. Теперь там чуть не музей и вход платный, ибо якобы масоны там свои сборища устраивали. Да наркоманы там сборища устраивали! А краем для меня было когда я несколько лет назад узнала почему наш остров называется "Васильевский". И легенду то какую шельмецы придумали и корни то её в петровские времена углубили и даже памятник поставили. А мы то, всю жизнь на острове проживши, не сном ни духом. Всё придумывается для привлечения туристов и примеров таких можно привести десятки. Все привидения в косоворотках я думаю из той же оперы, ради бабла. Билет в квартиру Распутина стоит дороже чем в Эрмитаж. Народ наивный ведётся только так на всякие мистические байки.
У нас в парке, где я работаю тоже теперь есть "Дерево верности". Наш маркетолог на обычный дуб ленточек понавязала, табличку с красивой легендой о любви прикрепила и рекламу кой-где разместила. И ведь едет к нам народ, звонят спрашивают, мол, как можно к "деревцу волшебному" попасть? Приезжайте к нам, оставляйте в нашем парке побольше денег, наш хозяин, выходец с Кавказа будет очень счастлив. Плюс за публикацию.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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