Проклятие «ледяного человека»: воинственный шаман мстит спустя тысячелетия после смерти

Летяга Просмотров: 92 Комментарии: 4 +4 Вчера, 23:24 by

Вполне возможно, что создатели голливудского блокбастера «Мумия» были не так уж далеки от истины и тело человека, даже после его смерти остается серьезной угрозой для и чрезмерно любопытных исследователей.В 1991 году в Альпах на границе Австрии и Италии немецкий турист Гельмут Симон волею случая нашел мумию «ледяного человека», погибшего 5300 лет назад. На замерзшем теле была меховая одежда и кожаная обувь. Человек, получивший имя Отци, имел также при себе лук и стрелы.Обнаруженное тело удивительно хорошо сохранилось и с ним связана почти детективная интрига. Дело в том, что на одежде «ледяного человека» остались пятна крови четырех человек, от рук которых, он, по всей видимости и погиб. В момент гибели неолитическому человеку было 42 года, что намного больше средней продолжительности жизни его современников. О насильственной смерти свидетельствует фрагмент наконечника стрелы, обнаруженный на рентгеновских снимках. Ряд косвенных признаков - таких как татуировки сложной формы и следы крови нескольких человек на одежде - подтолкнул ученых к выводу, что погибший был шаманом.Более того, если верить «АиФ» и итальянскому исследователю, на которого ссылается издание, первый анализ вещей Отци показал, что они — из разных временных эпох, что само по себе сенсационно. Например, стрелам 7000 лет, топор — времен распятия Христа, а шкура, в которую кутался «ледяной человек», содрана с козы, обитавшей тогда… в Китае. Предположительно, Отци мог быть древним жрецом какого-либо неизвестного нам культа, обладавшим сверхъестественными возможностями, в том числе и способностью путешествовать во времени.Возможно, еще при жизни на него было наложено особое заклинание. Такие ритуалы существовали у древних друидов: человек получал «предсмертное заклинание» — специальную мистическую процедуру, обещавшую страшные кары тому, кто потревожит покой его тела в будущем.Исходя из этого некоторые исследователи считают, что с Отци до сих пор связано проклятие, которое настигает тех, кто потревожил его покой.Так или иначе, но с того момента, когда «ледяной человек» открылся миру, умерло уже несколько человек, тесно соприкоснувшихся с останками древнего шамана.Первым в череде смертей стал «первооткрыватель» Отци – турист Гельмут Симон.Выиграв суд, согласно которому ему за нахождение мумии должны были выплатить 100 тысяч долларов, Гельмут в абсолютно ясную погоду отправился на то самое место, где покоился «ледяной человек», неожиданно попал в снежную бурю и замерз.Когда его раскопали спасатели, Гельмут лежал в такой же позе, как и «ледяной человек».Глава спасателей Дитер Варнеке, отыскавший замерзшего туриста, скончался от сердечного приступа спустя лишь час после того, как Гельмут был похоронен.Доктор Райнер Хенн, проводившей экспертизу Отци стал третьей жертвой проклятья. Он погиб в автокатастрофе, по дороге на научную конференцию, посвященную «ледяному человеку».Затем проклятье настигло, профессионального альпиниста Курта Фрица. Именно он организовал доставку останков древнего шамана вертолетом, и вскоре погиб под лавиной в хорошо знакомом ему районе. При этом другие альпинисты, находившиеся вместе с ним, остались живы.Спустя два года опухоли мозга умер австрийский журналист Райнер Хельцль, снявший документальный фильм о «ледяном человеке».Шестой случай - от рассеянного склероза скончался Конрад Шпиндлер, возглавлявший в Иннсбрукском университете группу ученых, которые исследовали Отци. Шпиндлеру было 66 лет, он знал о проклятии мумии, но подсмеивался над слухами.И вот новая жертва. В Австралии при неясных обстоятельствах умер доктор Том Лой, которому было 63 года. Ученый занимался исследованием ДНК Отци.В данный момент мумия-убийца нашла пристанище в археологическом музее итальянского города Больцано, и поток посетителей, желающих увидеть Отци не ослабевает.Историю проклятия Отци сравнивают с проклятием мумии Тутанхамона.Автор: Константин Дятлов.

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